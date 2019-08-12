7 нагород, наймолодший чемпіон та олімпійська ліцензія: чим запам'ятався київський ЧЄ зі стрибків у воду?

7 нагород, олімпійська ліцензія та історичне досягнення. Таким видався для збірної України чемпіонат Європи зі стрибків у воду, який завершився у Києві. Комусь здається, що можна було і краще, адже два 2 тому київські стіни допомогли виграти українській команді командний кубок та 10 нагород, але цього разу «синьо-жовті» виступали неповним складом і результат, який показали, дійсно високий. Чим ще запам'ятався домашній чемпіонат Європи? Традиційно – у фактах від Радіо Свобода.

Наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду в історії

Йому 13 років, а він уже став найкращим на континенті у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Олексій Середа випередив француза Бенжамена Офре та росіянина Руслана Тернового. Крім «золота», Середа ще вписав своє ім’я в історію не лише українських, але й світових стрибків у воду. Він – наймолодший чемпіон Європи, адже виборов нагороду вищого ґатунку в 13 років та 7 місяців. Минуле історичне досягнення належало британцеві Томасу Дейлі, який у 2008 році став чемпіоном Європи у 13 років та 10 місяців.

Перше місце на чемпіонаті Європи гарантувало б Олексію Середі ліцензію на Олімпійські ігри до Токіо у 2020 році, але свою «путівку» українець виборов ще на світовій першості.

Єдина олімпійська ліцензія – через біль

І все ж таки без ліцензій не обійшлося. Єдину олімпійську путівку саме у Києві виборола Софія Лискун, яка також виступала на 10-метровій вишці. Українка залишила позаду голландку Селін ван Дьєн та росіянку Юлію Тімошиніну. Причому Лискун взагалі спочатку не хотіла виступати на цьому чемпіонаті, про що і розповіла Радіо Свобода, каже, дуже турбували травми.

«Я розуміла, що це єдиний шанс здобути ліцензію, але іноді так боліло, що просто були думки «Ні! Не хочу», але зібралася, і вже за тиждень до змагань казала товаришам, що я готова до чемпіонату Європи і хочу перемагати», – прокоментувала Лискун.

І хоча в індивідуальному виступі на 10-метровій вишці Лискун здобула «золото» і ліцензію, через травму все ж таки вимушена була знятися з міксту з Олексієм Середою.

«Золотий» тандем

Вікторія Кесар та Станіслав Оліферчик стали першими у синхронному стрибку з триметрового трампліна на чемпіонаті, вигравши у німецького тандему Лу Месенберг – Тіна Пунзель та швейцарського дуету Мішель Хеймберг та Йонатан Суков. Цікаво, що 2 роки тому у цій же дисципліні на домашній арені українська пара Кесар – Оліферчик були другими. І ось нарешті перша нагорода вищого ґатунку на континентальних змаганнях у цього «синьо-жовтого» дуету.

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Наймолодші фіналісти

Українські стрибуни були найменшими учасниками у фіналі синхронних стрибків із вишки – 13 та 17 років, але це не завадило Олегу Сербіну та Олексію Середі стати срібними призерами чемпіонату Європи. Що цікаво, це найменші представники збірної України зі стрибків у воду на топових стартах за історію незалежної України. Раніше на світовій першості ці юні стрибуни стали четвертими.

«Срібне» повернення

Три роки перерви у спорті через народження донечки Олександри – і одразу нагорода на континентальній першості. Олена Федорова виборола срібну медаль на трампліні 1 метр та стала 16-разовою призеркою чемпіонатів Європи. Українка отримала 263,45 бала, та поступилася росіянці Віталії Корольовій на 3,25 бала.

Найкращий виступ Колодія

Олег Колодій лідирував до останньої спроби у стрибках з метрового трампліна. Але шостий стрибок українця виявився простішим, ніж у німця Патріка Гаусдінга, тож німець – чемпіон, а в українця – срібна медаль. Проте це найкращий результат Олега Колодія в індивідуальних стрибках з метрового трампліна. У 2015 році українець був бронзовим призером.

Єдина «бронза» збірної України

Вікторія Кесар та Анна Письменська (дует) набрали 287,37 у синхронних стрибках з триметрового трампліна та посіли третє місце. Чемпіонками стали росіянки, «срібло» – у німецького дуету.

Другі у командному заліку

Загалом на континентальній першості збірна України виборола 7 медалей: 3 золотих, 3 срібних та одну бронзову. Перше місце – у Росії, третє – у Німеччини. У 2017 році на домашньому чемпіонаті Європи «синьо-жовті» очолили командний залік, маючи в своїй скарбничці 10 нагород: 3 «золота», 4 «срібла» та 3 «бронзи». Щоправда, три з цих нагород здобув Ілля Кваша («золото» на однометровому трампліні, дві срібних нагороди в індивідуальних стрибках та синхроні з Олегом Колодієм на триметровому трампліні), який вже завершив свою професійну кар'єру.

Крім того, зараз відновлюються Валерія Люлько та Влада Тоценко, тому не виступали. Також пропустив турнір Максим Долгов. Олександр Горшковозов та Анна Письменська ще не в оптимальній формі, адже ще не залікували травми, а Софія Лискун була змушена відмовитися від участі у міксті через біль під час стрибків.

Перевиконали «план»

Знаючи, що у команди є проблеми у складі, перед збірною було поставлене завдання від президента Федерації стрибків у воду Ігоря Лисова – двічі має пролунати гімн України, отже, дві золоті нагороди. Про це на прес-конференції розповіла головний тренер команди Тамара Токмачова. Але «синьо-жовті» «план» перевиконали – три золоті нагороди, тричі лунав гімн.

Тепер українські стрибуни у воду мають 20 днів відпочинку, а після цього збираються працювати над вдосконаленням своїх програм. Попереду – Токіо-2020, і дехто ще матиме шанс здобути путівку на ігри.

А ось Київ готуватиметься знову зустрічати стрибунів у воду з усього світу, щоправда, юніорів. Вже у листопаді 2020-го столиця України прийматиме світову першість.