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Нижняя палата Конгресса США одобрил четыре документа, направленные против руководства России и лично Владимира Путина. Некоторые документа прямо или опосредовано касаются Украины. Среди них – не признавать аннексию Крыма. В Кремле эти законопроекты уже назвали продолжением недружественной русофобской линии. Украинские же эксперты говорят об обострении в отношениях между США и Россией из-за внешней политики последней.

Как минимум два одобренные Нижней палатой Конгресса документа так или иначе касаются Украины. Один из них – законопроект, который запрещает правительству США признавать Крым российской территорией.

Второй законопроект – «О прозрачности Владимира Путина». В нем говорится, что аннексия Крыма и оккупация части восточной Украины – это одни из элементов российских усилий, направленных на то, чтобы сеять и усугублять разногласия между американцами и подрывать демократические общества во всем мире.

Многие из этих усилий реализуются посредством коррупционных действий. Поэтому Конгресс хочет, чтобы разведка США за полгода предоставила отчет об активах Владимира Путина, схемах его обогащения, а также ближайшем круге олигархов, которые способствуют коррупционной деятельности.

Третий документ также касается деятельности разведки. В частности, если документ будет принят, то в течении 90 дней Конгресс должен будет получит отчет о возможных военных действиях России против стран НАТО и попытках России «использовать слабость и разногласия между ее западными противниками».

Последний документ – резолюция, осуждающая Путина за сокрытие подробностей убийства оппозиционера Бориса Немцова, а также призывающая Россию провести международное расследование этого преступления.

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В Кремле уже отреагировали на принятие пакета законопроектов. Продолжением «оголтелой русофобской линии» назвал эти документы пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять. Это продолжение недружественной, оголтелой русофобской линии», – цитирует его слова «Интерфакс».

Действия России переполняют чашу терпения США – Сергей Джердж

Таких действий США стоило ожидать уже давно. В Америке все больше осознают ту угрозу, которая несет Россия, говорит эксперт-международник Сергей Джердж.

«Вмешательство в европейские дела. Продолжается облет бомбардировщиков вокруг Европы, подводные лодки провоцируют пограничные службы других стран. Отравление в Солсбери. Понятна роль России в войне против Украины. Вмешательство в выборы в США. Все это переполняет чашу терпения. И появляются такие резолюции, как символ создания действительной антикремлевской международной коалиции. Он не словами, а больше действиями способна противодействовать российской экспансии, агрессии и российскому влиянию», – говорит Сергей Джердж.

По словам эксперта, анализ угроз может стать основой планирования для структур безопасности, а также поможет выработать действенную систему защиты от этих угроз. А отчет о коррупции Путина и его близкого окружения позволит выявить активы, которые можно будет заморозить. Это элемент экономического давления.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)