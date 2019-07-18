Українські актори змусили плакати американських глядачів

Театр тіней «Verba Shadow» – відомий в Україні й за кордоном. За дев’ять років існування вони пройшли тернистий шлях від звичайних студентів Чернігівського вишу до зірок міжнародного масштабу. Вони брали участь в українському шоу «Україна має талант», отримували гран-прі та багато нагород на міжнародних фестивалях. А нещодавно виступили на відомому американському талант шоу «America’s Got Talent 2019». Виконавці з Чернігова потрапили до 225 щасливчиків, які пройшли кастинг. Їх обрали зі сорока тисяч претендентів. Українські хлопці та дівчата вразили американських суддів, а у глядачів викликали сльози та захоплення.

Мужній Геркулес із зброєю в руках бореться з чудовиськом. Він упевнений у своїх силах, рухи чіткі та небезпечні. Одноокий циклоп, удвічі більший за героя, люто чинить опір. Усе це – театральна постановка. Рухи та емоції акторів глядач бачить на екрані у вигляді тіней. Але вони настільки яскраві та сильні, що зрозуміти щось неправильно неможливо.

Театр тіней – як айсберг. Глядач бачить тільки верхівку – зрозумілу та гарно виконану постановку на екрані. Але за білим полотном відбувається набагато більше дій. Складні підтримки, неймовірні акробатичні та гімнастичні номери – все, щоб сформувати для глядача певний образ, картинку. Це може бути героїчний міф, історія кохання з «Титаніка», розповідь про трагедію, життя та загибель на війні.

Актори театру тіней «Верба» можуть створити будь-яку фігуру на екрані – від жахливого циклопа до симпатичного слона, який рухає хоботом та хвостом. Пересічному глядачу складно навіть уявити, яка титанічна робота стоїть за, здавалося б, простим та лаконічним образом на екрані.

Ліхтарик та простирадло

Театр тіней «Verba Shadow» створили у 2010 році студенти технологічного вишу. Тоді одна з його засновниць, Міла Киселиця, брала участь у конкурсі «Міс університет». Потрібно було підготувати номер, який би демонстрував таланти дівчини.

«Мій хлопець запропонував ідею. Ми взяли простирадло біле і ліхтарик мобільного телефону, і почали робити театр тіней. Я не виграла конкурс, але це був фурор такий». Нам тоді сказали: «Ви такі круті! Вам треба їхати на «Україна має талант», – згадує Міла Киселиця про початок своєї театральної діяльності.

Те, що номер так сподобався глядачам, надихнуло юну пару розвивати свій творчий проект. Студенти-технарі поступово ставали митцями. Але тоді про великі заробітки мова навіть не йшла.

«Коли ми були студентами, то й думки про якесь заробляння грошей, комерцію – взагалі не було. Це було просто хобі. Цікаво було просто після пар зібратися, потім виступити в університеті. Ну і все на цьому», – розповідає ще один засновник театру тіней Руслан Бокач.

Це сьогодні в театральній трупі – спортсмени з гарною фізичною підготовкою, гімнастки та акробати. А на початку в театрі грали здебільшого звичайні студенти технологічного вишу.

«Тоді ми були такі, знаєте, аматори-студенти. Половина групи мала фізичний бекграунд у тому плані, що були у нас художні гімнастки, потім танцюристки, а частина – це були просто ентузіасти», – згадує Міла Киселиця.

З технарів – у митці

Поступово Чернігівський театр тіней ставав відомим. Їх запрошували на різні фестивалі як в Україні, так і за її межами. Згодом театр «Verba Shadow» потрапив на талант-шоу «Україна має талант». Вони дійшли до півфіналу, але не виграли. Проте саме цей конкурс дав потужний поштовх для подальшого розвитку колективу. Їх усе частіше почали запрошувати на різноманітні заходи.

«Ми зрозуміли, що можна працювати з технікою, такою як проектор. Потім почали використовувати інший екран. В технічному плані і в режисерському нам дуже пощастило, що з нами почали працювати відомі режисери», – говорить Міла.

«Ми тоді знайшли у знайомих проектор перший – звичайний офісний проектор. Нам було його досить. Потім на спільні гроші купили перший професійний екран, проектор – це найдорожче, що на той момент ми коли-небудь купували. Зараз ми виступаємо і заробляємо в основному на концертах, якихось приватних заходах. Якусь суму відкладаємо і закуповуємо реквізит, який нам потрібен, або оплачуємо стороннього режисера», – розповідає Руслан Бокач.

Ціна популярності

Сьогодні в театрі тіней «Verba Shadow» 12 працівників. Із них вісім – це актори, решта – менеджери, режисери, хореографи. З колишнього складу за дев’ять років половина відсіялася. Залишилося тільки 5 старожилів.

Сьогодні потрапити до театру тіней непросто. Кандидатам потрібно пройти кастинг.

«Зараз, коли нам вже 9 років, звичайно, ми вже проводимо кастинги, ми вже набираємо на такій основі, щоб людина мала і фізичну підготовку, при чому таку серйозну. Потім дуже нам подобається, коли у людини ще є якісь акторські навики, добре, якщо вона десь займалась у театральній студії. Тому що театр тіней – це мікс жанрів, тут неможливо просто взяти якогось хлопця зі спортзалу, тому що він накачаний. Потрібно ще мати навики і координацію класну», – розповідає Міла.

Учасники театру сьогодні – всі як на підбір! Стрункі та гнучкі дівчата, сильні хлопці.

