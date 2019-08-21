У 2014 році, до 60-ліття Української редакції, Радіо Свобода підготувало дослідження з історії служби – перше такого роду. Журналістка Української редакції Олена Ремовська опрацювала архіви редакції, дослідження про історію мовлення часів Холодної війни, поспілкувалася з колишніми та нинішніми співробітниками, а також дисидентами, чиє життя тісно перепліталося з життям редакції за часів Радянського Союзу – для того, щоб зібрати в одну книгу всі найголовніші і найцікавіші факти про роботу Радіо Свобода для України.

Із книги «Говорить Радіо Свобода. Історія Української редакції» ви, зокрема, дізнаєтеся, чому Радіо Свобода не завжди було «Радіо Свобода», який зв'язок компанія мала з Центральним розвідувальним управлінням США, які епітети використовувала на адресу радіо радянська преса та як змінилася робота редакції через агресію Росії проти України.

Завантажити книгу в форматі PDF можна за посиланням ​

Паперовий варіант книги (з ілюстраціями) можна замовити на сайті видавничого дому «Києво-Могилянська академія».

16 серпня 2019 року Українська редакція Радіо Свобода відзначила вже 65-й свій день народження.