Гриценко повідомив, кого бачить на посаді прем’єра у разі своєї перемоги

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко заявив, що в разі своєї перемоги на виборах хотів би бачити на посаді прем’єр-міністра України нинішнього міського голову Львова Андрія Садового.

На своїй сторінці у фейсбук Гриценко написав, що Садовий «знає економіку, соціальну сферу, знає, що болить у людей».

При цьому він зазначив: «У нас не буде конфлікту між президентською та урядовою вертикаллю. Ми отримаємо більшість у парламенті. Буде сформований уряд і це буде відповідальна політика».

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з виборів на користь Гриценка.

7 березня Садовий і Греценко представили спільний меморандум.

Також свою кандидатуру на користь Гриценка зняв лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов.

Згідно з останнім опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», з тих, хто визначився та має намір голосувати, Анатолія Гриценка готові підтримати 9,4% виборців.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.