Прем'єр Британії Джонсон підписав проект угоди з ЄС щодо «Брекзіт»

На переговорах представників Євросоюзу і Сполученого Королівства було досягнуто попередньої угоди щодо нового формату виходу Британії з ЄС. Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон вже оголосив, що ця угода повертає Сполученому Королівству контроль над ситуацією, тоді як головний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє зазначив, що цей варіант угоди надає певність у рамках закону в усіх напрямках. Втім, головним каменем спотикання нині розглядають можливість того, що британський парламент відкине і цей проект угоди.

Представники Сполученого Королівства і Європейського Союзу врешті спромоглися залагодити обопільні розбіжності і досягли попередньої угоди з питання про «розлучення» Лондона з Брюсселем.

Надзвичайно інтенсивні переговори затяглись до 2-ої години ночі, але результатом став остаточний проект угоди щодо «Брекзіт».

Втім, на загальну думку оглядачів, головним питанням нині постає можливість того, що цей проект буде відкинуто на надзвичайній сесії британського парламенту у цю суботу.

Ірландія, Британія, ЄС і мито

Новий проект угоди між Британією та ЄС уникає питання так званого жорсткого кордону між Ірландською республікою та Північною Ірландією у складі Сполученого Королівства.

Отже, згідно з тим, що було схвалено на переговорах, Північна Ірландія і далі залишатиметься у митній юрисдикції Сполученого Королівства, проте закони ЄС діятимуть щодо товарів, які прибуватимуть на терен Північної Ірландії. Митного догляду на самому острові Ірландія не буде, а відбуватиметься він лише у портах.

Жодного мита ЄС на товари, які прибуватимуть з Британії до Північної Ірландії, накладатися не буде, за умов, якщо ці товари там і залишатимуться. Водночас Північна Ірландія матиме прибуток від майбутніх торговельних угод Сполученого Королівства, укладених з різними країнами світу.

Водночас, ключовий союзник уряду консерваторів, Партія ольстерських демократичних юніоністів вже заявила, що не підтримує нового варіанту угоди саме з огляду на «ірландський» момент. Треба додати, що уряд консерваторів, який не має більшості у парламенті, конче потребує підтримки і голосів депутатів-юніоністів.

Захист прав громадян на перехідний період

Іншим важливим пунктом нової угоди є захист прав громадян у перехідний період, який триватиме до 2020 року. ЄС і Британія також працюватимуть над укладенням угоди про вільну торгівлю.

Новини про укладення остаточного проекту угоди про «Брекзіт» одразу ж позначились на стрімкому зміцненні британського фунта стерлінґів щодо провідних валют світу. Зокрема, фунт стерлінґів збільшив свою вартість щодо американського долара на 0,8%.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон одразу заявив, що було досягнуто чудової нової угоди про Брекзіт. Принагідно керівник британського уряду закликав парламент схвалити новий план виходу країни з Європейського Союзу, для того аби Сполучене Королівство отримало шанс дати собі раду з більш нагальними проблемами сьогодення.

«Ми маємо чудову нову угоду, яка знов надає нам контроль над ситуацією. Тепер британський парламент має завершити процес «Брекзіт» у суботу, з тим аби ми могли перейти до наших інших пріоритетів таких як вартість життя, Національна система охорони здоров’я, насильницькі злочини та захист довкілля», – сказав Джонсон.

Прем’єр Джонсон також наголосив, що укладення нового плану угоди захищає єдність Сполученого Королівства і дозволить країні врешті залишити Європейський Союз 31 жовтня, як і заплановано.

Як реагує британський політикум?

Лідер провідної опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін одразу ж заявив, що його політична сила виступатиме за проведення другого референдуму з питання затвердження угоди про «Брекзіт», досягнутої прем’єром Джонсоном.

Політичний оглядач британського часопису Financial Times Джим Пікард повідомив, що на думку Корбіна, те, що уклав британський прем’єр на переговорах з ЄС, постає ще навіть гіршим варіантом того, що свого часу пропонувала колишня прем’єр Тереза Мей.

«У той сам час...Корбін щойно оголосив, що лейбористи підтримають проведення другого референдуму щодо того, що він визначив як «оборудка ще гірша за те, що пропонувала Тереза Мей», – написав Пікард.

Джеремі Корбін додав, що нова угода аж ніяк не згуртує країну, а відтак її має бути відкинуто. За словами провідника британських лейбористів, найкращим шляхом у ситуації, що склалась, постає надання британським виборцям права на останнє слово у ході громадського голосування.

У свою чергу, лідер британських ліберал-демократів Джо Свінсон відреагувала на новини про укладення нової угоди щодо виходу Британії з ЄС, зазначивши, що це далеко не означає, що битва з метою зупинити «Брекзіт» завершилась.

Свінсон вважає, що угода прем’єра Джонсона вразить економіку, громадські служби і довкілля. З огляду на все це, Джо Свінсон наголосила на крайній потребі проведення референдуму, аби дати населенню Британії право висловити свою думку.

«Наступні кілька днів визначать майбутнє нашої країни на покоління вперед. Я більш ніж будь-коли налаштована зупинити «Брекзіт» і дати людям право сказати останнє слово», – зазначає політик.

Що кажуть в ЄС?

з європейського боку, політики висловили обережний оптимізм щодо укладеної угоди. Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер визначив цей документ як «справедливий і збалансований».

«Де існує бажання, існує і угода. І от ми її маємо! Це справедлива і збалансована угода для ЄС і Сполученого Королівства, яка є заявою нашої налаштованості знайти вирішення проблеми», – сказав Юнкер.

У практичній площині, вироблення угоди про вихід Британії з Євросоюзу тепер передано до саміту лідерів країн-членів ЄС, який проходить сьогодні і завтра. Далі до процесу долучаться британські законодавці, які розглядатимуть угоду у Вестмінстері у суботу. На додаток ще й Європейський парламент матиме завдання ратифікувати цю угоду.