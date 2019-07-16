Депутатки VIII скликання. Якими ми їх запам’ятаємо?

На момент завершення каденції Верховної Ради України VIII скликання серед народних депутатів було лише 49 жінок. Це 12% від загальної кількості. Радіо Свобода визначило, хто з них був найефективнішою.

На час обрання Верховної Ради VIII скликання лідером гендерної рівності стала партія «Самопоміч». Із 25 депутатів 11 були жінками. Тобто, 44%. У «Блоці Петра Порошенка» було 127 депутатів, 14 із них – жінки. Тобто, 11%. Так само 11% жінок було і в «Народному фронті». У «Радикальній партії Олега Ляшка» було 14% депутаток, у «Батьківщині» – 24%, в «Опозиційному блоці» – 8%. У партії «Відродження» та групі «Воля народу» жінок взагалі не було.

Загалом депутатки ініціювали понад 7 тисяч законопроектів. Із них було ухвалено близько півтори тисячі. Найактивнішою стала Олена Ледовських із «Народного фронту», вона внесла понад 700 законопроектів.

А от найефективнішою стала Ірина Геращенко з «БПП». Із поданих нею законопроектів – 44% стали законами.

Найвідповідальнішими стали Олена Бойко з «Народного фронту» та Наталія Новак із Оленою Матузко з «БПП». У 98% вони були присутні на пленарних засіданнях.

Найбільше засідань пропустила Надія Савченко (потрапила до парламенту із партією «Батьківщина», згодом із неї вийшла), яка з 2014 по 2016 рік була ув’язненою в Росії, а згодом перебувала в українському СІЗО. Так само, як і Тетяна Донець із «Народного фронту», вони відвідали лише 20% засідань.

Щодо невиконаних обіцянок, то за даними порталу «Слово і Діло», рекордсменками стали Юлія Тимошенко (партія «Батьківщина») та Наталія Королевська, («Опозиційний блок»). Тимошенко 110 разів сказала та не виконала. Королевська – 66 разів.