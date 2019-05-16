Націоналізм і егоїзм повернулися на наш континент – Вебер

Напередодні виборів до Європейського парламенту, що мають пройти за тиждень, відбулися теледебати серед представників головних європейських партій, які виборюють місця у парламенті ЄС. Один з шістьох кандидатів може стати на чолі Європейської комісії, головного виконавчого органу Європейського Союзу, тож до 90 хвилин запитань і відповідей головних претендентів на цю посаду, було прикуто увагу головних світових ЗМІ.

Питання, що найбільше турбують європейців – міграція, підйом націоналізму і навіть стосунки з президентом США Дональдом Трампом були в центрі уваги дискусії, яку з трьома європейськими журналістами вели шість кандидатів на посаду сьогоднішнього президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.

Політичні сили Європи представили Манфред Вебер від правоцентристів, Маргрете Вестагер від лібералів, Ян Заграділ від консерваторів, Ска Келлер від зелених, Ніко Кью від європейських лівих та Франс Тіммерманс від соціалістів.

Дебати перед виборами до єдиного органу влади в ЄС, який обирається на всенародних виборах, проходили англійською мовою, щоб збільшити кількість потенційних глядачів та створити можливість для прямого діалогу. Європейські вибори переважно не викликають великого інтересу серед близько 400 мільйонів європейських виборців, явка, як правило, низька, і ті, хто регулярно голосують, переважно роблять це на знак протесту проти політики національних урядів.

Дослідження показують, що націоналістичні та крайньоправі партії збільшать свою присутність у парламенті, але головні групи будуть і надалі контролювати законодавчих орган ЄС, незважаючи на втрату місць.

Питання, яке традиційно стоїть високо на порядку денному – міграція. Італія та Греція прийняли на себе основний тягар прийому понад одного мільйона біженців у 2015 році, в той час, як більшість країн ЄС лише спостерігали, як інфраструктура та терпіння мешканців цих країн були напружені до краю. Неспроможність вирішити це питання на рівні Європи також призвела до зростання популярності крайньоправих та націоналістів.

Націоналізм і егоїзм повернулися на наш континент

«Націоналізм і егоїзм повернулися на наш континент», – сказав Манфред Вебер, німець з правоцентристської Європейської народної партії, найбільшого блоку в Асамблеї, і фаворит на посаду президента Єврокомсії. На його думку, необхідно створити систему, яка б «захищала наші цінності» шляхом покарання за порушення верховенства права та інших демократичних норм деякими урядами країн-членів. На його думку, до тих, «хто не готовий дотримуватися наших фундаментальних принципів», потрібно запроваджувати фінансові санкції.

Ще одна важлива тема для дискусії – баланс влади між Брюсселем і столицями національних держав. Точку зору єроскептиків представляв чеський депутат від Союз консерваторів та реформаторів Ян Заграділ. На його думку, центральні органи ЄС мали б скоротити свої повноваження, стати гнучкішими та більш децентралізованими. Якщо б його обрали президентом Єврокомісії, він би подбав про те, щоб вона «поважала національні уряди і співпрацювала з ними, не боролася з ними, не ставлиася б до них зверхньо і читала б їм лекції».

До питання розподілу повноважень між Брюсселем та столицями 28 країн-членів ставляться серйозно, адже від знайдення відповідного балансу залежить майбутнє Євросоюзу, на яке зараз більшість його населення дивиться скептично. Понад половина респондентів одного з нещодавніх опитувань сказали, що очікують, що за 20 років Європейський союз перестане існувати.

На дебатах йшлося і про те, що незважаючи на свою вагу, Європейський Союз не використовує її для досягнення своїх цілей на міжнародній арені, наприклад у питанні стосунків зі США, чи з Росією.

Кандидатів запитали, що вони робитимуть з такими політиками, як Трамп, який наклав тарифи на експорт сталі з ЄС і загрожує зробити те ж саме з автомобілями, вимагаючи, щоб європейці витрачали більше на оборону.

Представник Нідерландів Франс Тіммерманс від соціалістів заявив, що ЄС вперше стикається з американським президентом, «який вважає, що в його інтересах слабка і розділена Європа.

Ми повинні твердо стояти проти Трампа, і проти Путіна

«Це для нас небезпечно. Ми повинні твердо стояти проти Трампа, і проти (президента Росії Володимира) Путіна. Якщо ми не зробимо цього, вони продиктують тон і зміст музики», – сказав Тіммерманс.

Тіммерманс також закликав європейських виборців не залишатися байдужими, не віддавати свій голос іншим, які вирішуватимуть за них майбутнє Європи.

Вибори до Європейського парламенту в країнах ЄС відбудуться 23-26 травня пройдуть в усіх країнах ЄС, включно з Британією, яка веде переговори про умови свого виходу з європейського клубу.