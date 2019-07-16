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16 Липень 2019, Київ 20:20
Політика

Депутатки VIII скликання. Якими ми їх запам’ятаємо?

Народні депутати України під час фотографування на згадку про роботу у Верховній Раді VIII скликання. Київ, 11 липня 2019 року

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На момент завершення каденції Верховної Ради України VIII скликання серед народних депутатів було лише 49 жінок. Це 12% від загальної кількості. Радіо Свобода визначило, хто з них був найефективнішою.

На час обрання Верховної Ради VIII скликання лідером гендерної рівності стала партія «Самопоміч». Із 25 депутатів 11 були жінками. Тобто, 44%. У «Блоці Петра Порошенка» було 127 депутатів, 14 із них – жінки. Тобто, 11%. Так само 11% жінок було і в «Народному фронті». У «Радикальній партії Олега Ляшка» було 14% депутаток, у «Батьківщині» – 24%, в «Опозиційному блоці» – 8%. У партії «Відродження» та групі «Воля народу» жінок взагалі не було.

Загалом депутатки ініціювали понад 7 тисяч законопроектів. Із них було ухвалено близько півтори тисячі. Найактивнішою стала Олена Ледовських із «Народного фронту», вона внесла понад 700 законопроектів.

Народний депутат Олена Ледовських виступає під час з’їзду партії «Народний фронт»
Народний депутат Олена Ледовських виступає під час з’їзду партії «Народний фронт»

А от найефективнішою стала Ірина Геращенко з «БПП». Із поданих нею законопроектів – 44% стали законами.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко

Найвідповідальнішими стали Олена Бойко з «Народного фронту» та Наталія Новак із Оленою Матузко з «БПП». У 98% вони були присутні на пленарних засіданнях.

Найбільше засідань пропустила Надія Савченко (потрапила до парламенту із партією «Батьківщина», згодом із неї вийшла), яка з 2014 по 2016 рік була ув’язненою в Росії, а згодом перебувала в українському СІЗО. Так само, як і Тетяна Донець із «Народного фронту», вони відвідали лише 20% засідань.

Щодо невиконаних обіцянок, то за даними порталу «Слово і Діло», рекордсменками стали Юлія Тимошенко (партія «Батьківщина») та Наталія Королевська, («Опозиційний блок»). Тимошенко 110 разів сказала та не виконала. Королевська – 66 разів.

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