(Друкуємо мовою оригіналу)

Спустя 6 лет после Революции достоинства украинцы снова выходят на Майдан: в воскресенье в Киеве на главной площади страны собрались до 10 тысяч человек, требующих остановить капитуляцию на Донбассе. Пока Киев и другие украинские города буквально гудят от обсуждений формулы Штайнмайера, большинство людей в оккупации не особо ориентируется в этом вопросе, а некоторые даже впервые слышат об этом. Но среди тех, кто в курсе происходящего, существует четкое непонимание, зачем это все и к чему приведет. Мы расспросили жителей временно оккупированного Луганска, что они думают об особом статусе Донбасса, отведении войск от линии разграничения, возможности проведения местных выборов и амнистии боевиков. Мнения разделились.

О формуле Штайнмайера

Независимо от политических взглядов опрошенных луганчан, все они относятся к формуле скептично. Те из них, кто занимает проукраинскую позицию, считают, что имплементация формулы приведет к капитуляции страны.

«Мир на российских условиях – это полная капитуляция Украины во всех смыслах – и в плане национальных интересов, и на международной арене. Что самое важное – это ни к чему не приведет. Территории все так же останутся оккупированными, Россия никуда отсюда не денется», – считает местный житель Михаил.

По его словам, уж лучше «отгородиться от этих территорий», чем допустить российский реванш.

Этот вариант лучше, чем проведение псевдовыборов, легализация боевиков и добровольная сдача Донбасса России



«Я бы очень не хотел, чтобы Украина смирилась и отпустила нас. Возможно, это другая форма капитуляции в некотором плане. Но я точно уверен, что этот вариант лучше, чем проведение псевдовыборов, легализация боевиков и добровольная сдача Донбасса России. Важно не допустить распространение заразы в другие области Украины», – говорит мужчина.

Луганчанка Катерина также разделяет подобную позицию и считает показательным моментом то, что даже у «любителей русского мира» этот сценарий не вызывает энтузиазма.

«Среди местных есть определенная категория людей – любители России, и им эта формула, если честно, глубоко фиолетова. Они ждали и надеялись, что Россия присоединит территории к себе, они станут там гражданами, но этого не происходит. Теперь даже они осознают, что всеми силами и средствами Россия пытается впарить эти оккупированные территории обратно Украине. И понятно, что это их отнюдь не вдохновляет», – рассказывает женщина.

Сама же она настроена крайне пессимистично и не ожидает «ничего хорошего».

Нельзя забывать, что на границе стоит российская армия. Сомневаюсь, что у нас хватит сил на это все



«Я верю, что нужно искать другие форматы. Предлагали же некоторые политики отказаться от Минских соглашений. Помню, рассматривали вариант введения миротворцев ООН. Не может же все сводиться к одному Минску! Нужно бороться, решать проблему, нельзя допустить заморозку конфликта, думаю, прежде всего, средствами дипломатии. Решение военным путем приведет к полномасштабной войне на Донбассе, ведь нельзя забывать, что на границе стоит российская армия. И сомневаюсь, что у нас хватит сил на это все»,– рассуждает Катерина.

Однако мнения Катерины и Михаила не пользуются популярностью в городе, а среди жителей Луганска все больше апатии к «высокой политике» и заинтересованности в личных, бытовых вопросах.

Пророссийски настроенная жительница Мария неохотно делится точкой зрения на происходящее, ссылаясь на усталость от темы политики.

«Я работаю, не поднимая головы, и несмотря на это, думаю, как бы выжить на свои доходы. Поэтому времени и сил вникать в это все нет, так – слышу отголоски, но не более того», – говорит она.

Действительно, собеседники в городе подтверждают, что люди устали от сложившейся ситуации и ждут хотя бы какого-то сдвига.

Об особом статусе Донбасса

Луганчанин Михаил не скрывает своего возмущения: «Какой нафиг особый статус? Прекрасно понимаю, что особый статус влечет дальнейшие обсуждения особого статуса для всех. Это просто разрыв страны. Это что, полуостров тут, какой-то, млять? Россия просто диктует свои условия. Какой особый статус, когда пол-Донбасса с российскими паспортами?».

Какой особый статус, когда пол-Донбасса с российскими паспортами?



Екатерина не видит необходимости в особом статусе региона и считает, что все должно быть на общих основаниях.

«Украина – суверенное государство. Иначе такой статус потребуют другие области. Ничего особого тут нет, люди как люди, такие же граждане как в Тернополе или Херсоне. У всех одинаковые права и для всех закон один», – уверена женщина.

Местному жителю Олегу все равно, что будет дальше, и на вопрос о принадлежности Крыма он ссылается на то, как говорят российские пропагандистские телеканалы.

А Крым... говорят, российский



«Мне все равно, что происходит, мы никому не нужны – ни России, ни Украине. А Крым... говорят, российский», – убежден он.

Луганчанка Александра также придерживается так называемого нейтралитета в данном вопросе, но все же выступает за автономию в составе Украины.

