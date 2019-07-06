Зеленський митникам: у вас є місяць, після виборів у нас буде своя прокуратура

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у митників і прикордонників є місяць, щоб «виправитися» у питанні боротьби з контрабандою.

«Хочу звернутися до правоохоронних органів, усіх митників і всіх чиновників: я вважаю, що у вас у всіх правда є шанс виправитися, точно є така можливість. Країна точно буде іншою. Ми точно розуміємо, що нам зараз потрібен один місяць. Тобто я хочу всіх попередити, що відчуття, що у нас тільки новенький Баканов (в.о. голови СБУ Іван Баканов – ред.), а більше ніякі правоохоронні органи ми не контролюємо, – це відчуття пройде після виборів до Верховної Ради. Ми нікому нічого не залишимо», – сказав він на нараді з проблем контрабанди в суботу в Ужгороді.

Зеленський наголосив, що «у нас буде своя прокуратура, нормальні відносини з Нацполіцією». «Повірте мені, ми на це налаштовані, ми до цього готові, тому я вам всім пропоную почати працювати як нормальні люди. Не говорити про маленькі зарплати, не скаржитися, є такий час, коли можна стати всім дійсно без пафосних слів патріотами, просто стати професіоналами і просто працювати», – зазначив він.

Президент вказав, що якщо когось не влаштовують зарплати, то їм краще звільнятися зараз і шукати іншу роботу.

«Якось нам говорили, що буде долар по 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Але, як бачите, нічого не сталось. І без вас теж зможемо. Якщо хочете працювати – давайте разом, не хочете – звільняйтеся. Тому що коли у нас буде прокуратура, а всі розуміють, що буде після виборів до Верховної Ради, і коли у нас буде більшість, і всі це вже бачать і розуміють, що воно буде, то буде пізно», – заявив він.

6 липня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Львівщину і Закарпаття.