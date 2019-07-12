«Опозиційна платформа – За життя» не взяла у виборчий список брата Медведчука

Жодного офіційного кандидата в народні депутати України від партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ​) не зареєстровано в одномандатних округах Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Утім, в інших регіонах серед кандидатів-мажоритарників є і брат Віктора Медведчука, і колишні соратники Петра Порошенка, і ціла когорта консультантів-помічників народних депутатів чинних та колишніх. Радіо Свобода пропонує ознайомитися з найбільш цікавими кандидатами від «Опозиційної платформи», які вирішили випробувати долю в одномандатних округах.

Серед кандидатів у народні депутати України від «Опозиційної платформи – За життя» є кілька родичів відомих людей. Зокрема в окрузі №105 висунули Сергія Медведчука – брата голови політради партії Віктора Медведчука.

Чоловік Наталії Королевської – Юрій Солод (депутат Верховної Ради 8-го скликання) балотується від цієї політичної сили у мажоритарному окрузі №47. В окрузі №57 від ОПЗЖ висувається Владислав Філімонов. Він є сином колишнього заступника начальника Київського ГУ СБУ Євгена Філімонова, якого понад два роки тому затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром у півмільйона доларів. Утім, до суду по суті обвинувачення ця справа так і не потрапила.

Чинні та колишні народні депутати

Кілька депутатів нинішнього, а також попередніх скликань Верховної Ради вирішили потрапити в наступну раду під брендом ОПЗЖ. Чинний парламентар, член депутатської групи «Воля народу» Олександр Пономарьов став кандидатом від «Опозиційної платформи – За життя» в окрузі №78. Іншого чинного депутата з «Волі народу» Володимира Бандурова «Опозиційна платформа» висунула в окрузі №79. Член депутатської групи «Партія «Відродження» Дмитро Святаш став кандидатом від ОПЗЖ в окрузі №170.

Сергій Кальцев, депутат Верховної Ради 7-го скликання від Партії регіонів, тепер балотується в окрузі №75. Він голосував за так звані «диктаторські закони Януковича». Ще один представник Партії регіонів у парламенті 7-го скликання – Володимир Сальдо – став кандидатом у депутати від «Опозиційної платформи» в окрузі №182. Депутат від Партії регіонів у Верховній Раді 6-го скликання Максим Луцький тепер кандидат від ОПЗЖ в окрузі №222.

Під слідством

Партія серед своїх кандидатів має людей, чиї відносини із законом лишаються не до кінця з’ясованими. В окрузі №40 «Опозиційна платформа» висуває Олену Жадько. Проти неї порушували, закривали і поновлювали (після втручання активістів «Стоп корупції») кримінальну справу про «привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Справа лишається незавершеною.

​Андрій Лесик балотується від партії в окрузі №171. Нинішній кандидат раніше був депутатом Харківської міськради від партії «Відродження», але його позбавили мандату за проросійську діяльність у 2016 році. 2017-го Лесика затримали співробітники СБУ за підозрою у зазіханні на територіальну цілісність та суверенітет України. Він протягом трьох місяців перебував під арештом, але потім суд випустив його на поруки депутата Верховної Ради Василя Німченка. Повідомлення про завершення цієї справи наразі не було.

Перебіжчики

«Опозиційна платформа – За життя» прихистила і діячів з інших політичних сил. Довірена особа кандидата у президенти Петра Порошенка у 2014 році Федір Христенко балотується від цієї партії в окрузі №46. Також місцеві ЗМІ містять повідомлення про те, що Христенко заплатив 7 мільйонів гривень за святкування дня народження своєї дружини, на якому виступали українські та російські артисти, серед яких були Світлана Лобода, Ані Лорак, групи MOZGI і KAZKA.

​Депутат Верховної Ради, член фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Валентиров висувається від «Опозиційної платформи – За життя» в окрузі №81. Депутат Сарненської районної ради від ВО «Батьківщина» Анатолій Рудковський став кандидатом у депутати Верховної Ради від «Опозиційної платформи» в окрузі №156. Депутата Херсонської облради від партії «Наш край» Сергія Рибалка «Опозиційна платформа – За життя» висунула в окрузі №186.

В окрузі №198 від партії висувається Сергій Зайцев, який раніше балотувався до Запорізької обласної ради від партії «Укроп», а також був помічником-консультантом народного депутата від Партії регіонів Петра Цюрка. Колишній член партії «Єдиний центр» Вадим Антошин балотується в окрузі №206. Крім того, він працював помічником Миколи Рудьковського, депутата Верховної Ради 4-го скликання від «Соціалістичної партії».

В окрузі №209 від ОПЗЖ – Сергій Шадура. Він раніше балотувався до Чернігівської обласної ради також від партії «Укроп». Ольга Арканова-Чорна, яка балотувалася до Київради від партії «Єдність», тепер кандидат у народні депутати від «Опозиційної платформи» в окрузі №220.

