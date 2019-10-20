На честь «кіборга» Ігоря Брановицького у Києві створюють молодіжний центр «Натрій»

«Натрій» – позивний «кіборга» Ігоря Брановицького. Натрій – це м’який метал, без якого неможливе утворення твердих сполук. Саме таким і був Ігор . Його м'яка непохитна сила надихала інших. Брановицький був учасником Революції гідності, а потім у липні 2014 року добровільно пішов на фронт. «Натрій» брав участь в обороні Донецького аеропорту.

У січні 2015 року Ігор Брановицький у складі 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр прибув на другу ротацію у ДАП. Бойовики підірвали перекриття терміналу і запустили газ, під завалами опинилося багато поранених. Ігор вивів із ДАПу двох поранених побратимів, а сам повернувся назад. ЗСУ намагалися деблокувати оточених «кіборгів», але зробити це не вдалося. Брановицький разом із побратимами потрапив у полон до угруповання «Спарта». Проросійські бойовики шукали з-поміж українських бійців кулеметника і «Натрій», рятуючи товаришів, сказав, що це він. Брановицького довго і нещадно били, а потім його застрелив пострілом у голову ватажок бойовиків – громадянин Росії Арсеній Павлов із позивним «Моторола».

Ігоря Брановицького посмертно нагородили званням Герой України, його ім'ям у Києві назвали вулицю. Тепер молоді і активні люди на його честь створюють центр громадської освіти. ​

Спів-координатори центру Мар’ян Присяжнюк та Віталій Селик розповіли Радіо Свобода про те чим займатиметься центр «Натрій»:

Віталій Селик: «Натрій» – це частина великого молодіжного центру громадської освіти, який спільно розбудовують 8 молодіжних організацій, серед яких Пласт, Фундація регіональних ініціатив, Українська асоціація студентів, Асоціація молодіжних центрів, Спілка української молоді в Україні.

Нам потрібен затишний осередок, де ми збирались й обмінювались досвідом

Ці організації мають вагомий статус та історію успіху. Ми вирішили, що нам потрібен затишний осередок, де ми збирались й обмінювались досвідом, а наші лідери на волонтерських засадах могли би організовувати цікаві для молоді заходи.

Мар’ян Присяжнюк: Міркуючи над назвою молодіжного центру, ми вирішили вшанувати пам’ять загиблого Ігоря Брановицького добрими справами. «Натрій» – це Ігорів позивний. Історія у центру наступна: у проекті неформальної освіти Української академії лідерства, який я представляю, проводився благодійний забіг пам’яті Брановицького.

Ідея належить студентам, забіг уперше проведений 4 роки тому у Пущі-Водиці, де Ігор народився, тоді ми говорили про те, що плануємо зібрати кошти для відкриття творчого простору для молоді, молодіжного центру, що носив би Ігореве ім’я. За ці чотири роки нам вдалось акумулювати близько ста тисяч гривень. І раптом Віталій Селик мені розповідає про ідею створити молодіжний центр громадської освіти, і я собі подумав: так, це саме те, що треба!

– Як ви зібрані на пробігах кошти інвестували у центр?

Мар’ян Присяжнюк: Довелося інвестувати у ремонт приміщення, насправді. Доки Українська академія лідерства керувала косметичним ремонтом, ми з колегами міркували, як «закодувати» ім’я Ігоря Брановицького у його назві. Врешті-решт, вирішили використати у назві його позивний..

Віталій Селик: Найчастіше українці інвестують гроші у певну справу, побачивши, що ця справа працює. Це можна зрозуміти: часто українців обманювали, запрошуючи вкладати кошти в «повітряні замки». У нас інша ідея: своїми силами, без залучення ззовні майстрів, силами названих вище восьми організацій, використовуючи зібрані нами кошти відремонтувати приміщення і запустити діяльність центру.

– То які ідеї та проекти розробляєте на майбутнє?

Мар’ян Присяжнюк: У центрі свої проекти будуть здійснювати всі ті 8 організацій, завдяки яким і з’явився «Натрій». Для нас важливо, щоб ці проекти сприяли розвиткові громадянського суспільства, молодіжній освіті.

У центрі свої проекти будуть здійснювати всі ті 8 організацій, завдяки яким і з’явився «Натрій»

Віталій Селик: Дивіться, «Натрій» – це публічний простір, зорієнтований на проведення публічних заходів. Також хочемо там зробити так звану «гурткову систему», щоб туди змогли прийти молоді люди і запустити, наприклад, молодіжне радіо, зробити свою майстерню.

До речі, будівля, де розміщено «Натрій», має ще й великий двір, який у теплі пори року можна використати як публічний простір або ж майданчик – для проведення молодіжних фестивалів, майстер-класів тощо. Я взагалі бачу «Натрій» потужним молодіжним хабом, де кожна молода людина зможе себе успішно реалізувати.

На виконання Концепції розвитку громадянської освіти в Україні, яку уряд прийняв у 2018 році, 8 найбільших молодіжних ГО України спільно з Міністерством освіти та науки підписали меморандум про заснування МЦГО на базі Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді у Києві. Це спільний проект 8 організацій та МОН.

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