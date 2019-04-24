Росія давно готувала тиск на нового президента України (огляд преси)

Газета «День» наголошує, що тепер Володимиру Зеленському належить розв’язувати ті ж таки проблеми України, під тягарем яких завалився рейтинг Петра Порошенка. Передусім – це конфлікт на Донбасі, анексія Криму та відносини з Росією, яка щойно піднесла дарунок новому президентові у вигляді практично цілковитої заборони експорту російської нафти в Україну. Ймовірно, Зеленський і Коломойський, який, можливо, стоїть за ним, сподівалися, що з боку Росії щодо того, хто змінив ненависного Путіну Порошенка, буде якщо не режим найбільшого сприяння, то хоча б спроба знайти з ним якесь порозуміння. Поки що, явно за командою з Кремля, з обранням Зеленського привітав Віктор Янукович, зазначає видання. А це свідчить про те, що Путін поки не сприймає Зеленського і дивиться на нього як на коміка. Усе це, як пише газета, не означає, що російський президент взагалі не спілкуватиметься з новообраним президентом України. Найімовірніше, через кілька місяців після інавгурації Зеленського і ще до виборів до Верховної Ради відбудеться якась зустріч лідерів у «нормандському» форматі. А ось двостороння зустріч Зеленського і Путіна, якщо й відбудеться, то не раніше, ніж після виборів до Верховної Ради. Про те – чому – йдеться в публікації «Зеленський і Путін: зустріч чи не зустріч».

Новообраний український президент отримав свій перший виклик, із яким доведеться боротися одразу після інавгурації, констатує газета «Україна молода». Уряд Росії заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів. Із 1 червня деякі категорії товарів, у тому числі вугілля, нафту і нафтопродукти, можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів. Як пише автор статті «Завдання для Зеленського», Москва вирішила взяти українське керівництво на «слабо»: заборона імпорту російських нафтопродуктів може паралізувати економіку. Насправді ж Росія давно готувала тиск на нового президента України, хоч би хто ним став. І якщо він виявиться «недоговороздатним», проти нього використають усі можливі прийоми. Іншими словами, Володимира Зеленського хочуть перевірити на здатність тримати удар, зазначає видання.

Окружний адміністративний суд Києва відчув момент або просто, користуючись ситуацією, почав «штампувати» рішення, які раніше навряд чи наважувався б ухвалити, констатує газета «День». Причому перше рішення щодо незаконної приватизації «Приватбанку» було ухвалене ще напередодні другого туру. Потім були ще ухвали щодо згаданого банку. Але останнє рішення суду стосується зовсім іншої сфери. Йдеться про рішення призупинити дію постанови Міністерства культури про перейменування УПЦ (МП) на РПЦ. По суті, ними давно вже ведеться боротьба за те, щоб Московський патріархат мав право не називатися Московським патріархатом в Україні, тому що вони соромляться цієї назви і хочуть бути просто – УПЦ. Водночас вони розуміють, що якщо перейменуються в Російську православну церкву в Україні, то це взагалі багатьох відштовхне, адже РПЦ токсична, переконує експерт видання релігієзнавець голова профільного парламентського комітету Віктор Єленський. Він вважає, що скасування постанови про перейменування УПЦ (МП) – це спроби повзучого реваншу через суди, які були недореформовані або неправильно реформовані. Стаття називається «Повіяв вітер змін».

У березні, коли почали видавати субсидії грошима, кількість неплатежів із оплати комунальних послуг різко збільшилася. Експерти газети «Голос України» прогнозують, що в квітні ситуація не зміниться, і побоюються швидкого скасування монетизації для тих субсидіантів, що залазять у борги. Про те, що відбувається з субсидіями і чи позбавлятимуть їх боржників комунальних послуг, парламентська газета розповідає в матеріалі «Субсидія – наше все?»