Помічники

Серед кандидатів від партії найбільше тих, хто має досвід роботи помічником-консультантом народного депутата. Зокрема депутатів від «Блоку Петра Порошенка». Це помічники: Дмитра Білоцерковця – Олександр Мягкий (округ №219) та Владислава Голуба – В’ячеслав Боядін (округ №223).

Також серед кандидатів-мажоритарників від «Опозиційної платформи» є помічник-консультант чинного депутата від «Батьківщини» Юрія Рибчиньского – Ігор Дубій (округ №216). Крім того, є ціла низка колишніх помічників депутатів від «Блоку Юлії Тимошенко» у Верховній Раді попередніх скликань.

В окрузі №28 від ОПЗЖ балотується Валерій Чорний, який працював з Петром Кузьменком (6 скликання). В окрузі №52 – Олег Погодін, колишній помічник Євгена Суслова (6 скликання). В окрузі №129 – Максим Невінчаний. Він був помічником депутата від БЮТ Юрія Гнаткевича (6 скликання), а також депутата від «УДАРу» Сергія Капліна (7 скликання). В окрузі №214 – Олександр Безніс, який працював із «бютівцем» Володимиром Каплієнком (6 скликання).

Помічники «Опозиційного блоку»

Але лідерство серед кандидатів у депутати від ОПЗЖ за своєю кількістю тримають помічники колишніх членів Партії регіонів. Серед них є помічники-консультанти депутатів фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді 8-го скликання. Так, помічник Сергія Ларіна Андрій Маліцький висувається в окрузі №100. Помічник Олександра Нечаєва Андрій Головчанський пробує свої сили в окрузі №132. Роман Сеник, помічник-консультант Миколи Скорика, балотується в окрузі №134. Також помічник Скорика Князь Хачатрян – в окрузі №138. І ще один помічник Миколи Скорика Вадим Шкарівський – в окрузі №143.

Своїх помічників просуває і Юрій Бойко – Володимир Гриценко балотується в окрузі №145. Ще один помічник Бойка Геннадій Іванян висувається від ОПЗЖ в окрузі №146. Микола Довгань, який допомагав Михайлу Папієву, – кандидат у депутати в окрузі №204.

Вірні Партії регіонів

Також від ОПЗЖ балотується низка кандидатів, які працювали помічниками-консультантами депутатів від Партії регіонів у Верховній Раді попередніх скликань.

Серед них в окрузі №24 – Олег Семенко, який працював помічником у Ігоря Марковича (7 скликання).

В окрузі №26 – Геннадій Гуфман. Він – колишній помічник Василя Потапова (5 і 6 скликання)

В окрузі №30 – Костянтин Саусь, який допомагав і консультував Костянтина Гузенка (7 скликання), який свого часу був обраний в тому ж 30-му окрузі і який голосував за «диктаторські закони».

В окрузі №39 – Марія Пустова. Це – колишня помічниця-консультант Юрія Самойленка (5 і 6 скликання). Його називали одним із «сірих кардиналів» Віктора Януковича.

В окрузі №49 – Валерій Гнатенко, який був помічником Андрія Орлова (6 скликання)

В окрузі №58 – Валентин Рибачук, колишній помічник Анатолія Коржева (5 і 6 скликання).

В окрузі №74 – Павло Матвієнко, який працював помічником-консультантом Євгена Балицького (7 скликання).

​В окрузі №76 – Микола Ярмощук. Він працював із Сергієм Кальцевим (6 скликання)

В окрузі №106 – Валерій Черниш, колишній помічник Олексія Кунченка (7 скликання).

В окрузі №139 – Віталій Саутьонков, експомічник Василя Грицака (6 скликання).

В окрузі №147 – Владислав Сафонов. Працював із Равілем Сафіулліним (5 і 6 скликання)

В окрузі №221 – Олександр Гусєв, колишній помічник-консультант Ельбруса Тадеєва (5 і 6 скликання).

Є серед кандидатів від ОПЗЖ і колишні помічники-консультанти народних депутатів, які пройшли більш складний і менш однозначний шлях. В окрузі №25 балотується Олексій Лещенко, який працював із «регіоналом» Юрієм Самойленком (7 скликання), потім з «регіоналом» Олександром Біловолом (7 скликання), а потім знову з Олександром Біловолом, який вже став членом депутатської групи «Партія «відродження» (8 скликання). В окрузі №170 висувається Сергій Степанов, який раніше був помічником депутата від Партії регіонів Анатолія Гіршфельда (7 скликання), а потім став помічником, знову таки, Анатолія Гіршфельда, але вже члена депутатської групи «Воля народу». Але найбільш складним виглядає шлях помічника-консультанта Тетяни Подашевської, яка балотується в окрузі №95. Вона допомагала і комуністові Леоніду Грачу (5 скликання), і депутатам від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Сергію Василенку та Сергію Харовському (6 скликання) і представнику Партії регіонів Миколі Джизі (6 і 7 скликання).