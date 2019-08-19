Егоїзм навпаки: як Марина Пугачова стала адвокатом «сірої зони»

Сотні виграних справ у судах, повернуті пенсії, робота з активістами в 60 селах уздовж лінії розмежування, безкоштовні консультації та понад 30 тисяч людей, які отримали допомогу. Все це – справи невеликої громадської організації, яку 5 років тому створила жителька Маріуполя, юристка Марина Пугачова. «Маріупольська асоціація жінок «Берегиня» працює з жителям «буферної зони» та переселенцями – останні складають 80% працівників організації, тому що одного разу отримавши допомогу, вони самі стали допомагати іншим. Егоїзм – класна риса, каже Марина. Чому?

Ідея створення центру надання юридичної допомоги для постраждалих під час збройного конфлікту прийшла до Марини Пугачової не одразу. У 2014-му, коли до Маріуполя ринуло море переселенців, Марина теж приїхала з Донецька, де жила і працювала багато років. Але, як вона каже, їй було значно краще, ніж іншим.

«Коли мені довелося їхати з Донецька – коли все це почалося – я приїхала не на голе місце, а в квартиру моїх батьків. Я приїхала в місто, де в мене багато друзів, які зробили мені тепле, дружнє коло. Я ніколи не почувалася самотньою», – каже Марина Пугачова.

Вважається, що значна частина проблем, пов’язаних з родиною – це проблеми жінки. Тому ми вирішили, що будемо працювати з жінками. Але з часом почали допомагати всім – і дітям, і чоловікам, і їхнім батькам

Потім був рік виснажливої волонтерської роботи, приватних консультацій та спроб почати нове життя. Робота з переселенцями і вивчення проблем, з якими вони стикалися на новому місці, змусила переглянути надання допомоги від соціальної – куди звернутися, куди поселити і в що одягнути – до професійної юридичної. Так з’явилося коло однодумців і, як наслідок – громадська організація.

«У нашому суспільстві вважається, що значна частина проблем, пов’язаних з родиною – це проблеми жінки. І тому ми вирішили, що будемо працювати з жінками. Організація «Маріупольська асоціація жінок «Берегиня» створювалась суто жінками. Але з часом ми зрозуміли, що проблеми, які стосуються і чоловіка, і сина, теж болять цій жінці. Якщо їх не вирішити, нічого не вийде. Тому ми почали допомагати всім – і дітям, і чоловікам, і їхнім батькам. Доречі, у складі наших працівників також є чоловіки. Куди ж без них? (сміється)»

У нас було декілька судових справ, які стали каталізатором до серйозних змін по всій країні. Змусили запрацювати державні структури

Зараз організація, яку створила Марина, зібрала 18 фахівців. Є у її складі економісти, психологи, лікарі та соціальні працівники. Але головна частина – юристи. Пугачова вважає їх чудовими спеціалістами, а кількість виграних справ у судах це лише підтверджує. Деякі з судових позовів стали для переселених осіб поштовхом до рішучих дій, а державні установи відчули цю силу і почали працювати. Марина згадує перші гучні справи, бо їх на сьогодні – понад 600.

«У нас було декілька судових справ, які стали каталізатором до серйозних змін по всій країні. Це були три жінки, які приїхали без жодного документа, крім паспорта. Ми зробили відновлення цих документів, змусили запрацювати державні структури. Ще одним каталізатором була справа Павла Бєдарєва та Сергія Ваганова. Ми боролися з Пенсійним фондом Маріуполя і не тільки з ним – були запити і до міністрів, і до центрального Пенсійного фонду. Треба подякувати нашим суддям, які у цьому випадку були адекватні. А ще тим людям, я маю на увазі Сергія та Павла, які довгі 9 місяців разом з нами пройшли всі етапи. Це треба мати неабияку мужність, не складати руки і боротися разом з нами», – розповідає юрист.

Ми працюємо, щоб створити дієві громадські організації, тому що громадянська спільнота – це абсолютна сила

Робота займала велику частину життя, і Марина каже, що всі з часом почали задихатися від темпу, який взяли – людей багато, а вихідних майже нема. От тоді в хід пішли інші знання та навички. З’явився науковий підхід: виник кейс-менеджмент, розподіл по напрямках, окремі групи, спрямовані на вирішення різних проблем. З’явився час для нових проектів і нові амбіційні плани.

«На сьогоднішній день ми працюємо більш ніж у 60 населених пунктах. Ми працюємо над тим, щоб створити громадські організації, дієві громадські організації, і потім з цих організацій ми створимо мережу. Ця мережа буде великою силою, тому що одна людина – це нічого, а громадянська спільнота – це абсолютна сила», – ділиться планами Пугачова.

Тим часом, робота з переселенцями не закінчується, її й дотепер багато, каже Пугачова. Послуги й донині безкоштовні, а гроші на існування надають партнери.

Людині не можна сказати: «Ти – проект. Людина повинна відчувати, що вона не полишена зі своїми проблемами сам-на-сам

«Звичайно, без фінансової підтримки ми б не змогли. Тому ми стали шукати цю допомогу. Це було десь 2016 року. Нас фінансували від ПРОООН, від USAID, від громадських організацій Німеччини. Якщо ми почали працювати з якоюсь категорією, ми ніколи не закінчуємо. Бо людині не можна сказати: «Ти – проект. У нас був проект, він закінчився, тепер ми с тобою не працюємо». Людина повинна відчувати, що вона не полишена зі своїми проблемами сам-на-сам», – зауважує Марина.

На допомогу в роботі прийшли так звані «горизонтальні зв’язки». Це значно полегшує роботу – тут нема бюрократизму, каже вона

«Коли треба вирішити проблему, дуже часто ми звертаємося, от просто подзвонили, написали у фейсбуці до людей, і ситуація вирішується. Це інші громадські організації, це якісь державні установи, недержавні, комерційні і таке інше. Проблема вирішується набагато швидше, ніж будь-яка ситуація, яка буде вирішуватися чиновниками. Горизонтальний зв’язок – це дуже круто, повірте», – зазначає Марина Пугачова.

Мені дісталися класні батьки, добра родина, люблячий чоловік, суперова донька, класні друзі, дві собаки і чудова команда

Про себе вона каже мало. Впевнена, що їй все вдається завдяки тим, хто поряд.

«Дякувати Богу, мені дісталися класні батьки, які зробили все, щоб я отримала добру освіту, мені дісталася добра родина, де є люблячий чоловік, суперова донька, яка тішить своїми досягненнями, у мене класні друзі, дві собаки і чудова команда. Нічого б цього не було, якби не люди, на яких я можу покластися. Ніхто нікого не кине – це дуже класно!» – ділиться особистим Марина.

Егоїзм – це дуже класна риса і цілком природня. Ми – амбітні егоїсти

Про свою команду Марина Пугачова каже, що це команда егоїстів, тільки егоїстів навпаки.

«Егоїзм – це дуже класна риса і цілком природня. Коли людина любить себе, вона повинна розуміти, що їй не буде добре, якщо людям навколо погано. Тому ми вважаємо, що треба робити добре не тільки собі, а зробити так, щоб і переселенці жили в комфорті, і мешканці Гранітного, Чермалику чи будь-якого села на лінії розмежування були задоволені своїм життям. Ми – амбітні егоїсти», – зауважує вона.

Наразі «Берегиня» проводить соціологічні дослідження щодо проблем насильства у «червоній зоні» і вже працює над новим проектом. Кількість людей, що отримали допомогу у різних напрямках, вже перевищила 30 тисяч.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)