Санкції ЄС проти Януковича залишаються чинними – Микола Точицький

Брюссель – Санкції Європейського союзу проти колишнього президента України Віктора Януковича залишаються чинними. Вони були продовжені у березні 2019 року і діятимуть до наступного березня – 2020 року. Про це, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі, заявив представник України при Євросоюзі Микола Точицький. 24 вересня Європейський суд скасував лише продовження санкцій проти Януковича за 2018–2019 роки (були чинними до березня 2019 року).

«Запобіжні заходи, в тому числі, що стосуються індивідуальних, по відношенню до колишніх урядовців України, щороку продовжуються. Те, про що зараз коментується у пресі – йдеться про скасування санкцій, які були запроваджені 5 березня 2018 року, і продовжувались до березня 19-го року», – пояснив представник України при ЄС Микола Точицький, додавши, що детальніші висновки можна буде робити після того, як буде оприлюднене рішення суду і його зможуть вивчити юристи.

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка разом із колегами по комітету перебуває із візитом у Брюсселі, заявила, що про причини виграшу юристів Януковича в Європейському суді треба запитувати у представників Генеральної прокуратури України, як колишніх, так і нинішніх.

«Вже зараз так само має бути глибоке розуміння у генерального прокурора з необмеженими можливостями, які у нього сьогодні є, про те, як же надати якісну і ефективну інформацію для наших колег. Думаю, що в нього тепер – не маючи запобіжників, він зможе все», – зауважила вона.

За словами Климпуш-Цинцадзе, під час зустрічей із євродепутатами та дипломатами в Брюсселі українські політики переконували, що санкції проти Росії мають залишатися чинними.

Ми розраховуємо, що секторальні санкції так само будуть продовжені з огляду на ту поведінку, як себе поводить Російська Федерація

«Ми розраховуємо, що секторальні санкції так само будуть продовжені з огляду на ту поведінку, як себе поводить Російська Федерація», – зазначила народний депутат Україні від партії «Європейська солідарність».

Перший заступник голови комітету з євроінтеграції Вадим Галайчук, обраний до Верховної Ради за списком від партії «Слуга народу», пообіцяв, що після «перезавантаження Генеральної прокуратури» влада зможе завершити розслідування злочинів на Майдані та резонансних корупційних справ.

«Ми розуміємо політичну відповідальність, яка на нас лежить. Ми стараємося дуже швидко реагувати, і сподіваємося найближчим часом на основні питання – стосовно злочинів на Майдані, стосовно корупційних таких дуже відомих справ – будемо в стані дати відповіді», – зауважив Галайчук.

Рішення про санкції ухвалює Рада ЄС, ґрунтуючись, у тому числі, на документах, які передає Європейському союзу Генеральна прокуратура України.

Як зазначив спікер ГПУ Андрій Лисенко, практично всі виявлені активи колишніх чиновників часів експрезидента Віктора Януковича, в тому числі Миколи Азарова, залишаються арештованими.

Уперше Євросоюз 6 березня 2014 року запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

24 вересня Суд ЄС скасував продовження санкцій Європейського союзу проти колишнього президента України Віктора Януковича за 2018–2019 роки.

Разом з тим, санкції продовжують діяти. У санкційному списку разом із Януковичем перебувають експрем’єр-міністр Микола Азаров, колишній керівник МВС Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віцепрем’єр-міністр Сергій Арбузов, ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексміністр енергетики Едуард Ставицький, ексміністр освіти Дмитро Табачник та бізнесмен-олігарх Сергій Курченко.