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ТОП новини
29 Травень 2019, Київ 14:33
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 29 травня – карта
29 Травень 2019, 13:17
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
2
9 травня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 29 травня – карта
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