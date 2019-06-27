Словаччині потрібні фахівці з України

Прага – Відтепер не тільки Чехія чи Польща, але й сусідня Словаччина визнала, що без медичних сестер, лікарів, санітарів із України не обійдеться. Як повідомляють словацькі ЗМІ, нині у Словаччині не вистарчає близько 3 тисяч лікарів і 15 тисяч медичних сестер

Особливо відчутний брак медичного персоналу – лікарів, медичних сестер і санітарів у Братиславі. Найбільший у словацькій столиці «Університетський шпиталь Братислава» на своєму сайті проблеми не приховує: нестачу лікарів і медичних сестер відчуває кожна з його п’яти філій.

Словацьке міністерство охорони здоров’я і медичні заклади Словаччини об’єдналися, щоб розв’язати гостру проблему. Як зазначають словацькі ЗМІ, так вперше виник проект, на основі якого мають без зволікань приймати медичний персонал з-за кордону, насамперед зі Сербії та України.

Як зазначила речниця «Університетського шпиталю Братислава» Ева Кліска, фахівців з країн з-поза Європейського союзу на роботу оформлятимуть «тільки після успішно пройденої співбесіди з керівництвом клініки і міністерства, з досвідом роботи», верифікація диплому і успішно складений іспиту з фаху також потрібні. Протягом першого року новий працівник працюватиме під доглядом словацького фахівця. На цьому, зокрема, наполягає Словацька медична палата.

На вирішення ще однієї проблеми – мовної щодо фахівців з-за кордону, зокрема, з України, у Словаччині дивляться з оптимізмом. Так, керівник шпиталю Святого Якуба в місті Бардєйов Маріян Петко, де також працюють українські фахівці, зазначає, що словацьку мову іноземці вивчають швидко, спорідненість української та словацької мов допомагає.

З усього виглядає, що в Чехії й Польщі в боротьбі за українських фахівців з’явився новий конкурент – Словаччина. Як і скрізь головний аргумент мандрів заробітчан – потреба вищого заробітку. Так у Словаччині місячна зарплата лікаря, в залежності від спеціалізації й стажу роботи, коливається від 1500 євро до 3500 євро. З метою кращих заробітків також польські, чеські й словацькі фахівці мандрують далі на Захід, переважно до Німеччини й Великої Британії. Саме їхні місця займають українці.