Репортаж із окупованого Кутейникового: як місцеві жителі блокували ЗСУ у 2014-му і як їм живеться зараз

Перебазування української техніки на Донбас, блокування колон ЗСУ місцевими жителями і десять полонених російських десантників. Невелике селище Кутейникове зараз знаходиться в глибокому тилу угруповання «ДНР». Кутейникове зіграло не останню роль під час активної фази війни на Донбасі. Що там відбувалося п’ять років тому і що відбувається зараз? В ексклюзивному репортажі з окупації журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Весною 2014 року у невелике селище Кутейникове Донецької області прибув ешелон українських десантників з БМД і «Нонами». Місцева залізнична станція в той час була важливим опорним пунктом. До російського кордону звідси – лише 30 кілометрів. Ешелони, як і колони на трасі, спочатку не пропускали.

Ми стояли ось тут в селищі – не давали їм розвантажуватися



«Ми стояли ось тут у селищі – не давали їм розвантажуватися. У нас є аміачний склад – туди теж прокладена залізниця ми і там стояли. Це був кінець березня 2014 року. Не пропускали, вони і так проходили, звичайно, машини йшли військові, БТРи йшли військові. Багато техніки тоді доставляли», – розповідає місцева жителька.

У селищі був базовий табір українських військових і блок-пост, який періодично обстрілювали.

«Ось зупинка «Металіст». Отака «фігня» прилітає з боку Росії. Напрямок – північно-західний, а це південний схід», – показує автор відео снаряд, що застряв в асфальті.

На відео з мережі, яке, за твердженням його автора, знято 23 серпня п’ять років тому – паркан поблизу блок-посту розфарбований у кольори українського прапора. Зараз та сама ділянка дороги виглядає інакше: паркан тепер білий. Та ж зупинка, що і на відео п’ятирічної давності, але асфальт новий – ні сліду від попадання снарядів. Але варто лише звернути вбік і замість дороги – руїна.

Українські військові перебували тут майже до кінця серпня. Місто залишили за кілька днів до розстрілу колон ЗСУ і добровольців в так званому «зеленому коридорі». Про це писали в звіті Міноборони України про бої під Іловайськом.

«Після мінометного обстрілу району села Кутейникове особовий склад 28-ої бригади в кількості 223 чоловік (крім 18 військовослужбовців) самовільно залишив позиції і відійшов в сторону Старобешева», – мовиться в звіті 24 серпня 2014 року.

«Залишки зведеного підрозділу 51-ої, 28-ої, десанту 25-ої бригад, які виконували завдання в районі Благодатного, Амвросіївки та Кутейникова самовільно здійснили відхід на захід», – зазначено в документі від 26 серпня 2014-го.

Але на День незалежності України поблизу Кутейникового вдалося взяти в полон одразу десять російських десантників з Костроми.

«Їхали колонами. Не по дорозі, а по полях. Я навіть не бачив, де ми кордон перетнули», – розповідав під час допиту російський військовий.

Всіх цих російських військовослужбовців, які нібито заблукали, перед цим зафарбувавши, за їхніми ж словами, бортові номери на техніці, через тиждень передали Російській Федерації.

Через п’ять років про війну в Кутейниковому нагадувань мало: хіба що порожня залізниця з поіржавілими рейками, які ведуть в Іловайськ і Росію.

Зараз залізниця працює, але не в такій кількості як до війни



«Раніше у нас була вузлова станція, тому більше поїздів, складів ходило, тому більше людей працювало. Зараз, звичайно, працює, але не в такій кількості як до війни», – каже жінка, яка в 2014-му блокувала дорогу українським військовим.

У місцевій школі – дев’яносто учнів. Також працюють магазин, аптека і кілька агропідприємств. Молодь вирушила в Росію.

«Кого не влаштовує – їде. А деякі, яким діватися нікуди, працюють тут», – каже чоловік.

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