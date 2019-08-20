Два вагона на мегаполис: новый маршрут, по которому теперь можно уехать из Донецка

(Друкуємо мовою оригіналу)

Подконтрольная России администрация Донецка заявляет о железнодорожном прорыве: с донецкого вокзала впервые отправились пригородные поезда. Что это за электрички, куда они ходят, и насколько популярно открытие вокзала среди дончан – узнавал автор Радио Донбасс Реалии.

С донецкого железнодорожного вокзала после 5-летнего перерыва пустили поезда. Вокзал Донецка с 2014-го не принимал составов. В будни на его пустом перроне – ни души. Работает одна касса и справочное бюро.

В прошлом году группировка «ДНР» объявила о запуске пяти электропоездов до близлежащих населенных пунктов, однако реализовать задуманное сумели только сейчас.

Официально возобновили работу вокзала в оккупированном Донецке открытием состава № 6109 сообщением Донецк-Еленовка утром 19 августа. На торжественное мероприятие по запуску пригородного поезда пришло полсотни людей, большая часть из них – одетые в форму сотрудники железной дороги. Стоит признать, что как только официальная часть закончилась, перрон вокзала, как и прежде, опустел.

Показать отправление электропоезда с двумя вагонами решили и местные телеканалы. Для создания масштабности события, десяток пассажиров рассадили рядом с окнами. Там, где людей не хватило, – закрыли шторками.

От Донецка до Еленовки – 25 километров. В Еленовке расположен КПП российских гибридных сил по пути на подконтрольную Украине территортию. Общая продолжительность маршрута – менее полутора часов. Поезд курсирует через неподконтрольные Украине станции Рутченково, Мандрыкино и Доля. Цена билета – 14 рублей (6 гривен). Жители между собой говорят, что электричка может стать заменой автобусам, которыми люди обычно добираться на «пограничный» блокпост. Стоимость билетов на автобус – 85 рублей (40 рублей). Другие дончане иронизируют над запуском электротранспорта и вспоминают довоенное время, когда через Донецк ходили поезда в любою точку Украины – и международые.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).