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16 травня 2019, Київ 23:07
Суспільство

«Вижидаю щасливої хвилини, коли всі наші наукові працівники зможуть стати до праці на рідній землі»  –  Іван Горбачевський  

Семінар у Празі присвячений Івану Горбачевському, Прага 2019

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Прага – Ректор Українського Вільного університету в Празі, ректор празького Карлового університету, засновник і голова Інституту лікарської хімії в Празі, член НТШ, член Австрійського парламенту, член Найвищої Ради здоров’я Австро-Угорщини у Відні, перший міністр охорони здоров’я в Європі – це перелік головних посад, які продовж життя обіймав Іван Горбачевський. У Празі з нагоди 165-ліття від дня народження вченого відбулась міжнародна наукова конференція й відкрилась виставка, підготовлена працівниками заснованого ученим в 1884 р. Інституту лікарської хімії, який і нині успішно працює у Празі (теперішня назва – Інститут лікарської біохімії і лабораторної діагностики)

Іван Горбачевський – уродженець села Зарубинці, що на Тернопільщині. Вже під час навчання в тернопільській гімназії він захопився ботанікою, а однокурсники також звернули увагу на його феноменальну пам’ять. Потім вивчав медицину в університеті у Відні, зайнявся науковою працею і на цій ниві здобув багато важливих перемог. Одна з найбільших – синтез сечової кислоти (1882 р.), Івану Горбачевському тоді було 28 років.

Як про «виняткову особистість» говорив на конференції про Івана Горбачевського проф. Інституту лікарської біохімії чеський учений Станіслав Штіпек: «Професор Горбачевський справді був винятковою особистістю. Чехи, українці, але й інші можуть йому за багато що подякувати. На полі науки я б нагадав, що Івана Горбачевського у своїй лабораторії синтезував сечову кислоту. Це був величезний прогрес, що має значення й нині, тому що без хімії сьогодні не обійдеться жодна лікарська галузь».

Семінар у Празі присвячений Івану Горбачевському, Прага 2019
Семінар у Празі присвячений Івану Горбачевському, Прага 2019

Іван Горбачевський – автор багатьох наукових праць, зокрема, він серед перших зайнявся формуванням української хімічної термінології, цій темі присвячена праця «Увага о термінольоґії хемічній» (1905 р., правопис назви за оригіналом), а також склав 2-томний підручник з «Орґанічної хімії» (1924 р.). Про це на конференції говорили ректор Карлового університету Томаш Зіма, ректор Тернопільського національного медичного університету ім. Івана Горбачевського Михайло Корда, посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, проф. Інституту лікарської біохімії Станіслав Штіпек та інші. Також на конференції відбулась презентація перевидання підручника Горбачевського з лікарської хімії, і відкрилась виставка «Іван Горбачевський – учений, педагог, політик».

Стіл Горбачевського
Стіл Горбачевського

Прага для Горбачевського стала його другим домом, але він завжди з гордістю говорив, що він українець, вчений активно підтримувати життя української громади в міжвоєнній Чехословаччині. Горбачевський належить до тих, хто допоміг відкриттю у Празі Музею визвольної боротьби України (1925 р.).

Семінар у Празі присвячений Івану Горбачевському
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Семінар у Празі присвячений Івану Горбачевському

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ЗАВАНТАЖИТИ

І чехи згадують Івана Горбачевського з великою пошаною, в бібліотеці Інституту лікарської біохімії зберігається робочий стіл Івана Горбачевського, а одну із зал прикрашає портрет вченого, автором якого є художниця Ірена Носик (1932–2016) – онука Антіна Горбачевського - рідного брата Івана Горбачевського. Авторка у 2002 р. подарувала портрет Інститутові.13 травня 2004 р. на будинку, в якому нині працює заснований І. Горбачевським Інститут лікарсько хімії в Празі (ul. Kateřinská 32, Praha 2 – вул. Катержинська 32, Прага 2), була встановлена пам’ятна таблиця – дар міста Львова. Про Івана Горбачевського пам’ятає й Відень

Михайло Корда, ректор ТДМУ (зліва) та Томаш Зіма, ректор Карлового університету (праворуч)
Михайло Корда, ректор ТДМУ (зліва) та Томаш Зіма, ректор Карлового університету (праворуч)

Пам’ять Івана Горбачевського сьогодні на кладовищі Св. Матєя, де похований учений, вшанували посол України в Чехії Євген Перебийніс і ректора Карлового університету Томаш Зіма.

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