(Друкуємо мовою оригіналу)

Это письмо отправили 48 лет назад, но до адресата оно не дошло. Вместо редакции Радио Свобода письмо оказалось в КГБ. Адресант, назвавшийся Изольдой Л., писала: «Я регулярно слушаю Вашу передачу, вот уже второй год. Мой возраст 21 год»...

«Как жаль, что у нас нет свободы слова. Я даже не могу написать своего имени, не то, чтобы адрес. Я думаю, это не последнее мое письмо. Конечно, если получите мое первое письмо», – сказано в письме, которое сейчас хранится в архиве СБУ. Оно там потому, что до Радио Свобода не дошло, а было перехвачено КГБ.

В докладе КГБ ЦК Компарии Украины сказано, что отправлялось письмо из Брянки Ворошиловградской (Луганской) области. Сейчас это оккупированная территория.

Перехвачены 5 анонимных писем антисоветского содержания

«Органами КГБ при СМ УССР перехвачены 5 анонимных писем антисоветского содержания, направленные из Ворошиловградской области по международному почтовому каналу в адрес радиостанции «Свобода», – говорится в сообщении Госбезопасности. – Указанные письма являются ответами на вопросы, поставленные этой радиостанцией перед слушетелями нашей страны в связи с предстоящим ХХІV съездом КПСС (проходил в Москве весной 1971 года – ред.)»

«Вы просите ответить на вопрос: что даст людям ХХІV съезд КПСС? Что он нам может дать. Для людей буквально ничего, стране – наверное, новые задачи химии, новые химические объекты... А пока: сбавляют цену трикотажа, повышая этим цену мяса. В больницах плохо обращают внимание на больных. Иногда почти в тяжелом состоянии работают рабочие. А какое вознаграждение за работу они получат? Копейки, которых едва хватит на долги. Сегодня я беседовала с одним заключенным, который отбывает срок под названием «химия». Они строят крупнейший химический комбинат. Я спросила: «Что вы хотели бы от ХХІV съезда?» А он отвечает, что все заключенные ждут амнистии. Уж если 100-летие В. И. Ленина ничего не дало, что же даст ХХІV съезд КПСС», – пишет автор.

В другом перехваченном спецслужбами письме из Луганской области в редакцию Радио Свобода приводят автор, подписавшийся «Иваном Ивановичем», пишет: «Я думаю, для страны 24-й съезд сделает много, для рабочего класса – ровным счетом ничего, только может сделать для рабочего в худшую сторону. Будут говорить, что страна стала богаче и краше, но, как говориться в анекдоте, «колхоз – миллионер, а колхозники нищие», так и получается в стран Советов».

В сентябре Украинской Службе Радио Свобода исполнилось 65 лет. Сегодня двое авторов редакции находятся в незаконном заключении российских гибридных сил на оккупированной территории Донбасса: это журналист и блогер Станислав Асеев и автор «Листів з окупованого Донбасу» Олег Галазюк. Радио Свобода и авторитетные международные организации требуют их освобождения. В 2018 году в Киеве была выпущена книга Станислава Асеева «В изоляции» – она есть в свободном доступе.