Я разочаровалась в Путине, честно говоря



«Я разочаровалась в Путине, честно говоря. Он нас всех обманул. Теперь хочу лишь, чтоб прекратилась война. Пусть будет особый статус в составе Украины, на правах автономии. Мы тут уж сами как-то разберемся»,– говорит женщина.

Помимо этого, в городе до сих пор остаются те, кто ждет автономию в составе России.

Так, луганчанина Евгения вполне устраивает ситуация, которая сложилась на данный момент.

Мы уже привыкли к российским деньгам



«Мы уже привыкли к российским деньгам, связываться снова с Украиной желания нет. Надеюсь на автономию в РФ, а если нет, пусть все останется, как сейчас», – считает мужчина.

Местная жительница Анастасия не верит в возвращение территорий в состав Украины.

Мне бы очень хотелось, чтобы Украина сюда вернулась, но не верится



«Если честно, я во все это дело не вникаю, но уверена: если выключить тут российское телевидение, то все моментально бы перекрасились. А так смотрят – и «ура, Россия!» Мне бы очень хотелось, чтобы Украина сюда вернулась, но судя по тому, что здесь происходит и послушав, например, бабушек, в это не верится. Они будут первые, кто подстроится под Украину. Сейчас же они очень агрессивно настроены против нее, считают, Украина всем им должна», – рассказывает девушка.

О проведении местных выборов

Всем собеседникам в городе мы задавали один и тот же вопрос: насколько реально в сегодняшних реалиях провести выборы по украинскому законодательству. В этом мнение оказалось однозначным.

Екатерина уверяет, выборы с доступом украинских СМИ и политических партий, по стандартам ОБСЕ, провести нереально.

«Для этого в первую очередь граница должна контролироваться Киевом. Сейчас здесь очень много боевиков, оружия, гранатометов, большая площадь территории остается заминированной. Поэтому еще до выборов, я считаю, должна быть создана украинская временная военная администрация на вот этой оккупированной зоне, чтобы решить все эти проблемы. Разобраться с боевиками с каждым по отдельности. На это понадобится время – может, год, может два. И только тогда можно говорить о каких–то выборах», – думает женщина.

Михаил в этом вопросе солидарен, провести честные выборы там просто невозможно.

«А зачем их проводить? Уже отдайте территории, и все. Результат будет тот же. Пока граница с Россией открыта, любые выборы тут – фикция», – уверен луганчанин.

Анастасия считает, провести выборы там – дать возможность боевикам самолегализоваться.

Пророссийски настроенные жители в диалоге также подтвердили, что выборы по украинскому законодательству – утопия.

Об амнистии

Жители города с проукраинской позицией абсолютно не поддерживают это условие Минских соглашений. Пророссийски настроенные выступают за.

Екатерина уверена, что амнистии без рассмотрения каждого случая отдельно быть не должно.

Какая амнистия может быть Цемаху или тем, кто повально убивал?



«Действительно, кто-то должен попасть под амнистию, например, те, кто не принимал участия в активных боевых действиях в 2014 году, а присоединился в так называемую армию в 2019 году. Но какая амнистия может быть, например, Цемаху? Или тем, кто в 2014 году повально убивал?» – переживает женщина.

О разведении войск

Одним из условий формулы Штайнмайера является разведение войск с обеих сторон от линии разграничения. По официальной информации, это должно было начаться в Золотом и Петровском еще 7 октября, но российские гибридный силы сорвали «режим тишины», открыв огонь по украинским позициям. По информации источников Радио Донбасс.Реалии, один из вариантов разведения сил, который рассматривает украинская власть, – разведение войск по всей линии фронта (400 км), а это значит, что такие населенные пункты, как Широкино, Пески, Павлополь, Опытное, Крымское, Гранитное, Луганское, могут оказаться в «серой» зоне.

Луганчанин Михаил уверен, подобный шаг – проявление безответственности со стороны украинской власти.

Эти 400 км – это километры блиндажей, укрытий, вырытых украинскими военными окопов



«Зачем разводить войска? Эти 400 км – это километры блиндажей, укрытий, вырытых украинскими военными окопов. И вообще, в первую очередь об этом надо спрашивать у жителей этих поселков, которые могут оказаться вне всякой юрисдикции. Не забывать интересоваться мнениями вояк, которые не раз смотрели в глаза смерти и продолжают находится там под обстрелами. Это самое правильное решение», – считает житель.

Это нонсенс – отводить украинскую армию в Украине



Екатерина также не понимает, куда и зачем отводятся войска: «На протяжении всех лет войны украинская армия потихоньку старалась сокращать эту «серую» зону, брать под свой контроль. И это правильно. А что теперь? Мы на своей территории и, знаете, это нонсенс – отводить украинскую армию в Украине! Куда мы должны отступать? Если мы будем отступать, боевики быстренько займут новые, брошенные позиции. Помимо этого, все жители Золотого, Песок и других поселков остаются без защиты. Большая вероятность диверсий, минирования, захвата. Как можно бросать этих людей?»

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