«Я 9 років займалася художньою гімнастикою, виконала кандидата в майстри спорту, потім танцями займалася, ну і тому легко пройшла кастинг. Фізичні всі ці підтримки, акробатика – все це вийшло. Перевірили акторську майстерність – начебто теж непогано, тому пройшла», – розповідає як потрапила до трупи акторка театру Катерина Голован.

«Працював я до цього в магазині звичайним продавцем. Займався років 3-4 акробатикою. Більше як любитель. Потім потрапив до театру тіней», – згадує свій театральний початок актор Ігор Лановенко.

«Мені 21 рік. Так вийшло, що я все життя займалася художньою гімнастикою з 3-х років, маю звання майстра спорту. Після закінчення кар’єри треба було кудись віддати свою енергію, тому що вже зі спортом зав’язала», – згадує, як потрапила до театру, акторка Мері Мкртчан.

Усі актори в чудовій фізичній формі. Для цього доводиться окрім постійних репетицій, ще й самостійно тренуватися вдома, у спортивних залах.

«Доводиться іноді відпрацьовувати якісь речі вдома і окремо поза репетиціями. Режисер-постановник якесь завдання дає, і ми виконуємо все це на репетиціях. Але іноді бувають якісь речі, що тобі доводиться попрацювати над собою додатково. Якщо це акторська майстерність, а ми всі непрофесійні актори, то доводиться читати, дивитися фільми, мультфільми, які наштовхують на певного героя, розуміння, як грати. Так само і хореографічна підготовка. Ми залишаємося з хлопцями і ще репетируємо додатково. Іноді на це йде місяць. Іноді більше», – говорить Катерина Голован.

«Ми обов’язково підтримуємо фізичну форму поза репетиціями, бо тут іноді не вистачає часу цим займатися. В основному ми робимо нові номери, готуємося до виступу, а щоб себе тримати у формі, потрібно і правильно харчуватися під час репетицій, і поза репетиціями теж займатися. Треба стежити за вагою. Дівчаткам за вагою, а хлопчикам за набором маси. Тому що ми робимо багато підтримок, і якщо ти будеш не в формі, ти не будеш «м’язовий» – ти не зможеш себе затримати в повітрі і зробити якусь фігуру. Треба бути спортивною людиною», – розповідає Мері Мкртчан.

Потрібно тренувати не тільки тіло, а й акторські здібності. В театрі тіней усе не так, як у звичайному театрі. Тут глядач не бачить обличчя акторів. Тому показати емоції набагато складніше.

«У тіні, якщо показувати якусь емоцію, то ми намагаємося дивитися боком. Так людина бачить ваше обличчя, весь рух ротом, рух руками. Тінь приховує трохи емоції, але при правильному підході все це добре видно», – пояснює Ігор Лановенко.

Висока стеля та простір – обов’язкові умови!

Не все так легко і з репетиціями театру. Для того, щоб виконувати гімнастичні та акробатичні номери, потрібно мати простір. У Чернігові таке приміщення знайшли в старенькому будинку культури у віддаленому районі міста.

«Дуже важливо для нас – це майданчик. Нам треба багато місця. По-перше, нам треба, щоб ширина сцени була метрів 9-10. Висота – 5 метрів. Найскладніше знайти в Чернігові приміщення з високими стелями. Це або старі будинки культури, або нові приміщення, але дуже дорогі майданчики, які розраховані на комерційні проекти. Не так складно вивчити номер, як потім напрацювати його настільки добре, щоб він для людей став абсолютно «вау!», – розповідає Руслан Бокач.

Репетиції театр тіней проводить щодня. Тренуються ретельно, відпрацьовують кожен рух.

Але виступають у рідному Чернігові вкрай рідко. Здебільшого гастролюють.

«Ми тренуємось тут. Нам дуже подобається Чернігів. Ми вже об’їздили більш ніж 37 країн світу. І поки що у нас не було розмов про те, щоб переїжджати. Колись у нас були пропозиції, щоб переїхати і у Францію, відкрити там філіал, ів Арабські Емірати нас запрошували. Але ми тут. По Україні їздимо на гастролі, зараз частіше це будемо робити. Але раз у рік ми проїжджаємось по містах-мільйонниках. І в менші міста теж заїжджаємо. Плануємо у листопаді зробити тур Україною», – розповідає Міла Киселиця.

Америка!

Найбільшим своїм досягненням на сьогодні актори театру тіней вважають виступ на американському телешоу «America’s Got Talent 2019».

«В Америку ми дуже довго прагнули потрапити, саме на це шоу. Ми знали, що це найбільше талант-шоу в світі. І якщо ми там засвітилися – це значить, що ми вже чогось досягли. І покажем себе всьому світові. Це був третій рік, коли ми подавалися. У минулому році з нами зв’язувалися, але так до ефірів справа і не дійшла. А в цьому році ми спілкувалися, спілкувалися… в основному через листування. І в кожному листі було: «Цей мейл ще не означає, що ви потрапляєте на шоу». І це було так навіть, коли ми вже були в Америці! Все одно були імейли зі стандартним підписом, що «цей мейл ще не означає, що ви потрапляєте на шоу». І це завжди приземлює – ти наче в Америці, зараз будеш виступати і все одно – така ось невпевненість», – розповідає з усмішкою Руслан Бокач.

Акторів із Чернігова відібрали зі сорока тисяч претендентів. Вони таки виступили перед американською публікою! Їхній номер – про історію закоханих, яких розлучає війна – змусив глядачів співчувати героям та навіть плакати. За словами Міли Киселиці – це історія кохання, жертви та надії, і все це колись закінчиться.

ВІДЕО ВИСТУПУ НА АМЕРИКАНСЬКОМУ ТАЛАНТ ШОУ: