Експерт: «Прихильне ставлення до Зеленського може змінитися кардинально» (огляд преси)

Момент в українській історії назрів критичний. І, як попереджає дописувач тижневика «Країна», народ може бездарно проґавити власну державу. Бо вибори президента, вибори парламентські – це іспит на притомність нації, своєрідний присуд історії, який може бути винесений народові. Іноді в автора статті Олега Романчука є відчуття, що попереду «останній день Помпеї». Усі начебто розуміють: треба щось робити, але ніхто не знає – що саме. Чи не перетвориться 1 квітня з «дня дурнів» на день політичного шухеру? Себто на небезпеку, сварку, бійку, обшук. Дописувач нагадує класичне правило: ворог мого ворога – мій друг. Нині найбільший ворог України – Путін. Його найперший ворог – начебто Порошенко. Про інших ворогів і друзів Путіна докладніше йдеться в публікації «31 березня: «Останній день Помпеї чи день політичного шухеру?».

Поява Юрія Бойка і Віктора Медведчука в Москві – це бажання Кремля консолідувати проросійські сили навколо одного кандидата і додати голосів. Для того, щоб Путін зі своїм кумом Медведчуком отримали більше можливостей впливати на ситуацію в Україні. Ситуація дуже небезпечна, попереджає в тижневику «Країна» Юрій Бутусов. Існує пряма загроза державній і національній безпеці. Пасивність українського керівництва вражає журналіста. Адже Росія втручається у внутрішні справи України. А дії Медведчука і Бойка – це державна зрада. Вона повинна каратися. А не супроводжуватися заявами з боку правоохоронців. Бойко – маріонетка, ширма. Насправді гроші і вплив в Україну Путін спрямовує через Медведчука. Той – провайдер його інтересів. І є виконавці, один із них – Бойко. Після президентських виборів в Україні Кремль створюватиме єдину проросійську партію. Це російський реванш, який може реалізовуватися дуже швидко.

Що ближче до виборів, то більше хочеться пообіцяти. Ця тенденція, як зазначає в тижневику «Країна» гендиректор інформагентства «Інтерфакс» Олександр Мартиненко, є в багатьох кандидатів. Натомість Володимир Зеленський майже нічого не обіцяє. Але це може зіграти з ним злий жарт після виборів. Коли кандидат обіцяє, а потім не робить – звична ситуація. Народ вкотре скаже, що його кинули. У випадку Зеленського – це не потенційний обман, а самообман. Люди повірили в його надзвичайні якості. Якщо виявиться, що не зможе чогось зробити, а це практично гарантовано, розчарування буде набагато більшим. І прихильне ставлення до Зеленського швидко може змінитися кардинально. Популярність Зеленського – результат відсутності діалогу між владою та великою кількістю населення. Увага політиків завжди зосереджена на патріотах і пенсіонерах. Решта випали з цього дискурсу. Експерт зазначає, що перші півроку – це медовий місяць для нового президента. У Зеленського так не буде. Він не має контактів із традиційним політикумом. Найближчі півроку не матиме контролю над урядом, силовими структурами. Навряд чи сьогоднішній парламент проголосує за якусь його кандидатуру на важливу посаду. Він не має підтримки серед регіональних еліт. А люди його підтримують пасивно. Електорат Зеленського – не активісти, зазначає журналіст.

Російський окупант, незважаючи на політику міжнародних економічних санкцій та ухвалені резолюції ООН і ПАРЄ, продовжує політику тиску, залякування, арештів і дискримінації кримських татар та українців у Криму. Деякі експерти і самі кримські татари дедалі частіше називають це «повільною депортацією». Як стверджує газета «День», фактично взятий курс на поступове витиснення проукраїнськи налаштованого населення з анексованого півострова і заміщення його етнічними росіянами. Звільнити окуповані території воєнним шляхом на сьогодні Україна не в змозі, адже російська армія, як і її ресурси, є більш потужними, констатує видання. Але це не означає, що не потрібно розвивати власну сильну армію. Країна має бути готова до будь-якого сценарію. Тим паче, коли існують загрози не лише на кримському напрямку. Також експерти газети вважають необхідним – по-перше, максимально забезпечити підтримку родинам політв’язнів. По-друге, треба максимально активно продовжувати працювати на міжнародному рівні. На цьому наголошується в статті «Кримський фронт».