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Областной этап всеукраинской военно-патриотической игры «Джура» проходит в лесах Лиманского района. Здесь более 300 детей изучают историю Украины, ее войска, соревнуются в преодолении полосы препятствий, тренируются в разборке оружия, а в свободное время играют в диверсантов и контрдиверсионные группы. Кто организовал такой лагерь и что об этом думают дети и их родители, выяснял проект Радио Свобода «Донбасс.Реалии».

Импровизированую полосу препятствий в лесу учасники игры «Джура» проходять быстро и с удовольствием. Пробежки по покрышкам, перекатывания, передвижение ползком. Такому на школьных уроках физкультуры не учат.

Мне эта игра очень нравится

После этого курс по разборке и сборке автоматов. В качестве инструкторов десантники и нацгвардейцы. Диана Нелина приехала из Мариуполя. В игре «Джура» принимает участие впервые. Девшука говорит, что такой лесной лагерь с военным уклоном ей нравится.

«Мне эта игра очень нравится. Активный отдых, лес, палатки. Мне очень нравятся военные, их форма и все, что здесь происходит», – делится впечатлениями Диана Нелина.

Родители Данила Буценко военнослужащие, поэтому парень с удовольствием участвует в такой полевой игре. Кроме соревнований, здесь можно узнать много интересного о истории Украины и ее армии.

«Игра очень познавательная, потому что она показывает жизнь военных и казаков в давние времена. Мне все это очень интересно. У меня родители военные, и здесь я хочу посмотреть и прочувствовать, как живут солдаты», – говорит участник «Джуры» из Славянска Данил Буценко.

Это будущие строители государства

В свободное время дети знакомятся друг с другом, общаются, играют в волейбол и распевают песни. Живут участники «Джуры» в палатках, еду готовят на кострах. По ночам каждая команда высылает диверсантов украсть флаг у других команд и выставляет своих дозорных, чтобы сохранить свой от таких же лазутчиков. Родители юных казаков одобряют такой отдых. Николай Нечипоренко привез из Селидово своему сыну сладости. Говорит, навыки, полученные здесь, пригодятся и юношам, и девушкам.

«Это будущие строители государства. А только сильный, смелый, умный, ловкий может построить государство сильное. Такое, как нам нужно», – отмечает Нечипоренко.

В областном этапе игры «Джура» участвуют более 300 школьников со всех городов и районов области. Из детей не готовят солдат, уверяют организаторы, а лишь показывают образ жизни украинских военных разных времен и учат некоторым навыкам выживания.

«Это правильное патриотическое воспитание. Дети здесь изучают историю украинского казачества, историю всего украинского войска, в том числе и современную историю страны. Здесь они соревнуются в базовых армейских навыках, изучают обмундирование, разные виды вооружения», – говорит руководитель Донецкого областного центра туризма Геннадий Колесник.

Следят за порядком и организовывают конкурсы педагоги. Сейчас игра рассчитана на старшеклассников, но в следующем году планируют создать три возрастные группы, чтобы привлечь как можно больше детей. Победители областного этапа получат памятные сувениры и путевку на всеукраинскую игру «Джура» в Днепр.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)