Урядові НУО – ті ж тролі, тільки серед неурядових активістів

Від окупованої Росією території українського Криму до Центральної Азії репресивні режими в колишніх радянських республіках створюють фіктивні нібито неурядові організації, які англійською отримали назву GONGO (Government-Organized ‘Nongovernmental Organizations’, організовані урядами «неурядові організації»), щоб намагатися впливати на міжнародні дискусії щодо недотримання цими урядами прав людини. Остання конференція ОБСЄ з прав людини у Варшаві, відома як нарада ОБСЄ з імплементації зобов’язань у галузі людського виміру (HDIM) – була переповнена такими GONGO з 16 по 27 вересня. Спостерігати за ними мав можливість присутній кореспондент Радіо Свобода.

Варшавська конференція ОБСЄ мала бути форумом, де громадські активісти могли безпосередньо говорити з урядами й міжнародними установами про порушення прав людини у своїх країнах.

Кримські адвокати, журналісти і правозахисники, які були змушені покинути Крим під загрозою арешту за звинувачення в тероризмі чи державній зраді проти російської держави, приїхали до Варшави розповісти про стан справ на окупованому півострові.

Але прокремлівські GONGO, які 16 вересня заполонили семінар про свободу преси на окупованому Кримському півострові Україні, здається, мали своїм завданням «закричати» українських активістів.

На конференції ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві прокремлівські GONGO заявляли, що в Криму не було утисків із боку російської влади. Вони заявляли, що «приєднання Криму Росією є законним» і що її широко засуджений і поспіхом організований псевдореферендум, проведений під окупацією російських військових сил, був також «законним».

«Люди, які роблять свій вибір у Криму, роблять його вільно», – стверджувала Людмила Радева, журналістка російських державних ЗМІ в Криму, яка зареєструвалася як активна активістка «НУО» з групи діаспори болгар у Криму.

«Невизнання російського статусу Криму – це глухий кут у світовій політиці», – сказала Радева.

Таміла Ташева, правозахисниця, яка після того, як російські сили захопили півострів, стала співзасновницею громадської організації «Крим SOS», кинула виклик російським GONGO. Вона навела довгий список журналістів і цілих редакцій, які були змушені тікати з окупованого Криму через свою роботу.

Ташева також назвала десяток журналістів, які були вигнані з Криму владою, встановленою Росією, або засуджені за кримінальні справи за звітні роботи, включаючи дописувача Радіо Свобода Миколу Семену.

«Єдине справжнє джерело інформації [зараз] – це громадянські журналісти – люди, які розповідають через соціальні мережі, що відбувається на півострові», – сказала Ташева, додавши, що якраз цих блогерів російські правоохоронці вважають «терористами». Деяким із них може загрожувати до 20 років в’язниці.

Прокремлівські GONGO на заході саме так і охарактеризували кримських правозахисників, назвавши і «Крим SOS», і Тамілу Ташеву «терористами».

«Що стосується проекту, так званого «Крим SOS», то ці люди є членами терористичної організації, забороненої в Росії й багатьох інших країнах, і їхня робота не має нічого спільного з будь-якою формою журналістської діяльності», – сказала Марія Волконська, редактор російського державного органу «Кримська газета».

Українські правозахисники з Криму заявили, що російські ЗМІ з анексованого Криму, які брали участь у щорічній нараді ОБСЄ з людського виміру у Варшаві, «діяли в рамках гібридної війни». А після того, як російські активісти представилися як учасники з «Криму, Російська Федерація», українська урядова делегація висловила протест, нагадавши, що ОБСЄ далі вважає Крим територією України, незаконно окупованою Росією.

Але Ендрю Ріхтер, старший радник представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, відхилив скарги київських урядових делегатів. Він сказав, що подія була «присвячена свободі вираження поглядів», і дозволив прокремлівським GONGO продовжувати повторювати офіційну лінію Москви. Тож коли Кирило Ігнатов, делегат російського уряду, заявив, що трибуна ОБСЄ використовується «для посягання на територіальну цілісність Російської Федерації», урядова делегація України покинула залу засідань на знак протесту.

GONGO для створення шуму

GONGO – це неурядова організація, організована урядом, фальшива НУО, квазі-НУО

«GONGO – це неурядова організація, організована урядом, фальшива НУО, квазі-НУО», – пояснює Юрій Джибладзе, керівник незалежного московського Центру розвитку демократії та прав людини.

Але Джибладзе каже, що легітимні правозахисники з колишніх радянських республік повинні боротися за те, щоб їхні голоси були почуті на заході крізь дезінформацію та плутанину, посіяні GONGO.

«Громадські організації фінансуються, а іноді створюються урядами для участі в засіданнях, вихвалянні режиму і зайнятті часу, щоб мінімізувати тривалість і вплив реальних заяв про НУО», – заявляє Гельсінська комісія США, відзначаючи все більшу кількість GONGO на конференціях ОБСЄ за останні роки.

GONGO з Росії та Азербайджану були особливо активними на заходах із прав людини ОБСЄ, мовиться в повідомленні урядового відомства США.

Це не перший випадок, коли зібрання, присвячені правам людини на окупованому півострові, намагаються зірвати прокремлівські «активісти».

