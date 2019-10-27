«Кіборг» Свирид: «Коли я був у полоні «ДНР», то пообіцяв собі – якщо виживу – опікуватимуся дітьми наших братів»

«Кіборг» Анатолій Свирид (позивний «Спартанець») називає себе жартома «багатодітним татком»: під опікою створеної ним організації «Серця кіборгів» – понад півтисячі дітей загиблих захисників України. Серед завдань організації – допомога родинам загиблих бійців, їх відпочинок і психологічна реабілітація. Про діяльність «Сердець кіборгів» Анатолій Свирид розповідає Радіо Свобода:

– Наша громадська організація «Серця кіборгів» працює вже чотири роки, і перші «наші» діти вже виросли. Але я щасливий, що долучився до їх виховання. Вперше думка створити благодійну організацію, яка би допомагала родинам, дітям загиблих, з’явилась у мене під час перебування у полоні у «ДНР», тоді я пообіцяв собі: якщо вийду звідси живим, то буду опікуватись дітками наших братів.

Ідея викристалізувалась після загибелі «кіборга» Макса Ридзанича (позивний «Адам»), в якого залишилися троє дітей.

Коли «Адама» ховали, вони плакали і питали: «Татко, куди ти ідеш?».

– Скільки зараз дітей під вашою опікою?

На жаль, бойові дії тривають, гинуть чиїсь татусі, діти лишаються сиротами. Кількість малечі, якій допомагає команда «Сердець кіборгів», зростає

– На жаль, бойові дії тривають, гинуть чиїсь татусі, діти лишаються сиротами. Кількість малечі, якій допомагає команда «Сердець кіборгів», зростає: наразі це понад 500 дітей, з різних куточків України.

Коли я їжджу до них, думаю над тим, що насправді ці діти мають бути під опікою держави – їхні рідні загинули, захищаючи цю державу. Але що таке держава? Це всі ми, це люди. Точніше, це небайдужі люди.

– Власне, це гасло волонтерів: «Держава – це ми», чи не так?

– Так. Люди – це головна цінність держави. На жаль, гинуть найкращі представники держави, тож держава мусила би віддячувати тим мамам, дружинам та дітям, чиї сини, чоловіки й татусі загинули в обороні держави.

Але ми з однодумцями не стали чекати, допоки держава візьметься за справу, тим більше, що підтримка і допомога не завжди виражаються в матеріальній допомозі, соціальних пільгах тощо. Я звернув увагу: у багатьох українців доволі скептичне ставлення до державних інституцій, натомість до оборонців країни, їхніх родин ставлення тепле й позитивне.

– Як вам вдавалось знаходити спільну мову саме з родинами загиблих?

– У них до нас, побратимів їхніх рідних – доволі специфічне ставлення: ми воювали з їхніми татками, чоловіками, синами, часто були поруч в їхні останні хвилини. Звісно, попервах хтось побоювався, що ми не ті, за кого себе видаємо (а були випадки, що під виглядом ветеранів або волонтерів діяли аферисти) – але, поспілкувавшись з нами, потроху розкривались. Нам є, про що говорити, бо ж ми «на одній хвилі».

На першу зустріч, пригадую, не більше десяти вдів із дітьми прийшли, але з кожною наступною зустріччю коло розширювалось, жінки почали спілкуватися одна з одною, дітки перезнайомились поміж собою. А головне – наші мами і дружини, згорьовані втратою найдорожчих людей, почали посміхатись!

– Повернімось до «Сердець кіборгів»: де діти відпочивають, яка у вас географія поїздок?

– Ми починали з поїздок на відпочинок по Україні, а тепер географія ширша: Хорватія, Словаччина, держави Балтії. У цілому, за чотири роки роботи організації понад 40 тисяч людей (дорослих та діток) відвідали різні наші заходи. Коли постійно працюєш, мотаєшся по регіонах, якось не звертаєш уваги на кількість, а коли уявити таку кількість людей – то у нас величезна родина.

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