(Друкується мовою оригіналу)

Бурное обсуждение среди переселенцев, правозащитников и пользователей соцсетей вызвал пост министра социальной политики Украины Андрея Ревы. Это был ответ на вопрос гражданской платформы защиты прав пострадавших в результате вооруженного конфликта в Украине VACU. Рева написал: пенсии тем, кто отказался от справки ВПЛ, не возобновят, и объяснил почему. Ранее Радио Донбасс.Реалии уже писало о скандале, разгоревшемся из-за отмены выплат многим пенсионерам: эти люди купили жилье в Мариуполе и отказались от справок переселенцев – оказалось, что как обычные граждане они больше не могут получать пенсию. За разъяснениями мы обратились к юристам, ведущим дела переселенцев в Мариуполе. А также выяснили, как продвигаются их иски в судах.

Ультимативную форму приобрел ответ министра социальной политики Андрея Ревы, опубликованный 10 октября 2017 года на его странице в Facebook: «Согласно пункту 12 Порядка осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденного постановлением № 365, в случае отмены справки внутренне перемещенного лица по основаниям, определенным статьей 12 закона №1706, социальные выплаты прекращаются».

​ Такой ответ министерства не решает проблему переселенцев, живущих в собственных квартирах на подконтрольной Украине территории и имеющих прописку, а только усугубляет положение этой категории переселенцев, ставит их в безвыходное положение. По сути – вынуждает к получению статуса ВПЛ, комментирует пост министра социальной политики адвокат Ирина Бирюкова.

Я считаю, что министр не хочет прямо отвечать на вопросы. Он не хочет ссылаться на практику европейских судов, на практику, которая сложилась в той же Грузии

«Я считаю, что министр не хочет прямо отвечать на вопросы. Он ссылается на все те же законные и подзаконные акты о внутренне перемещенных лицах, однако не ссылается на главный закон о пенсии, «О государственном пенсионном страховании». Он не хочет ссылаться на практику европейских судов, которые обязательны для исполнения. Он не хочет ссылаться на практику, которая сложилась в той же Грузии, как проплачивают пенсии людям, которые остались на неконтролируемой территории и на контролируемой», – говорит Бирюкова.

Я готов принять статус переселенца, если господин Рева со мной будет ходить в УСЗН и Пенсионный фонд. Не через кабинет начальника, а через очереди. Я готов предоставить ему матрас в своей однокомнатной квартире

Переселенец Сергей Ваганов, уже подавший иск с суд на возобновление пенсии, сказал, что вернуться в статус ВПЛ он сможет только при условии, что сам министр вместе с ним пройдет все инстанции от УСЗН (Управления социальной защиты населения – ред.) до верификации в «Ощадбанке».

«Да, я готов принять статус переселенца, если господин Рева со мной будет ходить в УСЗН и Пенсионный фонд. Не через кабинет начальника, а через очереди. Пройдет все круги «Ощадбанка», верификации. Я готов предоставить ему матрас в своей однокомнатной квартире. Пусть поживет со мной, мы с ним познакомимся. Через два месяца, я думаю, мы будем друзьями», – говорит переселенец.

Быть переселенцем по документам – очень неудобно, подзаконные акты меняются очень быстро, создавая массу проблем. Поэтому люди и отказываются от статуса, уверены адвокаты.

У нас, начиная с 2014 года, изменились всяческие постановления, касающиеся переселенцев. Я насчитала одиннадцать позиций. Что ему еще скажут: пройтись строем, попрыгать, пройти медкомиссию, чтобы получить пенсию или выплаты социальные?

«У нас, начиная с 2014 года, изменились всяческие постановления, касающиеся переселенцев. Я насчитала одиннадцать позиций. Если человек остается в системе переселенцев, он не знает, что будет завтра, какое завтра будет постановление. Что ему еще скажут: пройтись строем, попрыгать, пройти медкомиссию, чтобы получить пенсию или выплаты социальные? Любой человек хочет иметь право как гражданин Украины на те же права, что и граждане Украины», – говорит правозащитник Марина Пугачева.

В суд – на общих основаниях

Месяц назад мариупольские пенсионеры, отказавшиеся от статуса ВПЛ, подали заявления в суд. Но рассматривать их по ускоренной процедуре, предусмотренной законодательством Украины, суды не спешат, говорит юрист Ирина Бирюкова. Рассмотрение дел будет проводиться на общих основаниях и даты рассмотрений назначены на конец октября и ноябрь. При этом Пенсионный фонд не торопится предоставлять в суд свои пояснения относительно остановки пенсионных выплат.

Позволить себе бесплатного адвоката могут только 10% переселенцев, говорят правозащитники. Связано это с тем, что в Украине существует только три адвокатских конторы, оказывающие бесплатную услугу. Все остальные учреждения подобного рода предоставляют консультативную помощь. А это означает, что защищать себя в суде переселенцы будут либо самостоятельно, либо будут вынуждены в условиях отсутствия пенсий искать деньги на адвоката.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)