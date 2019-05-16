Прага – Ректор Українського Вільного університету в Празі, ректор празького Карлового університету, засновник і голова Інституту лікарської хімії в Празі, член НТШ, член Австрійського парламенту, член Найвищої Ради здоров’я Австро-Угорщини у Відні, перший міністр охорони здоров’я в Європі – це перелік головних посад, які продовж життя обіймав Іван Горбачевський. У Празі з нагоди 165-ліття від дня народження вченого відбулась міжнародна наукова конференція й відкрилась виставка, підготовлена працівниками заснованого ученим в 1884 р. Інституту лікарської хімії, який і нині успішно працює у Празі (теперішня назва – Інститут лікарської біохімії і лабораторної діагностики)

Іван Горбачевський – уродженець села Зарубинці, що на Тернопільщині. Вже під час навчання в тернопільській гімназії він захопився ботанікою, а однокурсники також звернули увагу на його феноменальну пам’ять. Потім вивчав медицину в університеті у Відні, зайнявся науковою працею і на цій ниві здобув багато важливих перемог. Одна з найбільших – синтез сечової кислоти (1882 р.), Івану Горбачевському тоді було 28 років.

Як про «виняткову особистість» говорив на конференції про Івана Горбачевського проф. Інституту лікарської біохімії чеський учений Станіслав Штіпек: «Професор Горбачевський справді був винятковою особистістю. Чехи, українці, але й інші можуть йому за багато що подякувати. На полі науки я б нагадав, що Івана Горбачевського у своїй лабораторії синтезував сечову кислоту. Це був величезний прогрес, що має значення й нині, тому що без хімії сьогодні не обійдеться жодна лікарська галузь».

Іван Горбачевський – автор багатьох наукових праць, зокрема, він серед перших зайнявся формуванням української хімічної термінології, цій темі присвячена праця «Увага о термінольоґії хемічній» (1905 р., правопис назви за оригіналом), а також склав 2-томний підручник з «Орґанічної хімії» (1924 р.). Про це на конференції говорили ректор Карлового університету Томаш Зіма, ректор Тернопільського національного медичного університету ім. Івана Горбачевського Михайло Корда, посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, проф. Інституту лікарської біохімії Станіслав Штіпек та інші. Також на конференції відбулась презентація перевидання підручника Горбачевського з лікарської хімії, і відкрилась виставка «Іван Горбачевський – учений, педагог, політик».

Прага для Горбачевського стала його другим домом, але він завжди з гордістю говорив, що він українець, вчений активно підтримувати життя української громади в міжвоєнній Чехословаччині. Горбачевський належить до тих, хто допоміг відкриттю у Празі Музею визвольної боротьби України (1925 р.).

І чехи згадують Івана Горбачевського з великою пошаною, в бібліотеці Інституту лікарської біохімії зберігається робочий стіл Івана Горбачевського, а одну із зал прикрашає портрет вченого, автором якого є художниця Ірена Носик (1932–2016) – онука Антіна Горбачевського - рідного брата Івана Горбачевського. Авторка у 2002 р. подарувала портрет Інститутові.13 травня 2004 р. на будинку, в якому нині працює заснований І. Горбачевським Інститут лікарсько хімії в Празі (ul. Kateřinská 32, Praha 2 – вул. Катержинська 32, Прага 2), була встановлена пам’ятна таблиця – дар міста Львова. Про Івана Горбачевського пам’ятає й Відень

Пам’ять Івана Горбачевського сьогодні на кладовищі Св. Матєя, де похований учений, вшанували посол України в Чехії Євген Перебийніс і ректора Карлового університету Томаш Зіма.