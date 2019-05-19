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19 травня 2019, Київ 16:35
Політика

Білий дім назвав склад делегації від США на інавгурацію Володимира Зеленського

Рік Перрі, міністр енергетики США, очолить американську делегацію на інавгурації Володимира Зеленського

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Білий дім оголосив склад офіційної делегації США, яка візьме участь в інавгураціі Володимира Зеленського 20-го травня 2-19 року.

Очолює делегацію міністр енергетики США Рік Перрі.

До делегації увійшли: Курт Волкер, спеціальний представник Держдепу США з питань України, Гордон Сондланд, посол США до ЄС, Александр Відман, директор департаменту Європейських справ в Раді Національної безпеки США при президенті, Джозеф Пеннінгтон, виконувач обов'язків голови дипломатичної місії США в Україні.

Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер уже написав, що «нетерпляче чекає нагоди подякувати Петру Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною, а також нагоди працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Володимиром Зеленським».

Щодо інших поважних гостей інавгурації Володимира Зеленського, то речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко повідомила у Twitter, що окрім п’яти президентів (Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини), на церемонію прибуде віце-президент Туреччини, прем’єр-міністр Молдови, віце-прем’єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії, міністр оборони Канади, міністр з питань Європи Франції, очільник МЗС Польщі та «понад 40 інших високих представників».

Де і що відбуватиметься?

Уже відомо, що події інавгурації Володимира Зеленського проходитимуть на трьох локаціях у Києві.

Згідно з отриманою Радіо Свобода інформацією, програма заходів така:

  • із 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народові;
  • із 11:05 до 11:20 у Маріїнському палаці. президент Зеленський братиме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України;
  • із 11:20 до 11:50 у Маріїнському палаці президент України Володимир Зеленський та перша пані Олена Зеленська прийматимуть вітання від глав іноземних делегацій;
  • на 12:00 – 13:30 прийняття для глав іноземних делегацій із нагоди вступу Володимира Зеленського на посаду президента України.

У зв'язку із урочистостями з нагоди інавгурації президента вулиці урядового кварталу в центрі Києва 20 травня будуть перекриті.

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