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В прифронтовой зоне появились опекуны для пожилых людей. 150 жителей прифронтовой зоны Донецкой области теперь имеют личных помощников: это 50 человек из 12 сел «буферной зоны», на днях они приступили к работе социального опекуна. Проект, рассчитанный на два года, профинансировало правительство Польши и польская организация «Мост солидарности», а реализует его «Каритас-Мариуполь». За два года престарелые люди получат не только квалифицированный уход, но и специализированную клинику с новым оборудованием.

Правительство Польши выделило более 10 миллионов гривен на реализацию проекта «Модель социальных услуг и медицинской помощи в Донецком регионе Украины».

В 20-м году мы закупим УЗИ, кардиограф и другие аппараты для того, чтобы обслуживать вот этих же людей, наших подопечных. Чтобы их можно было обследовать бесплатно



Сначала в «буферной зоне» создадут рабочие места для специалистов социальной опеки из числа жителей прифронтовых сел и создадут клинику, которая будет обслуживать пожилых людей. Вторым этапом проекта станет закупка оборудования для этой клиники.

«В этом году еще сидит в смете переоборудование нескольких кабинетов в здании «Каритас» в медицинский центр. А в 20-м году мы закупим УЗИ, кардиограф и другие аппараты для того, чтобы обслуживать вот этих же людей, наших подопечных. Чтобы их можно было сюда привезти и здесь обследовать. И обследовать бесплатно», – говорит руководитель проекта Ирина Зарубина.

Первый этап проекта вступил в силу – 50 опекунов из 12 сел 20-километровой зоны уже начали работать в своих населенных пунктах. Количество опекунов в селах разное, оно колеблется от 2 до 5 и зависит от количества престарелых людей, требующих опеки, и количества трудоспособного населения, не имеющего работы, и наличия людей, способных выполнять работу по уходу за стариками.

У каждого из опекунов трое подопечных. Их возраст от 70 до 100 лет. Это люди с инвалидностью, перенесшие инфаркты и инсульты, одинокие и малообеспеченные, требующие постоянного ухода. Опекуны прошли специальное обучение, получили сертификаты и руководства с протоколами работы специалиста социальной опеки.

У меня «инсультники» – люди, которые не могут за собой ухаживать, которые не могут принести себе лекарства



«С нами занимались психологи, Красный Крест проводил тренинги и даже выдали сертификаты по оказанию первой помощи больным. У меня «инсультники» – люди, которые не могут за собой ухаживать, которые не могут принести себе лекарства, не могут приготовить себе кушать, не могут просто пройтись. Чтобы стать опекуном, надо знать эту работу», – рассказывает опекун из Чермалыка Наталья Курпа.

Услуги, которые предоставляют опекуны, определены особым перечнем, который строго контролируется и – по необходимости – дополняется. Все социальные опекуны получают зарплату, а время работы зачисляется в трудовой стаж. Жительница Чермалыка София Варивода говорит, что своим подопечным она помогала всегда, просто по-соседски, а теперь это – работа.

Я близко живу и до этой программы помогала им, как могла. За время войны я постоянно с ними. Мне просто их жалко как людей



«В мои обязанности входит уборка, мытье посуды, глажка белья, иногда стирка, приобретение и доставка продуктов питания, оплата коммунальных услуг, сопровождение к врачу, прогулки по воздуху. Я прихожу к ним, даже когда ничего не надо делать, я с ними общаюсь, рассказываю новости, последние события в стране, им интересно. Я их всех знаю и знала до этого (проекта – ред.) Я близко живу и до этой программы помогала им, как могла. За время войны я постоянно с ними. Вот Манча Юрий Константинович, мой подопечный, до войны, когда я была в поездках, всегда помогал моей маме, я такое добро не могу забыть. Сейчас смотрю, у него света нет, я уже бегу. Что-то приготовила, испекла – несу. Могу и продуктами поделиться. Мне просто их жалко как людей», – говорит София Варивода.

А вот как отзывается о Софии Вариводе ее подопечная 76-летняя Софья Васильевна Табия:

Приходит и два, и три раза. Утром рано пришла, померяла давление, взяла мои банки-склянки, пошла, молочное мне купила



«Приходит и два, и три раза. Утром рано пришла, померяла давление, взяла мои банки-склянки, пошла, молочное мне купила. Спросила, надо ли помыть. Я говорю, что одна, и у меня чисто. И в магазин сходит, и хлебушек покупает, и рыбку, все приносит мне. Если надо помочь – она обязательно поможет. Погладит, когда и постирушки делает мне. Как вам сказать, она просто добрый человек», – хвалит своего опекуна пенсионерка.

Контроль за выполнением работы и помощь опекунам осуществляет мобильная медицинская бригада БФ «Каритас-Мариуполь». Врач мобильной бригады Александр Гонтарев говорит, что нынешние опекуны вскоре станут самостоятельными социальными работниками.

Это как после лекарства: мы даем одну таблетку, а через полтора года в Чермалыке останется минимум три опекуна, которые будут заботиться об этих бабушках уже без нашей помощи



«Проект социальной опеки – многокомпонентный проект. Самое главное, что я понимаю, что будет после проекта. Я знал предыдущие проекты «DA», «Hels», «KARDEYT» и ряд других. Вот они начинались с 1 января, заканчивались 31 декабря. После этого польского проекта будет, скажем так, последействие. Это как после лекарства: мы даем одну таблетку, а через полтора года в Чермалыке останется минимум три опекуна, которые будут заботиться об этих бабушках уже без нашей помощи. Это может быть с помощью государственных субсидий, или как-то еще, или это будет предприниматель. Как это будет, мы уже решим. Самое главное, чтобы проект не закончился такого-то числа», – рассказывает врач.

Модель социальных услуг и медицинской помощи, которую сейчас внедряет «Каритас-Мариуполь» в прифронтовых селах, в дальнейшем может быть использована местными властями для создания рабочих мест в отдельных населенных пунктах или их объединениях.

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