«Зоря» і «Маріуполь» зіграють матчі-відповіді в Лізі Європи

Луганська «Зоря» та «Маріуполь» проведуть 15 серпня матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Підопічні Віктора Скрипника, які минулого тижня на виїзді розійшлися миром 1:1 з болгарським ЦСКА, спробують довести своє право на вихід до наступної стадії в Запоріжжі. Поєдинок на «Славутич-Арені» розпочнеться о 20:00, пряму трансляцію покаже телеканал «УНІАН».

Складнішим є завдання «Маріуполя», який минулого тижня в Одесі зміг відстояти нульову нічию в протистоянні з голландським АЗ. Команда Олександра Бабича розпочне виїзний поєдинок о 21:30, у прямому ефірі його покаже телеканал «Футбол-1».