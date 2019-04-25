Радіо Свобода Daily: Янукович хоче повернутись в Україну – в ГПУ чекають

Янукович хоче в Україну

Колишній президент України Віктор Янукович хоче повернутися до України, повідомив російському виданню «Известия» його адвокат Віталій Сердюк.

«Дійсно, наміри повернутися у Віктора Януковича є. І ми над цим працюємо з перших днів боротьби за його права. Обрання [президентом України Володимира] Зеленського жодним чином не впливає на саме бажання Віктора Януковича. Так само, як це не впливає на нашу процесуальну роботу: як боролися, так і будемо боротися», – сказав Сердюк.

Тим часом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура має намір затримати Януковича одразу після приїзду в Україну.

«Радий намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, а і готовий обвинувальний акт щодо організації розстрілів Майдану», – написав Луценко.

Путін спростив видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окупованої частини Донбасу в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.​

Раніше про такий намір влади Росії писали російські ЗМІ. За повідомленнями, українців, які живуть на окупованих територіях, звільнять від необхідності здавати іспити на громадянство і проживати на території Росії для отримання паспорта.

Президент України Петро Порошенко назвав цей указ Путіна підготовкою до чергового кроку агресії проти України.

«Йдеться фактично про підготовку Кремлем до наступного кроку агресії проти нашої держави – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні. Закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій», – наголосив президент.

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер назвав указ Путіна провокацією.

«Донбас – це Україна, і люди там – незалежно від мови, якій надають перевагу, – українці. Нещодавнє рішення Росії щодо видачі паспортів є провокаційним і взяте безпосередньо з «окупаційного плану», воно підриває зусилля, спрямовані на імплементацію Мінських домовленостей та відновлення контролю України над Донбасом», – написав Волкер у Twitter.

Кім Чен Ин прибув до Росії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вранці 24 квітня прибув до Росії на бронепоїзді.

На прикордонній станції Хасан його зустрів губернатор Приморського краю Олег Кожемяко, він опублікував у мережі Instagram кілька коротких роликів із лідером КНДР. На записах видно, як Кім Чен Ин, одягнений у довгий чорний плащ і чорний капелюх, спускається з поїзда по трапу і йде по червоній килимовій доріжці.

25 квітня у Владивостоці має відбутися зустріч Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним.

У Росії вперше оштрафували людину за неповагу до Путіна

У Росії вперше оштрафували людину за порушення закону про неповагу до влади, повідомив у Telegram керівник міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Жителю міста Мала Вішера Новгородської області Юрію Картижеву призначили штраф 30 тисяч рублів (це понад 12 тисяч гривень). За словами адвоката, співробітники поліції зафіксували, що 31 березня Картижев розмістив на своїй сторінці в соцмережі образливий запис на адресу президента Росії Володимира Путіна.

«Його притягли за так званою статтею про «неповагу до влади», яка набрала чинності 29 березня. Вона передбачає штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – написав адвокат.

Україна вимагає вибачень від чеського видання за статтю про Зеленського

Посольство України в Чехії вимагає вибачень від видання Český rozhlas через публікацію матеріалу про новообраного президента України Володимира Зеленського. Стаття оглядача видання Яна Фінгерланда має назву «Єврей на чолі українських фашистів».

«Шановний Český rozhlas Plus, ви вважаєте, що з такою статтею все гаразд? Це огидно, і ми очікуємо вибачень», – ідеться в повідомленні посольства у Twitter, опублікованому 24 квітня.

Гривня й далі стрімко міцніє

Валютний ринок продовжує зміцненням гривні реагувати на спокійне завершення президентських виборів в Україні.

Опівдні 24 квітня Національний банк України оприлюднив довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 59 копійок за долар. Це на 10 копійок менше за офіційний курс на 24 квітня.​

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