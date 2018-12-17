(Публікуємо мовою оригіналу)

Встречи президентов Трампа и Путина не будет, пока Россия не освободит задержанные в Керченском проливе украинские корабли и их экипажи. Об этом заявил советник президента США Джон Болтон. Трамп снова не подаст руки Путину (так уже было на недавнем саммите «Группы двадцати») – какое значение это имеет для Украины? Эту тему в прямом Радио Донбас.Реалии обсуждали с экспертом-американистом Александром Потехиным.

– Стоит придавать особо большое значение тому, что очередная встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным затягивается?

– В политике символика – это довольно весомая часть. У нас на дипслужбе был термин «соответствующая тональность диалога». Когда первое лицо США отказывается встречаться, это называется тональности нет как таковой. Во взаимоотношениях между государственными лидерами присущ некий тон, а это тот случай, когда нет никакого. Сигнала нет.

Отсутствие диалога – это лучший диалог для нас в данной ситуации

И конечно, с точки зрения Украины это чрезвычайно благоприятная ситуация. Мы, как всегда, недовольны недостаточно активной позицией, реакцией Запада на возмутительные преступления Российской Федерации в Черном море. В Азовском море были сотни инцидентов с нарушением правил свободы мореплавания. Но этот случай – это бандитизм, это пиратство.

Отсутствие диалога – это лучший диалог для нас в данной ситуации.

– Как настроена американская политическая элита в связи с действиями России против Украины? Будет ли смена Нижней палаты Конгресса после нового года, где большинство – демократы? Пакеты санкций, которые анонсировали еще осенью, санкционное действие против Владимира Путина? Жесткая конфронтация США с Россией – насколько это реально?

Чем тяжелее будет для Трампа ситуация с его политическим будущим, тем лучше для Украины

​– Думаю, тут есть несколько моментов. Первый – насколько Трампу будет тяжело выбираться из угрозы импичмента. Чем тяжелее будет для него ситуация с его политическим будущим, тем лучше для Украины. Я считаю, что импичмент Трампа – это хорошо для всех и, в первую очередь, для США. Наш интерес в том, чтобы украинским направлением занимались профессионалы. Они следуют логике, а логика не строится по христианскому принципу: дали по правой щеке – подставь левую. И все недружественные жесты со стороны Москвы настраивают сооответствующим образом профессионалов внешней американской политики. Класть ноги на стол международных переговоров нельзя (я говорю о Путине), и чтобы американцам это нравилось?

– Трамп уже два года при власти, кто будет дальше определять повестку в отношении России далее?

– Конгресс уже явно и очевидно высказался. Когда контроль над обеими палатами Конгресса имели республиканцы, там было консенсусное большинство, которое понимало всю бесперспективность и бессмысленность политики Российской Федерации в отношении Украины. Это украинское лобби достаточно устойчиво, и оно будет продолжать действовать в Конгрессе.

С изменением руководства состава в палате, думаю, ситуация только улучшится. К сожалению, мы потеряли несколько очень весомых фигур проукраинской настроенности в Сенате, но все это восполнимо. В общем и целом, Конгресс на нашей стороне.

Второй момент – Трамп занят спасением собственной политической карьеры. Это хорошая ситуация, дипломаты действуют так, как им велит их профессионализм, совесть и американские интересы. Это тоже нас устраивает.



И третье – я считаю, что украинская дипломатия на американском направлении работает очень неплохо.

– А почему не отключают SWIFT? Почему нет эмбарго на поставки нефти?

Запад в целом – и США – боятся развала России. Боятся настоящего, глубокого, всестороннего кризиса

– Потому что больше всего Запад в целом – и США – боятся развала России. Настоящего, глубокого, всестороннего кризиса. Потому что остаться в стороне не удастся, 1990-е годы не повторятся. Когда Советский Союз аккуратненько развалился и в общем, и целом, десяток миллиардов дали России, которые ушли в песок, в два-три раза меньше дали Украине. Но больше всего они не хотят холодной войны.

– Так Путин хочет этого.

– А Путин пугает. То есть, больше всего Запад боится выиграть вторую холодную войну, он боится победы над Путиным и путинизмом.

​– Запад не использует все рычаги, чтобы, прошу прощения, наказать Путина и Россию за агрессию против Украины, по той простой причине, что Запад не хочет развала России и хаоса?

– Абсолютно правда. Более того, на Западе чрезвычайно популярно, если не высказывается официальными лицами точка зрения, что любой следующий после Путина для Запада и международной безопасности может быть хуже Путина. Это не артикулируется официальными лицами, но это висит в воздухе.

– Получается, Путин побеждает? Так будет продолжаться годами?

Усталость от путинского хамства уже перешла, произошло насыщение раствора, что-то выпадет в осадок

– Он побеждает, если все скажут, что он молодец. Нет, накапливается что-то такое, что трудно выразить словами, но новое качество безусловно родится. Оно будет состоять в том, что Путину дадут по ушам и он поймет, что дальше двигаться нельзя, а надо тихо уступать.

Дело не в администрации Трампа, в принципе, в воздухе висят эти изменения. Усталость от путинского хамства уже перешла, произошло насыщение раствора, что-то выпадет в осадок.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)