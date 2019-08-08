Як у Чехії працює табір для дітей, батьки яких загинули або отримали поранення на Донбасі

Веніамін Трубачов, Юлія Маслова, Ярослав Птачник

У Чехії організували табір для дітей з України, батьки яких загинули або отримали поранення на Донбасі. У цьому році 15 дітей із різних регіонів України 10 днів подорожували Чехією і активно проводили час у таборі – з розвиваючими іграми, відвідуванням аквапарку, музеїв і різноманітних майстер-класів.

Табір, де відпочивали діти з України, розташований у селі Воларна, в 50 кілометрах від Праги.

Діти жили в наметах. Кожен ранок починався з гімну, піднімали прапори України і Чехії. Потім сніданок, а потім – екскурсії, ігри та конкурси.

«У нас постійно щось трапляється: ми кудись їздимо, постійно якісь ігри, немає такого, що ми сидимо в наметах і чекаємо обіду або ще чогось. Ми постійно зайняті, знаходять якусь роботу», – розповів Ренат Ридзанич.

Програма у дітей більш ніж насичена. Всі охочі можуть постріляти з лука, вивчити і заспівати нові пісні – в таборі є професійні музиканти. Але головне тут – спілкування: діти не сидять годинами в інтернеті з телефонами в руках, а розмовляють один з одним і з педагогами.

«Діти прекрасно все розуміють, знають і бачать. Пояснювати їм не треба, їх потрібно вислухати, підтримати, в залежності від їхнього психологічного стану. Підтримати добрим словом, дати можливість відчути дружню підтримку у всьому», – говорить музикант Максим Трубніков.

«Якщо порівнювати табір український і чеський, мені більше подобається в чеському, – розповідає школярка Ельнара Абібуллаєва. – Тому що в українському ми більше сидимо на території, іноді тільки виходимо в магазин чи на озеро».

У цей табір в гості приїжджають і діти з чеських молодіжних організацій, щоб познайомитися і пограти разом з українськими дітьми. Спільну мову діти знаходять швидко: багато українських слів і виразів звучать дуже подібно до чеської.

«Ми знаємо, що ці діти втратили когось із батьків або їхні батьки були важко поранені на війні. Ми говоримо про це разом, я маю на увазі групу наших скаутів, – говорить Мартін Зоубек, керівник відділення «Юнак – чеський скаут» в Коліні. – Ми вже старші за 15 років і, звичайно, чули про те, що відбувається в світі».

Про війну на Донбасі і загиблих батьків тут говорити не прийнято, кажуть організатори. Надто вже особисті історії у кожного.

«Це болюча тема для них. У деяких рана дуже свіжа, а у деяких минув уже рік, два або три, – зізнається Галина Андрейцева, організатор дитячого табору. – Ми цю тему особливо не чіпаємо, але говоримо взагалі про те, чому важливо говорити українською мовою, чому важливо, щоб Україна була Україною, а не провінцією Росії».

Основний акцент організатори роблять на патріотичному вихованні, а також розповідають про життя в Європі.

«Україна йде в Європу, і ми показуємо, яке життя тут, які правила, чому важливо турбуватися про екологію, як сортувати сміття, як тут все це відбувається», – додає Галина Андрейцева.

Таку поїздку українська громада влаштовує вже вшосте, і наступного року планує знову запрошувати дітей.

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»