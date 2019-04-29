Карпунцов: у штаб до Зеленського ломляться «корупційні товариші» Порошенка

Гості програми «Ваша Свобода»: Руслан Стефанчук, ідеолог команди Володимира Зеленського, доктор юридичних наук; Валерій Карпунцов, народний депутат України («БПП»), доктор юридичних наук.

Одна з політичних інтриг України після президентських виборів – чи дотягне, так би мовити, нинішнє скликання Верховної Ради України до виборів, запланованих раніше у жовтні цього року. Якщо все ж таки парламент розпустять, то коли?

Олександр Лащенко: Пане Стефанчук, справді Верховна Рада у хиткому стані, як ви вважаєте?

Президент – фігура важлива, але це шаховий король – він ходить на одну клітинку. І без своєї армії він не може втілювати те, що отримало підтримку

​Руслан Стефанчук: Якщо дивимося на ті ситуації, які відбуваються сьогодні, то через низку зловживань, затягувань не варто позбавляти президента такої можливості, принаймні думати про цей розпуск. Оновлення сьогодні потребує все суспільство. Президент – фігура важлива, але це шаховий король – він ходить на одну клітинку. І без своєї армії він не може втілювати те, що отримало підтримку. Адже саме програма отримала підтримку, персона отримала підтримку. І це означає, що повинна бути можливість такого оновлення.

На сьогодні бачимо ситуацію, коли робиться все, при тому, що 100% електронних бюлетенів вже обліковано, все зрозуміло – будь ласка, зробіть це все, Верховна Радо, прийміть відповідне рішення, проведіть інавгурацію. А ні, воно відтягується до самого останнього моменту, який задекларований в законодавстві України з виключно однією метою – унеможливити право президента на розпуск Верховної Ради.

Тут немає прізвища оцьому всьому. Це в принципі система. Система демонструє те, що попри те, що суспільство висловило їй незгоду, недовіру, все одно хоче намагатися утриматися будь-яким чином. Зруйнований діалог між владою і суспільством. Поки не відновимо цей діалог, поки не поставимо взаємоконтроль людини над державою, будемо мати такі ситуації, як сьогодні – всі шукають елементи зловживань в тих чи в інших питаннях.

– Пане Карпунцов, ви не побоюєтеся, що вам не досидіти до кінця каденції цього восьмого скликання Верховної Ради як народному депутатові?

Система – це люди. Люди – це ті «корупційні товариші», які завели Петра Порошенка в такий великий рейтинговий розрив

​Валерій Карпунцов: Мені не звикати. Я те скликання теж не досидів. Ми склали достроково мандати, щоб оновити Раду. І я не потрапив у парламент. Я зайшов вже на два роки пізніше. Зараз такий самий час. Зараз треба пожертву зробити заради суспільних інтересів.

Але є низка особливостей. Перше – хто це зробить? Може бути три сценарії. Перший – це розпуск президентом Петром Порошенком. Другий – розпуск президентом Зеленським. Якщо ті терміни інавгураційні дадуть йому можливість зайти, не будуть затягувати весь процес в ЦВК з оголошенням. Третій: дострокові вибори чи то президентські, чи то парламентські – це, як правило, консенсус усіх сторін. І в даному випадку я вбачаю нормальний консенсус між президентом Порошенком і президентом Зеленським. І цей процес може початися зараз, документування підстав чи відлік процедури, а логічне завершення чи початок виборчого процесу вже може бути оголошений президентом Зеленським. Повноваження (народних депутатів України – ред.) почалися з прийняттям присяги, стала повноважною Верховна Рада 27 листопада.

Система – це люди. Люди – це ті «корупційні товариші», які завели Петра Порошенка в такий великий рейтинговий розрив. Вони не розуміють, як зорієнтуватися. Вони ломляться у штаб до Зеленського, стараються десь, можливо, законсервувати свої позиції. Там не виходить, там теж. І вони не розуміють, як в цій системі координат повестися. Якщо не розуміють, то треба потягнути час. І зараз намагаються всі максимально потягнути час.

Я думаю, що це треба зробити тим, хто завів Петра Олексійовича у манівці. Можливо, не застрелитися, а чесно піти у відставки. Матіос (головний військовий прокурор – ред.) Не тільки Луценко (генеральний прокурор – ред.) Це недоречність у прокурорській системі. Є такі люди і у військовій розвідці.

– Пане Карпунцов, і уряд теж у відставку, як заявляє лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко? Ви поділяєте цю думку?

В команду, яку представляє пан Стефанчук, побігли всі: хто зерном торгує, хто калошами, хто нафтою, хто надає юридичні послуги. Всі себе пропонують, кожен у різних напрямках

​Валерій Карпунцов: За Конституцією, три влади. Де-факто чотири. Президентський функціонал надто великий. І він наполовину змішаний з виконавчою владою, з урядом. Президентові з урядом у даній системі координат треба шукати консенсус. Або це буде консенсус із Гройсманом і Яценюком, бо треба приходити до консенсусу еліт, або новий прем’єр.

Не буде нової коаліції у цьому парламенті. Треба робити зараз дочасні вибори. У цьому зацікавлені всі сторони. І Юлія Володимирівна, і Петро Олексійович. Тому що штаби ще й досі розвернуті. Є мажоритарники в одних і в інших.

В команду, яку представляє пан Стефанчук, побігли всі: хто зерном торгує, хто калошами, хто нафтою, хто надає юридичні послуги. Всі себе пропонують, кожен у різних напрямках…

– Пане Стефанчук, а ви погоджуєтеся з тим, що Юлія Тимошенко сказала?

Принцип невідворотності політичної відповідальності повинен прийти в українську політику

​Руслан Стефанчук: У цивілізованих правових порядках, які сьогодні існують в Європі, такий рівень недовіри до чинної влади (ці відсотки – це не конкретно до президента, а це до всієї політики, яка відбувається на рівні держави) – ці люди самі сказали б: вибачте, давайте справді перезапустимо державу. Принцип невідворотності політичної відповідальності повинен прийти в українську політику.

Найбільша хиба мислення української влади – це те, що вона повинна прийти з портфелем кадрів. Такого ніде немає. Важлива місія будь-якої влади – створити соціальний ліфт для людей професійних, патріотичних і доброчесних, які можуть запропонувати свої послуги, як сервіс країні.

Можливо, ця черга десь і стоїть (до Зеленського – ред.). Можливо, навіть хтось і веде цю чергу. Я знаю, що ми як працювали невеликим колом інтелектуальних експертів, так і продовжуємо. Будь-яка кандидатура, як Володимир говорив, яку він пропонує на посаду – це його особиста відповідальність. Він не може зараз сказати без того, щоб ця кандидатура пройшла перевірку правоохоронними органами, антикорупційними службами, громадянським суспільством. Ми говоримо про те, що набирається якийсь пул кандидатур. Для нас дуже важливо, щоб ми не просто показали 5 якихось осіб і сказали: обирайте. Ми хочемо сказати, наприклад, на регіональному рівні: пропонуйте. І тоді: обирайте.

– Народний депутат від групи «Відродження» Валерій Писаренко називав одну з можливих дат розпуску Верховної Ради. Відомо, що Писаренко є наближеною людиною до юриста № 1 за часів президента Януковича Андрія Портнова. Зокрема, Писаренко це підтвердив в інтерв’ю виданню «Лівий берег». Пане Стефанчук, справді, ні Портнов, ні Писаренко не маються стосунку до команди Зеленського?

Руслан Стефанчук: Я ні разу не бачив ні одного (Валерія Писаренка – ред.), ні другого (Андрія Портнова – ред.) у штабі (Зеленського – ред.). Наскільки я знаю, ні одна, ні друга людина стосунку не має. У нас доволі сильний юридичний супровід, щоб ми користувалися послугами будь-яких інших юристів.