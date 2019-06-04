Від Зеленського фінансовий ринок вимагає не жартів, а стратегії розвитку (огляд преси)

Нестабільність влади, економічна різновекторність команди президента, помножена на популізм, спричинили падіння курсу гривні. Газета «День» у статті «Зе і «зелений» інформує, що в Україні упродовж одного тижня стрімко здешевшала гривня щодо американського долара, і експерти прогнозують подальше падіння. Серед низки об’єктивних причин – не тільки суто економічні, а й політичні, наголошує автор статті Юрій Патиківський. Це – період умовного безвладдя у державі, який обтяжується невизначеністю економічного курсу, що його має намір запровадити новообраний президент Володимир Зеленський. Не додають оптимізму фінансовому ринку також і доволі провокаційні заяви Ігоря Коломойського, якого вважають головним бенефіціаром Зе, щодо ймовірного дефолту України. Інвестори вже зайняли позицію очікування, а настрої на ринках стали доволі песимістичними. І все це у своїй сукупності не може не відображатися на попиті на іноземну валюту, який, у свою чергу, й формує курс. Газета зазначає, що країна вже котрий тиждень застигла у прострації. Гра в мовчанку, яка може приносити електоральні успіхи, не діє в економічній площині. Від Володимира Зеленського інвестори, фінансовий ринок, міжнародні партнери вимагають не каламбурів від авторів гумористичного цеху, які все одно важко перекласти на англійську, і навіть не гарних фотографій у спортзалі, а наявності стратегії розвитку. І чим скоріше вона з’явиться, тим буде краще для держави.

Популізм підминає суспільну свідомість. Це не тимчасове затьмарення. І йдеться не лише про президента Володимира Зеленського. Він виявився лише найелегантнішим популістом із усіх відомих досі в Україні, переконує «Газета по-українськи». Експерт видання політолог Михайло Басараб вважає, що тотальний популізм має глибокий негативний вимір. Він руйнує обмеження і заборони, які є обов’язковою умовою цивілізованих суспільних відносин. Захищати й обмежувати – функція дієздатної держави, яка регулює відносини між громадянами. Популізм знецінює владу. Створює загальну ілюзію вседозволеності. Робить політику простою і банальною. Від цього будь-яка влада постає в людській уяві потворнішою, ніж є насправді. За демократії владу майже ніколи і ніде не любили. Але зараз у людей до неї надзневажливе ставлення і ядуча ненависть. Зеленський цим лише скористався. Відповідна атмосфера формувалася до нього. Він підхопив готове. Але згодом сам постраждає від вульгарного ставлення до влади, що культивував. Політолог вважає, що популізм знищує авторитет влади. Далі автоматично руйнується повага до держави. Бо влада – це і є держава у примітивній уяві. Руйнуючи авторитет держави, популізм мостить дорогу до природного стану суспільства, коли «людина людині вовк». Починає діяти право сили, коли кожен сам за себе. І ця історія вже не про відносини кожного з державою, а про взаємини на міжособистісному рівні, в побуті. І далеко не завжди доброзичливі. На цьому наголошується в матеріалі «Де влада ніщо, там і держава порожнє місце».

Новий глава держави вирішив повернути Леоніда Кучму в Тристоронню контактну групу у Мінську, інформує газета «День». Свою аргументацію Зеленський пояснив тим, що він «дуже намагався і хотів, щоб Україну представляла провідна і професійна людина, яку поважають не лише в Україні, а й за кордоном». Оцінюючи це рішення, газетярі припускають два варіанти. Або новий президент погано знайомий з новітньою історію України і не знає про роль Кучми у становленні кланово-олігархічної системи, подіях 2004 року, в «справі Гонгадзе-Подольського» і багато чого іншого. Або він все прекрасно знає, однак все одно вирішив піти на цей крок, вважаючи його корисним для України. У будь-якому разі, це поганий сигнал, наголошує видання. На словах Зеленський декларує нову політику і прихід нових облич, а на практиці – продовження старих правил. Складно буде йому долати серйозні виклики, залучаючи людину, яка в тому числі «готувала» ці виклики, стверджує газета. Попередні президенти, заграючи з Кучмою, думали що вони все тримають під контролем, але в результаті переконувались, що були занадто самовпевнені. Докладніше йдеться в статті «Президент – новий. Підхід – старий?»