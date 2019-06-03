Від Криму до Донбасу: де на окупованих територіях шашлик і овочі дорожчі

Літо – сезон відпусток і пікніків. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вирішили дізнатися: скільки доведеться витратити грошей на пікнік в окупованому Донецьку? Де шашлик дорожчий – на Донбасі чи в Криму?

Сезон пікніків літа-2019 відкритий. Донеччанам, які бажають зібрати класичний набір для застілля на природі – на ринках пропонують ранні овочі.

«Редиска, цибуля, помідори, огірочки», – перелічує обов’язкові складові пікнікового столу донеччанин.

До окупованого Донецька завезли російські овочі з Краснодара, кажуть продавці. Однак дедалі більше з’являється місцевої городини.

«Огірки ось – із Макіївки. Кабачки вже наші, місцеві пішли», – показує товар продавчиня.

У перерахунку на гривні, вартість городини в окупованому Донецьку у середньому така:

помідори – 42 гривні за кілограм;

огірки – по 25 гривень;

кабачки – приблизно 29,50 гривень;

редиска – 21 гривня;

капуста – по 15 гривень за кілограм.

Донеччани такі ціни вважають завищеними.

«У нас своя агрономія і все своє. Повинні бути менші ціни», – каже чоловік.

«Поки зависокі. Але все одно купуємо. А куди діватися?», – зазначає донеччанка.

Продавці кажуть: великих черг немає, але купують: «Все одно беруть. Не так, як раніше, але беруть», – каже жінка.

Але головне на пікніку для більшості не овочі, а шашлик.

«Шашлик готуємо часто. Практично щовихідного», – каже житель окупованого Донецька, який і цього разу прийшов за продуктами.

Свиняча м’якоть, зокрема, «шия» коштує близько 135 гривень за кілограм.

«Зі свинини готуємо рідше, частіше – з курки, бо вона дешевша», – додає чоловік.

На донецьких ринках курячі крила і гомілку можна купити не дорожче ніж за 50 гривень, стегенце – за 54.

Між «смачніше» і «дешевше» – чимало донеччан, кажуть, що змушені обирати останнє .

Вартість пікніка в Сімферополі

У Криму на сімферопольських ринках свиняча «шия» коштує від 150 до 160 гривень за кілограм, але є й дорожча.

– А свинина звідки у вас?

– З Росії, – відповів продавець.

– А ваша свинина звідки?

– Джанкойський район. Фермерське господарство, – зазначив інший.

«Беріть! Дешевше ви і не знайдете», – каже продавчиня м’яса чоловікові, якому 2700 грамів свинини обійшлися в 945 рублів, це 397 гривень.

Пропонують на ринку в Криму і вже замариноване м’ясо. Його вартість – 168 гривень за кілограм. А курячі крила в маринаді по 71 гривні.

Курятина в Сімферополі дорожча, ніж у Донецьку.

«Крила –139 рублів (близько 58 гривень за кілограм), гомілка – 136 (близько 57 гривень)», – каже продавчиня.

– Помідори скільки коштують?

– 180 рублів (близько 76 гривень за кілограм), – відповіла продавчиня.

– А чиї це помідори?

– Азербайджан.

​Імпортних овочів і фруктів у сонячному Криму чимало. І вони значно дорожчі за місцеві. Вартість кримських овочів на ринку в окупованому Сімферополі така:

помідори – близько 42 гривень;

огірки – близько 29 гривень;

капуста – близько 29 гривень;

кабачки – близько 31,50 гривень;

баклажани – близько 75,50 гривень.

Відтак, овочі на анексованому півострові теж обійдуться трохи дорожче, ніж в окупованому Донецьку.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: