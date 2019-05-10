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Стрит-арт, скульптура, анимация, инсталляции, фильмэйкинг – в Северодонецке создали курс по основным направлениям современного искусства, и вовсе не для студентов или художников – а для всех жителей города. Первые лекции уже прошли.

Курс по основным направлениям современного искусства состоит из лекций и мастер-классов. В мае, в основном, будут проходить лекции, их проведут художники не только из Северодонецка, но и многих других городов Украины. А уже в июне начнутся учебные курсы. Каждый по 4 занятия.

Два таких курса – по фильмэйкингу и шелкографии, приедут вести американские художницы. Свои силы в современном искусстве сможет попробовать каждый желающий.

«Участвовать могут абсолютно все. Возрастных, половых, национальных разграничений у нас нет. Люди, которые уже что-то пробовали из направлений современного искусства, также как и те, которые никогда ни за что не брались, тоже могут приходить», – говорит художница Настя Малкина.

На первую лекцию о современном искусстве пришло больше 20 северодончан. Среди них – Вероника Рябуха. Она работает в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а в свободное время рисует. Говорит, что лекция ей понравилась, так там не только показывали какие-то объекты искусства, но и рассказывали об их сути.

«Очень многие, видя современное искусство, не понимают, что это такое. Непонятные цвета, непонятные формы, которые непонятно что значат. А было достаточно познавательно. Искусство подавалось не просто с позиции – вот есть картина или постановка, а что она означает для того, кто ее создавал», – рассказала Вероника Рябуха.

Больше мест для искусства в развивающихся городах – Галимов

Организовывает курсы Северодонецкий центр современного искусства. На данный момент это неформальное объединение художников города, которые не имеют своего арт-пространства, но очень хотят его создать. И такие курсы – только одно из направлений центра, говорит художник Валентин Галимов.

По его словам, в городе есть одна художественная школа, музучилище и две музыкальные школы. Но этого мало.

«Мое субъективное мнение, что этого маловато для развивающегося города. И мне кажется, что надо пробовать делать больше таких мест, где бы происходило что-то связанное с культурой и искусством», – говорит Валентин Галимов.

По словам художника, если в курсах примут достаточное количество людей, то, возможно, по итогам практических занятий будет создана экспозиция работ.

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