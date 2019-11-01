На останньому рубежі. Чи відмовиться влада від субвенцій на соцеконом?

(Рубрика «Точка зору»)

Найближчими днями може вирішитися доля субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій. Зокрема, чи з’являться вони в остаточній редакцій Державного бюджету на 2020 рік, який готується до розгляду парламентом у другому читанні.

Такий висновок можна зробити після того, як 31 жовтня очільник українського уряду Олексій Гончарук в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1» зазначив, що вже в ці вихідні, 2-3 листопада, Кабмін повинен узгодити остаточні цифри держбюджету на 2020 рік із президентом Володимиром Зеленським перед тим, як вносити остаточний проєкт бюджету до парламенту.

Що кажуть факти

Спершу факти на користь того, що субвенцій не буде

Факт 1. Проєктом Державного бюджету на 2020 рік, який 18 жовтня був підтриманий у першому читанні парламентом, не передбачено коштів на субвенції соціально-економічного розвитку.

Факт 2. Нещодавно «Опора» направила лист до Кабміну та Мінфіну з пропозицією зустрітися та спільно напрацювати прозорі механізми розподілу державних субвенцій на 2020 рік. На що з Мінфіну нам відповіли, що проєктом бюджету на 2020 рік субвенції на соцеконом не передбачені.

Тепер факти на користь того, що субвенції таки з’являться.

Факт 1. Парламентарі вже готують пропозиції щодо розподілу коштів субвенцій. Про це свідчить оприлюднена інформація у ЗМІ.

Так, 18 жовтня у телеграм-каналі шеф-редакторки видання «Лівий беріг» Соні Кошкіної була оприлюднена таблиця запитів депутатів щодо фінансування своїх округів за рахунок субвенцій соціально-економічного розвитку на наступний бюджетний рік. У списку 67 депутатів. Більшість із них представляють фракцію «Слуга народу». Загальна сума – трохи більше від 2 мільярдів гривень.

Після того, як таблиця з цифрами потрапила в мережу, у цьому ж телеграм-каналі з’явилася інформація, що народний депутат із «Батьківщини» Іван Крулько (навпроти прізвища якого стоїть сума у 185 мільйонів гривень) пояснив, що він робив запит лише на 5 мільйонів на Черкаси, а інші 180 мільйонів – це зібрані запити депутатів, які проходили через нього як заступника голови бюджетного комітету.

Мораль

Зважаючи на те, які факти є у нас в розпорядженні, та на те, що держбюджет на 2020 рік був ухвалений лише у першому читанні, є висока ймовірність того, що субвенції можуть з’явитись на етапі другого читання, як це було минулого року.

«Опора» неодноразово наголошувала, що розподіл субвенцій відбувається непрозоро та нерівномірно, а народні депутати піаряться на бюджетних коштах, що є однією з форм бюджетного адміністративного ресурсу. Крім того, сама субвенція стала інструментом, за допомогою якого уряд забезпечує лояльність депутатів-мажоритарників до рішень та політики, яку він реалізує.

Зважаючи на це, збереження існуючої тіньової системи розподілу коштів субвенцій на соцеконом є неприпустимим.

Тому тут є два шляхи вирішення даної ситуації: зробити процес розподілу субвенцій на соцеконом прозорим, на основі чітких критеріїв або перенаправити кошти субвенцій у Державний фонд регіонального розвитку, де розподіл коштів відбувається за більш чіткими та зрозумілими процедурами.

Варіант збереження субвенцій на соцеконом у тому вигляді, який є зараз, свідчить, що нова влада не хоче змінюватися і готова грати за правилами попередників, котрих вона критикувала.

Такі от справи.

Розв’язка вже зовсім скоро.

Анатолій Бондарчук – аналітик Громадянської мережі «Опора»

(Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода)