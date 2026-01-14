Гуляйполе: «Йдуть бої за кожен дім»

У Гуляйполі Запорізької області тривають міські бої, противник штурмує, але не може закріпитися. Про це заявив 13 січня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Ми також проводимо пошуково-ударні дії, а в самому місті, в міських кварталах, на вулицях тривають запеклі бої, за кожен дім, об'єкт, вулицю, квартал», – зазначив Волошин.

На мапі DeepState майже все місто перебуває в «сірій зоні», кілька ділянок – на північних, східних та південних околицях – аналітики позначили як «червоні», тобто підконтрольні армії РФ.

Росія перекидає резерви в напрямку Гуляйполя, повідомив директор ГО «Центр вивчення окупації» Петро Андрющенко 11 січня. За його даними, протягом минулого тижня переважна частина особового складу і техніки армії РФ, які відстежували в районі Маріуполя, переміщувалась в напрямку Гуляйполя.

За його оцінкою, йдеться саме про підтягування резервів, а не ротацію. Гуляйполе є ключовою точкою зусиль Росії в Приазовській частині фронту, додав Андрющенко.

Загалом за минулу добу на Гуляйпільському напрямку Генштаб ЗСУ зафіксував 26 атак, і біля Гуляйполя також.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: