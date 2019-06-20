С 2015 года на Донбассе вещает радио «Тризуб ФМ». Возникло оно как проект для стоматологов-волонтеров, лечивших военных в Карловке – поселке возле Авдеевки. Сейчас же это – официальная радиостанция, она транслирует свой контент на линии разграничения, а ее авторы работают на волонтёрских началах. Однако, вещание станции на Донбассе теперь под вопросом. Уже в течение месяца Нацсовет по вопросам телерадиовещания не может собраться на заседание, чтобы продлить лицензию на временное вещание в зоне ООС (там действует упрощенная процедура). Всего в аналогичной ситуации на Донбассе оказалось 29 украинских телерадиокомпаний, вещающих на 50 FM-частотах, 20 аналоговых и 9 цифровых каналах.

Есть объединение волонтеров Запорожья – это сумасшедшие парни, для которых нет никаких препятствий. И они: «Так, слушай, что вам еще надо? Чем помочь?». Говорю: «Радио нам нужно какое-то»

«Находясь здесь, хотели слышать нормальный украинский контент, нормальное украинское радио, а его здесь нет. Нет из-за большого количества причин. Есть объединение волонтеров Запорожья – это сумасшедшие парни, для которых нет никаких препятствий. И они: «Так, слушай, что вам еще надо? Чем помочь?». Говорю: «Радио нам нужно какое-то», – так рассказывал в 2017 году в интервью Радио Свобода о появлении радио «Тризуб ФМ» один из его основателей, стоматолог Игорь Ященко.

За два года радио прошло путь от вещания для волонтёров-стоматологов до лицензированной Нацсоветом радиостанции, рассказывает сооснователь «Тризуб ФМ», запорожский волонтер Василий Мезенцев.

«Мы боремся не только за украинские территории. Мы хотим жить в правовом государстве, поэтому из «радиопиратов» – а оно там реально нужно было – мы перешли в правовое поле. Мы согласно законам Украины организовали свою телерадиокомпанию «Тризуб ФМ». Подали заявку, написали план и получили лицензию», – рассказывает волонтёр.

Сейчас радио можно услышать в Торецке, Новотроицком, Светлодарске, Марьинке, Гнутово и Станице Луганской. На волнах «Тризуб ФМ» – прямые эфиры с волонтёрами, военными и артистами, приезжающими на Донбасс, и современная украинская музыка.

В последние 3-4 года мы увидели, как сумасшедшими темпами возросло качество украинского контента

«Стараемся предоставить большое музыкальное пространство для украинских групп, для украинских журналистов. Это очень актуально, потому что за последние 3-4 года мы увидели, как сумасшедшими темпами возросло качество украинского контента», – делиться Василий Мезенцев.

А вечером – выпуск украинских новостей. Готовит его запорожец Владимир Кит.

Стараюсь делать аналитические новости, чтоб люди учились понимать ситуацию

«Была проблема – не было новостей, а была лишь музыка. А хотелось информировать, и чтоб люди думали. Стараюсь делать аналитические новости – не просто сухую информацию, что что-то произошло, случилось, а что до этого было и к чему это ведет, и чтоб люди учились понимать ситуацию», – рассказывает волонтер.

Но «Тризуб ФМ» может замолкнуть. Имея лицензию на временное вещание в зоне разграничения, радио должно ежегодно получать новую. А заседания Нацсовета по вопросам телерадиовещания уже 2 месяца не проходят – нет кворума. Василий Мезенцев называет это «политическим саботажем».

«Олег Черныш и Ольга Герасимюк находят для себя причины не появляться на эти заседания. Нас не хотят там слушать. А вопросы собираются и собираются. И я думаю, что не первыми будем, относительно кого будут рассматривать вопросы, и мы просто не успеем», – говорит волонтер.

В такой же ситуации – и другие радиостанции, вещающие в зоне ООС – «Армія FM», «Вільне радіо», созданное волонтерами ASAP.

Так, в случае отсутствия лицензии, поясняет основатель радио «Тризуб ФМ», станция не сможет пользоваться ретранслятором в Горняке, что вещает в направлении оккупированного Донецка.

Как только аннулируется лицензия, как только у нас не будет разрешения, они тоже не могут нас ретранслировать

«Мы не можем на нее транслировать, потому что она принадлежит другой кампании, и мы у них арендуем, а договора у нас на аренду, потому что у нас есть лицензия. Как только аннулируется лицензия, как только у нас не будет разрешения, они тоже не могут нас ретранслировать, – рассказывает Василий Мезенцев. – И все радиостанции, у которых будут задержки с лицензией, не будут ретранслировать. И все».

Ранее на подконтрольной Украине территории уже прекратили вещание ряд радиостанций. Об этом 13 июня во время брифинга 4 членов Нацсовета по вопросам телерадиовещания сообщил его представитель Сергей Костинский. Член Нацсовета отмечает, что орган уже нашел вещателей готовых заполнить эти частоты.

Пока не можем выдать эти разрешения на этих частотах пробивается сигнал с временно оккупированных территорий и наши граждане на подконтрольных территориях могут слушать это радио, которое распространяет пропаганду, язык вражды и fake news

«Однако, мы пока не можем выдать эти разрешения на этих частотах пробивается сигнал с временно оккупированных территорий и наши граждане на подконтрольных территориях могут слушать это радио, которое распространяет пропаганду, язык вражды и fake news. Уже 7 недель Нацсовет не собирается на заседания. На них выдаются, продолжаются лицензии. Выдаются разрешения на временное вещание, то есть это и есть сущность работы Нацсовета. Из-за отсутствия кворума – одни коллеги не приходят на заседания, другие идут в отпуска из-за разных причин – на заседание на рабочее место приходит в среднем только 4 члена Нацсовета, а для того, чтоб начать работать нам нужно шесть», – говорит Сергей Костинский.

Пробивается сигнал с оккупированной территории и на новых просчитанных для ТВ и радио частотах на Донбассе: лицензии на них пока Нацсовет не может выдать из-за отсутствия кворума. Также в июне-июле регуляторный орган должен был выдать новые разрешения уже вещающим в регионе СМИ. В целом, за словами члена Нацсовета Сергея Костинского такая ситуация угрожает национальной безопасности.

«Если Нацсовет так и не соберется на своем заседании и не продолжит, не выдаст эти разрешения, то выйдет, что около 29 украинских телеканалов и радиостанций останутся без разрешительных документов. И они уже сами будут решать прекращать вещание или нет. Однако, точно могу сказать, что «Общественное вещание» будет вынуждено отключить свои передатчики. Вещание UA/TV, которе есть частью мультимедийной платформы, также под угрозой. Почему? Потому, что эти телеканалы финансируются с госбюджета и они должны проводить тендеры и закупки услуг операторов телекоммуникаций. Те договора, что у них на вещание в Донецкой, Луганской областях и на Юге Херсонщины, они как раз заканчиваются в июле», – говорит Сергей Костинский.

Запорожский волонтер Владимир Кит отмечает, украинское вещание в зоне ООС – это не только вопрос национальной безопасности и информационного присутствия Украины в регионе.

«Это настроение. Это настроение для военных. Это настроение для людей, которые живут на свободной украинской территории возле фронта, и настроение для людей, которые живут на оккупированной территории. И это, со своей стороны, частичка какого-то воздуха свободы для них», – говорит он.

Ближайшее заседание Нацсовета по вопросам телерадиовещания запланировано на 4 июля.

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