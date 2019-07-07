Правозахисники підготували звернення до Могеріні з нагоди дня народження Сенцова

Учасники глобальної акції #SaveOlegSentsov напередодні саміту Україна-ЄС, що відкривається у Києві 8 липня, підготували звернення до верховної представниці Європейського союзу з питань зовнішньої політики Фредеріки Могеріні, повідомила на своїй сторінці у фейсбуці голова правління «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

«13 липня буде день народження українського режисера Олега Сенцова, який минулого року отримав премію Європейського Парламенту імені А.Д. Сахарова. Вже шостий рік він зустрічатиме його в колонії на крайній півночі Російської Федерації. Попри очевидну абсурдність звинувачень, численні вимоги міжнародних організацій, публічні звернення керівництва різних країн та потужну кампанію підтримки нічого не змінюється на краще», – йдеться у документі.

Звернення відкрите для підписання. На момент публікації цього тексту там було вже більше десятка організацій-підписанток.

«Вкотре звертаємося до ЄС із тим, щоб вони зробили ряд важливих кроків – призначили представника з питань окупованих українських територій Криму та Донбасу, започаткували постійний моніторинг судових засідань над політв'язнями, відправили незалежні місії лікарів, ухвалили європейський аналог акту Магнітського тощо», – зазначила Олександра Матвійчук.

За даними правозахисних організацій, наразі понад 200 українців незаконно утримується у Росії та на непідконтрольних Україні територіях Донбасу і Криму.