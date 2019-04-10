Народні депутати і родини зниклих безвісти бійців вимагають від уряду виконувати законодавство

Народні депутати – члени парламентського комітету з прав людини і родини бійців, які вважаються зниклими безвісти, вимагають від уряду виконувати положення закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», який ухвалений у липні 2018 року. На цьому 10 квітня на слуханнях у комітеті Верховної Ради з прав людини наголошували народні депутати і родини зниклих безвісти. Вони зібрались на слухання вдруге цього року, щоб розглянути стан виконання цього закону та з’ясувати, коли родини, які дотепер не знають долі своїх рідних, отримають від урядових інституцій задекларовану у законі допомогу.

Мур Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. Стіна пам’яті загиблих у нинішній російсько-українській війні бійців: тут містяться фотографії та біографічні дані загиблих, а поміж світлинами загиблих – чорні прямокутники з підписами «Зник безвісти». За даними СБУ, зниклими безвісти у 2014–2018 роках у зоні збройного конфлікту на сході України вважаються більш як 400 осіб. Серед них – військовослужбовці, правоохоронці, бійці добровольчих батальйонів та цивільні особи.

Але ці цифри не є точними й остаточними, заявляють незалежні експерти, оскільки в Україні дотепер не створений реєстр зниклих безвісти, дотепер кожна силова інституція (МВС, Міноборони та інші) має свої списки загиблих, поранених та зниклих безвісти працівників – учасників російсько-української війни.

Створення єдиного реєстру передбачає закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти». Єдиний реєстр має створити урядова комісія, звернувшись із відповідними дорученнями до силових структур. Але наразі комісія також не створена, хоча згідно з положеннями згаданого вище закону, вона мала би запрацювати восени минулого року.

Результати розгляду урядом цього питання нам невідомі

Як повідомив на нинішніх слуханнях голова парламентського комітету з прав людини Григорій Немиря, у відповідь на звернення народних депутатів в уряді поінформували про ухвалення плану щодо імплементаціі закону, який передбачає розробку проектів розпоряджень щодо створення комісії та визначення її персонального складу. «Результати розгляду урядом цього питання нам дотепер невідомі», – наголосив Немиря.

Родини зниклих безвісти: «Влада саботує виконання закону»

Родини зниклих безвісти на сході України, які створили громадську організацію «Об’єднання рідних безвісти зниклих «НАДІЯ», вважають, що Кабінет міністрів саботує виконання закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти». Як повідомила Радіо Свобода одна із засновниць організації Ядвіга Лозинська, родичі осіб, які вважаються зниклими безвісти, звернулись з цього приводу до президента та прем’єр-міністра України, але відповіді не отримали.

Син Ядвіги Лозинської Андрій, солдат-стрілок 3-ї роти 1-го батальйону 93-ї механізованої бригади, потрапив у полон під Іловайськом у серпні 2014 року. Востаннє телефонував матері 28 серпня 2014 року із села Многопілля під Іловайськом. 29 серпня Андрій зі своєю частиною «виходив із оточення, потрапив під обстріл противника і зник», каже Лозинська. Чоловік Ядвіги невдовзі після того, як син склав присягу, помер, тож нікого, крім сина, у неї не залишилося. Жінка переконана, що її син досі живий і не втрачає надії відшукати його.

«Дотепер ми, родини зниклих безвісти на сході України, фактично залишились сам-на-сам зі своїм горем та своїми проблемами, оскільки чиновники саботують виконання законодавства», – каже Ядвіга Лозинська.

Керівник Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції Владислав Власюк при розмові з родинами зниклих безвісти підтвердив: реєстр зниклих безвісті не може бути створений без рішення Комісії з питань зниклих безвісті, проект розпорядження щодо її створення перебуває в Кабінеті міністрів України

Міжнародний досвід і підтримка українських родин

На допомогу Україні готові прийти фахівці з міжнародних організацій, які мають досвід допомоги родинам осіб, що зникли безвісти. Серед таких організацій – Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ): у грудні 2018 року комітет оприлюднив звіт «Оцінка потреб сімей, родичі яких зникли у зв’язку з конфліктом на сході України».

Фахівці комітету також зустрілися з родинами зниклих безвісти бійців: як зазначив представник МКЧХ, відповідальний за роботу над справами зниклих безвісти Клебер Кемпер, «належне задоволення потреб сімей вимагає постійної і цілеспрямованої роботи громад, місцевих суб’єктів та органів влади».

Родини зниклих безвісти мають право дізнатись, що сталося з їхніми зниклими родичами, до того ж, вони потребують психологічної підтримки та «допомоги для вирішення економічних і фінансових потреб, пов’язаних не лише із втратою годувальника, але й із витратами на його розшук», наголосив Клебер Кемпер.