Могеріні: Євросоюз хоче бачити Центральну Азію сильною і стабільною

Європейський союз хоче бачити Центральну Азію «сильною і стабільною». Для цього має бути виконана робота в сфері боротьби з бідністю та захисту прав жінок. Таку думку в ході візиту в столицю Киргизстану висловила верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Очільниця європейської дипломатії прибула до Бішкека для участі у зустрічі міністрів закордонних справ «Європейський Союз – Центральна Азія». Федеріка Могеріні за підсумками зустрічі сказала, що форум був плідним. В якості основних підсумків зустрічей вона назвала готовність нової угоди щодо розширення співпраці з Киргизстаном, а також підписання документа про відкриття представництва ЄС в Туркменістані.

Могеріні, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рікарда Юзвяка, наголосила: важлива умова підтримки з боку Європейського союзу завжди пов’язана з відкритим простором для ЗМІ й організацій громадянського суспільства.

Федеріка Могеріні: Що ми можемо обговорювати, це, як завжди, торгівля, економічні інвестиції, співробітництво у сфері розвитку, багато спільних проектів, які ми фінансуємо, але також і заохочення до політичних реформ, політичної співпраці.

Я гадаю, що центральноазійські держави цінують той факт, що Європейський союз не має прихованого порядку денного. Ми прозорі. Ми надійні. Їм може не подобатися те, що надходить від нас, особливо акцент на правах людини, верховенство закону іноді може бути важким для таких країн, які перебувають у перехідному періоді, але вони знають, що вони отримують.

Радіо Свобода: 6 липня ЄС парафував угоду про партнерство з Киргизстаном. Але як це буде працювати, якщо колишній президент і нинішній президент постійно перебувають у конфлікті один із одним і в країні немає політичної стабільності?

Федеріка Могеріні: Ці угоди важливі, перш за все, тому, що вони дозволяють нам мати міцну правову основу для проєктів, співпраці, яка є дуже конкретною, і яка є вигідною для громадян. Це завжди наша перша мета. Але також вони допомагають реформувати країни в політичному плані, запроваджуючи незалежну судову систему. Знову ж таки, це довгий процес, але це процес, який ми відчуваємо необхідністю супроводжувати і заохочувати, і я вважаю, що такі країни, як Киргизстан, зрозуміли цінність і додану вартість інвестування в демократію.

– Ви також були в Туркменістані, де підписали угоду про створення Делегації Європейського союзу в Ашгабаті. Чи допоможе це якимось чином відкрити цю країну, зробити її трохи кращою, коли йдеться про права людини?

Федеріка Могеріні: Ну, перш за все, те, що у нас є делегації Європейського союзу у всіх інших чотирьох державах (Центральної Азії), і те, що Європейський союз розвинув протягом останніх п’яти років міцне партнерство, міцну співпрацю з Центральною Азією як регіоном, маючи цілковиту присутність дипломатичних делегацій у всіх п’яти країнах (регіону), це допомагає забезпечити безперервність нашої роботи.

– Країна, яка протягом останніх двох днів у заголовках новин – це Казахстан із масовими затриманнями. Яка Ваша негайна реакція на ці події? Чи порушували це питання?

Федеріка Могеріні: Так, це питання завжди порушується. І знову, наше послання до влади цієї країни було, як і для інших країн – послідовно дотримуватися своїх зобов’язань щодо вдосконалення стандартів прав людини в країні, відкрити і гарантувати вільний простір для громадської думки; а до ЗМІ – вони повинні вільно виконувати свою роль. Отже, цих питань ми – зі свого боку – постійно торкаємося. Те, що я, як правило, роблю, наголошую на тих перевагах, якими є, зокрема, для країни і її керівництва: поліпшення досягнень у царині прав людини в плані залучення інвестицій, іміджу держави на міжнародному рівні, і що є очевидним для нас, європейців – це, безсумнівно, якість життя своїх громадян.

– Коли справа доходить до Таджикистану, Ви завжди говорите про свободу ЗМІ. Одна з практик, яку вони (влада країни) використовують дуже часто, – це намагання не акредитувати людей. Ми (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) наприклад, отримали погрозу, що вони хочуть згорнути більшу частину нашої діяльності у цій країні. Чи ви можете пояснити, яка підтримка (з боку ЄС) існує для Радіо Вільна Європа чи інших медіа організацій, які намагаються здійснювати незалежне мовлення в цих країнах, зокрема в Таджикистані.

Федеріка Могеріні: Ми підтримуємо свободу ЗМІ та незалежні медіа всюди. На рівні столиць ми обмінюємося інформацією про окремі випадки. І наші співрозмовники у всіх цих п’яти країнах – а я можу сказати вам, що і в усьому світі – добре знають, що важлива умова підтримки з боку Європейського союзу завжди пов’язана з відкритим простором для ЗМІ й організацій громадянського суспільства. Мене підбадьорює те, що в цьому році – вперше – ми мали на міністерському рівні зустрічі з представниками громадянського суспільства з країн Центральної Азії, включно з деякими представниками ЗМІ. Я вважаю, що це обнадійливий знак того, що міністри погодилися мати такі зустрічі на регулярній основі, паралельно з міністерськими зустрічами. Знову ж таки – це процес. Іноді це болісний процес. Ми не приховуємо, що існують труднощі і є розбіжності. Але наш підхід полягає в тому, щоб заохочувати, підтримувати, і, очевидно, підтримувати окремих представників засобів масової інформації або окремі випадки, коли це необхідно.

– Щодо Узбекистану: у цій країні протягом останніх трьох років, із моменту появи нового президента відбулися події, переважно позитивні. Але чи дійсно ви бачите, політично кажучи, реальний розвиток – поряд з економічним?

Федеріка Могеріні: За останні роки я двічі відвідувала Узбекистан, і я бачила (очевидно, що доступ, який я маю до громадян, обмежений під час такого візиту, який завжди дуже обмежений у часі), але те, що я бачила, це справжня рішучість, яка виглядає щирим бажанням відкрити, вдосконалити, реформувати країну, а також щире бажання збільшити і зміцнити співпрацю з Європейським союзом, добре знаючи, що основою для цього посиленого співробітництва з нами завжди є досвід прав людини і відкритість суспільства. Отже, я бачила, безумовно, зміни, коли мова йде про готовність керівництва Узбекистану, з одного боку, грати позитивну регіональну роль, а також реформувати країну – досить глибоко – з іншого боку.

У спільній з європейським комісаром з міжнародного співробітництва та розвитку Невеном Міміцею заяві глави зовнішньої політики ЄС мовиться, що Євросоюз хотів би «підтримувати країни Центральної Азії в їхньому прагненні стати більш стійкими в соціальній, економічній та екологічній сферах». Окрім іншого, це передбачає зміцнення незалежних ЗМІ, створення умов для громадянського суспільства, а також розширення можливостей молоді та жінок.

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