У Києві відкрили виставку «Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра»

20 березня у виставковій залі Успенського собору Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкрили виставку «Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра (до 380-річчя з дня народження гетьмана України Івана Мазепи)».

Життя і діяльність гетьмана тісно пов’язані з Києво-Печерським монастирем. Він був чи не найщедрішим ктитором української церкви і Печерської обителі за весь період її історії. Саме меценатство Мазепи стало підґрунтям, матеріальною базою, на якій пишно розквітло мистецтво нового стилю «мазепинське бароко», зазначають працівники заповідника.

Коштом Івана Маземи були збудовані мури навколо Києво-Печерської лаври та храм Всіх Святих, відновлені найдавніші Велика Успенська та Троїцька надбрамна церкви.

На виставці «Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра» представлені ікони, живописні й графічні твори, пам’ятки декоративно-літургійного мистецтва, стародруки мазепинської доби, а також копійні матеріали, що розкриють особистість Івана Мазепи як творця української культури.

Також на виставці можна побачити портрети сподвижників гетьмана, серед яких чимало діячів української церкви, зокрема, архімандритів Києво-Печерської лаври.

Експозиція є наступним етапом на шляху до створення Музею Івана Мазепи на теренах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Їй передували виставка одного дня «Гетьман Іван Мазепа – особистість, державник, меценат» (17 липня 2017 року) та виставковий проект «Милостивий патрон святої обителі – гетьман Іван Мазепа» (2018 рік).

Також президент України Петро Порошенко 20 березня вшанував пам'ять українського гетьмана Івана Мазепи.

«Від Богдана до Івана не було гетьмана»… Цією приказкою українці ще за життя Мазепи визначали історичний масштаб його постаті. 22 роки міцною рукою він тримав булаву і поклав край сумнозвісній Руїні. Імперія не шкодувала чорної фарби, аби спотворити його образ. Та це не завадило, а навпаки допомогло Мазепі стати справжнім символом українського спротиву Росії. Замість російської анафеми Іванові Мазепі належить справжня українська слава!» – написав президент України на свої сторінці у фейсбуці.

​Іван Мазепа (20 березня 1639 – 21 вересня [2 жовтня] 1709) – український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній і всій Наддніпрянській Україні. Князь Священної Римської імперії. Представник шляхетного роду Мазеп-Колединських герба Курч із Київщини.

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