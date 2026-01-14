Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

Гуляйполе: «Йдуть бої за кожен дім»

Спалений пікап під розірваною антидроновою сіткою поблизу Гуляйполя, Запорізька область, Україна, 14 листопада 2025 року
Спалений пікап під розірваною антидроновою сіткою поблизу Гуляйполя, Запорізька область, Україна, 14 листопада 2025 року

У Гуляйполі Запорізької області тривають міські бої, противник штурмує, але не може закріпитися. Про це заявив 13 січня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Ми також проводимо пошуково-ударні дії, а в самому місті, в міських кварталах, на вулицях тривають запеклі бої, за кожен дім, об'єкт, вулицю, квартал», – зазначив Волошин.

На мапі DeepState майже все місто перебуває в «сірій зоні», кілька ділянок – на північних, східних та південних околицях – аналітики позначили як «червоні», тобто підконтрольні армії РФ.

Росія перекидає резерви в напрямку Гуляйполя, повідомив директор ГО «Центр вивчення окупації» Петро Андрющенко 11 січня. За його даними, протягом минулого тижня переважна частина особового складу і техніки армії РФ, які відстежували в районі Маріуполя, переміщувалась в напрямку Гуляйполя.

За його оцінкою, йдеться саме про підтягування резервів, а не ротацію. Гуляйполе є ключовою точкою зусиль Росії в Приазовській частині фронту, додав Андрющенко.

Загалом за минулу добу на Гуляйпільському напрямку Генштаб ЗСУ зафіксував 26 атак, і біля Гуляйполя також.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG