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В интернет по паспорту – страшилка или реальность? В России сделали очередной шаг в этом направлении. С 5 мая самые популярные мессенджеры WhatsApp и Viber станут фактически паспортными базами – номер телефона, который в России продается только по паспорту, будет привязываться к пользователю. В Украине до такого не дошло.

​С 5 мая все мессенджеры в России должны идентифицировать пользователей – при регистрации пользователя мессенджер будет запрашивать у мобильного оператора его личные данные, и только после этого регистрировать в сети. Мобильный оператор со своей стороны обязуется хранить данные о регистрации пользователей и вести учет приложений по каждому абоненту.

Мобильные операторы уже заявили о своей готовности соблюдать новые правила. За отказ соблюдать новый закон мессенджеры будут штрафовать и блокировать. Стоит отметить, что блокировка не мешает работать и набирать новых пользователей мессенджеру Telegram – 10,9 миллиона пользователей ежемесячно в крупных городах. Больше только у WhatsApp и Viber – около 31,6 миллиона и 21,1 миллиона соответственно. Четвертое и пятое место в у Skype и Facebook Messenger – по 5,2 миллиона человек. Для двух последних телефонная регистрация не предусмотрена, что может повлиять на их рейтинг в будущем.

В России анонимность умерла для популярных мессенджеров, но мессенджеров десятки и сотни, утверждает телеком-эксперт и администратор профильного «Форума обычных людей» Сергей Горбачевский. По самым популярным это ударит, однако есть и те, где идентификация по мобильному номеру не требуется.

«Существует некий канал между операторами, которые подтверждают личность человека, который пользуется мессенджером. Это работает по привязке мобильного номера и паспорта, на который покупается сим-карта. Следователь видит фамилию-имя-отчество, а может и скан паспорта», – поясняет Горбачевский. Раньше идентификация завязывалась на IP-адресах, которые операторы мобильного интернета предоставляли по запросу правоохранителей, говорит эксперт. Он, впрочем, подчеркивает, что рынок «серых» сим-карт в России продолжает функционировать и по его оценкам речь идет о десятках тысяч номеров. Горбачевский считает, что в первую очередь идентификация вводится против телефонных террористов, а также, возможно, в целях политической цензуры.

Глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко говорит Радио Донбасс.Реалии, что в украинских реалиях настолько просто деанонимизировать пользователей мессенджеров не получится.

«В нашей стране существует схема предоплаченной мобильной связи, и в Украине нет СОРМ – (Российская система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий – ред.) Все мессенджеры и чаты не проходят через анализатор траффика», – говорит эксперт. Федиенко также утверждает, что на законодательном уровне или в суде связь между человеком и его аккаунтом в мессенджере установить практически невозможно.

Достоверно выяснить, зачем в России принимался новый закон, можно будет только после того, как его начнут применять, считает представитель «Украинского киберальянса» под псевдонимом Шон Таунсенд. Никто не мешает россиянину приобрести не только «серую», но и иностранную сим-карту для мобильной связи. Кстати, именно такой совет давали российским оппозиционерам весной 2016 года, когда сотрудники ФСБ перехватывали телефоонные sms-ки для параллельной авторизации в Telegram-аккаунтах Георгия Албурова и Олега Козловского.

«Версий может быть много: отделить те сервисы, которые готовые сотрудничать с Россией, от упрямых. Упростить работу правоохранителям, они, я думаю, мечтают о том, чтобы правонарушители сами приходили к ним с паспортом. Не исключен и сговор мобильных операторов, потому что идентификация предполагает некие договорные отношения», – говорит Таунсенд в комментарии Радио Донбасс Реалии.

Украинские полиция и спецслужбы в рамках открытого уголовного дела могут запрашивать информацию у частных компаний, однако по мнению киберспециалиста, в Украине параллельно продолжаются попытки по построению «суверенного Интернета» с цензурой, принудительной идентификацией пользователей мобильной связи, блокировками и СОРМ. Попытки, впрочем, пока безуспешны, в частности законопроекты о обязательном паспорте для покупки мобильного номера регистрировались в 2015 и 2017 годах.

Если человек соблюдает минимальные правила безопасности, отследить его затруднительно

«С распространением технологий анонимизации и шифрования, спецслужбы больше нацелены на конечное устройство в руках у пользователя, а не на перехват коммуникаций. Это общемировой тренд. Если человек соблюдает минимальные правила безопасности, то отследить его затруднительно, однако анонимность, во-первых, часто конфликтует с другими аспектами безопасности, а во-вторых, это крайне утомительный и дорогостоящий процесс», – говорит Таунсенд.

Возможно, именно таким способом получили доступ к переписке фигурантов расследования про коррупцию в «Укроборонпроме» – в сюжетах журналистов «Бигус.инфо» фигурируют скриншоты сообщений из различных мессенджеров.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org