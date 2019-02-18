Агитируют и нарушают. В Донецкой области определились с количеством избирательных участков и борются с нарушениями

Более 60 сообщений о нарушении избирательного законодательства зарегистрировали полицейские в Донецкой области. Одно из нарушений — агитируют депутаты. Эксперты считают, что таким образом они уже начали подготовку к выборам в Верховную Раду, которые должны состояться осенью. На президентских выборах более тысячи участков для голосования в Донецкой области не откроются.

В Донецкой области на выборах президента Украины будет работать 1421 избирательная участковая комиссия. Здесь смогут проголосовать более одного миллиона семисот тысяч избирателей. Еще более трех миллионов жителей из неподконтрольных городов и поселков смогут зарегистрироваться для голосования.

Такие цифры приводит полиция, опираясь на данные Центральной избирательной комиссии.

Если посмотреть на всю территорию Донецкой области и сколько участковых комиссий сформировано то более тысячи не будут работать из-за того, что они расположены на неподконтрольной территории

По данным наблюдателей общественного движения «Опора», 1265 участковых комиссий не будут созданы, поскольку находятся за линией разграничения. Поэтому, рассказывает координатор движения в Донецкой области Анастасия Прокопенко, в прифронтовых районах окружные комиссии будут неполными.

«На 1265 участках выборы не состоятся. Например, если посмотреть на всю территорию Донецкой области и сколько участковых комиссий сформировано то более тысячи не будут работать из-за того, что они расположены на неподконтрольной территории. Например, 45 избирательный округ – это Ясиноватский район с центром в поселке Очеретино. Он будет центром округа, но здесь 78 участковых избирательных комиссий не будут готовы обеспечить процесс голосования. На 32 участках этого округа выборы состоятся», – сообщает Прокопенко.

Однако, даже в таком «урезанном» виде Донецкая область представляет для кандидатов большую ценность, и политическая агитация порою переходит рамки закона, говорят в полиции.

Правоохранители зафиксировали десятки нарушений, направили в суд несколько протоколов и даже завели уголовные дела.

Если вам предлагают деньги, то следует немедленно сообщать в полицию

«С начала избирательной кампании сотрудники Национальной полиции в Донецкой области зарегистрировали более 60 нарушений избирательного законодательства. Из них составили 5 административных протоколов, которые передали на рассмотрение в суд. Также мы завели два уголовных производства по статье «Подкуп избирателей» и грубое нарушение общественного порядка, то есть хулиганство, которое мы зафиксировали против одного из кандидатов в Президенты», – расказівает начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

В полиции призывают граждан сообщать о нарушениях, давлении на избирателей и попытках подкупа. Не соглашаться на подобные предложения от политических сил, ведь ответственность будут нести обе стороны.

«Если мы говорим о выборах, то совершенно очевидно: если вам предлагают деньги, то следует немедленно сообщать в полицию. Потому что и тот, кто дает, и тот, кто принимает это предложение будут привлечены к ответственности. А это часть 4 статьи 160 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы», – предупреждает генерал Семенишин.

Вместе с тем, по словам наблюдателей де-факто начинается и избирательная кампания среди возможных кандидатов в народные депутаты. Некоторые парламентарии уже сегодня стараются заработать симпатии людей. Они выдают проекты, реализованные за деньги местных бюджетов, как собственные достижения. В основном такая реклама публикуется в социальных сетях.

«Мы наблюдаем увеличение количества рекламы на деньгах областного, районных и городских бюджетов. Это означает, что уже и некоторые народные депутаты начинают готовиться к парламентским выборам, которые должны состояться осенью этого года. Данные публикации не всегда содержат информацию о том, откуда были выделены средства на строительство или ремонт каких-то инфраструктурных объектов. Поэтому такие публикации на личных страничках депутатов в социальных сетях, вероятно, рассчитаны на формирование их позитивного имиджа»,– отметила наблюдатель гражданской сети «Опора» Мария Макарович.

Общественники и полицейские призывают участников предвыборных гонок придерживаться законодательства Украины, не манипулировать местными бюджетами и отказаться от давления и подкупа избирателей.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)