У червні 2017 року місія США в ОБСЄ спрямувала офіційну скаргу до цієї організації у зв’язку з профанацією зібрання.

Замість того, щоб діяти добросовісно і використовувати конференцію за призначенням, деякі держави-учасниці замість цього намагалися заповнити цю кімнату сурогатами і підставними особами

«Сполучені Штати були розчаровані, але не здивовані, що замість того, щоб діяти добросовісно і використовувати конференцію за призначенням, деякі держави-учасниці замість цього намагалися заповнити цю кімнату сурогатами і підставними особами – імовірно, щоб витіснити інші голоси і заперечувати можливість змістовного діалогу», – заявив у скарзі радник із громадських питань США Джонатан Лаллей.

«Надзвичайно важливо, щоб ми не випускали з уваги факти, особливо стосовно статусу свободи вираження поглядів і засобів масової інформації у нестабільних умовах, особливо стосовно Криму, окупованого Росією», – сказав Лаллей.

Надзвичайно важливо, щоб ми не випускали з уваги факти… Це факт, що Росія незаконно окупувала суверенну територію сусідньої України

«Це факт, що Росія незаконно окупувала суверенну територію сусідньої України, – сказав Лаллей. – Це факт, що люди, які мирно висловлювали свою опозицію проти окупації, стикалися з утисками, викраденнями, зникненнями, примусовою психіатричною госпіталізацією і політично вмотивованим переслідуванням».

«Це факт, що незалежні ЗМІ і громадянське суспільство замовкли і майже зникли з півострова», – сказав він, додавши, що міжнародна спільнота продовжує сприймати Крим як «невід’ємну частину суверенної території України».

Загроза GONGO

Стів Свердлоу, дослідник правозахисної організації Human Rights Watch у Центральній Азії, який брав участь у багатьох засіданнях ОБСЄ у Варшаві, каже, що авторитарні режими імітують інституції демократичного суспільства, щоб перемогти демократію її ж зброєю.

«Ідеться про те, як проводиться авторитарна політика й роль, яку HDIM відіграє на цьому просторі, де досить значна кількість авторитарних держав є членами [ОБСЄ] – Туркменістану, Таджикистану, Казахстану, Азербайджану, Туреччини і Росії», – пояснює Свердлоу кореспондентові Радіо Свобода.

За його словами, у деяких випадках «їхня робота полягає в нападі на справжніх активістів». В інших випадках фейкові активісти їдуть на такі зібрання, щоб «заповнити простір і нічого не сказати – просто щоб створити вигляд існування громадянського суспільства в своїх країнах».

Дослідження, проведене лондонським аналітичним центром Chatham House у квітні 2016 року, засвідчило, як Кремль після Помаранчевої революції в Україні 2004 року створив «широкий спектр проксі-груп на підтримку своїх зовнішньополітичних цілей».

У ньому сказано, що російські GONGO «особливо активні в Україні, Грузії й Молдові – країнах, які заявили про намір інтегруватися із Заходом», а також у Вірменії.

«Вони також діють у країнах Балтії, а також у ширшому регіоні Балкан, особливо в Сербії й Болгарії, і їхня присутність зросла в Киргизстані, бо він став членом Євразійського економічного союзу в серпні 2015 року», – мовиться в дослідженні.

Chatham House зробив висновок, що російські GONGO «можуть завдати серйозної шкоди політиці і громадянським суспільствам, які просуваються до демократії» у колишніх радянських республіках, особливо коли це «поєднується з великим російським державним адміністративним ресурсом і апаратом безпеки, а також впливом» Російської православної церкви, кремлівських олігархів, російської масової культури й російських державних ЗМІ.

У вересні 2016 року тодішній голова місії США при ОБСЄ Деніел Бер написав довгe есе про те, як щорічна конференція ОБСЄ з прав людини все більше «забруднюється GONGO».

«Репресивні режими», які не в змозі переконливо відповісти на критику з боку «добросовісних організацій громадянського суспільства», виявили, що «вони можуть створити власні фіктивні організації, які допоможуть урядові відволікти увагу від невдач своєї репресивної політики», написав Бер.

«Через «затоплення» пленарних засідань ОБСЄ представниками GONGO кількість часу, приділеного реальним організаціям громадянського суспільства, скорочується», – сказав Бер.

«GONGO, що маскуються під добросовісні організації громадянського суспільства, часто поєднуються з репресивними урядовими державними засобами масової інформації» в «синергії фальшивих новин і фальшивих прихильників», яка «допомагає репресивним режимам створювати театральні ілюзії», щоб «виправдати своє розуміння влади», попередив Бер.

GONGO – це ніщо інше, як реальний еквівалент інтернет-армій тролів, які небезпечні, авторитарні, репресивні режими розгорнули у твітері

«Простіше кажучи, GONGO – це ніщо інше, як реальний еквівалент інтернет-армій тролів, які небезпечні, авторитарні, репресивні режими розгорнули у твітері», – сказав він.

«Вони, по суті, використовують таку саму тактику, що і їхні онлайн-колеги, створюючи шум і розгубленість, заповнюючи простір, використовуючи вульгарність, залякуючи тих, хто не піддається, і витісняють легітимні голоси», – заявив Бер.