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20 Квітень 2019, Київ 23:11
Новини | Політика

Суд розгляне позов про зняття Зеленського з виборів, у штабі кандидата кажуть про безпідставність

Володимир Зеленський під час виборчих дебатів на НСК «Олімпійський». Київ, 20 квітня 2019 року

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Увечері 20 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва має розглянути позов про скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.

Відповідний позов подав адвокат, спостерігач за виборами президента України в окрузі №221 (Київ) від ГО «Українська асоціація акціонерів» Андрій Хилько, про що він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Суд відкрив провадження за поданим мною позовом як офіційного спостерігача. Позовна вимога анулювання реєстрації кандидатом, справа № 855/124/19», – поінформував Хилько.

Хилько також повідомив, що позов надійшов до суду 19 квітня, розглядатиме його колегія у складі головуючої Олени Ганечко, суддів Андрія Коротких та Ігоря Федотова.

У передвиборчому штабі Зеленського кажуть, що цей позов не має перспективи. «Немає жодних правових підстав для подання даного позову і його задоволення, він не має ніяких перспектив», – сказав агентству «Інтерфакс-Україна» юрист штабу Зеленського Вадим Галайчук.

Він також зазначив, що позивач Андрій Хилько відомий поданням низки подібних «дивних» позовів, зокрема, про те, що зустріч Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном нібито була незаконною «передвиборною агітацією».

«Громадське телебачення» веде пряму трансляцію з будівлі Шостого апеляційного адміністративного суду:

Другий тур виборів президента України має відбутися 21 квітня 2019 року. За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців.

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