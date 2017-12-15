Грицак: 403 українці вважаються зниклими безвісти під час конфлікту на Донбасі

403 громадянина України вважаються зниклими безвісти унаслідок конфлікту на Донбасі, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«З початку російської агресії на сході нашої держави, на жаль, вважаються зниклими безвісти 403 громадянина України, серед них – 123 військовослужбовці, представники добровольчих батальйонів, працівники правоохоронних органів. Наше завдання – зробити все можливе, використати найменшу можливість і будь-який шанс для того, щоб відшукати цих людей», – сказав Грицак.

Водночас 12 грудня в моніторинговій місії Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні заявили, що згідно з оцінками Міжнародного комітету Червоного Хреста станом на 22 серпня 2017 року, кількість людей, зниклих безвісти у зв’язку з конфліктом на Донбасі, складала від 1 до 1,5 тисячі.

Збройний конфлікт на сході України триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи хіба що наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».