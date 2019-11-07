Радіо Свобода Daily: Від сутички Ляшка і Геруса в аеропорту «постраждала сорочка»

Між Ляшком і Герусом відбулася сутичка

Між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком та чинним парламентарем від «Слуги народу» Андрієм Герусом сталася сутичка в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». Відео інциденту у себе на фейсбуці оприлюднив колишній народний депутат та соратник Ляшка Ігор Мосійчук.

«Ляшко є непримиренним опонентом Геруса в питанні імпорту електроенергії з Російської Федерації, який став можливим завдяки законодавчим ініціативам саме Геруса», – написав Мосійчук.

У відповідь Герус написав, що «все нормально, постраждала тільки сорочка».

«Сьогодні відомий захисник бізнесу [Ріната] Ахметова, забутий всіма О. Ляшко мене очікував у аеропорту «Бориспіль», щоб влаштувати шоу-провокацію. Знижена на 15% ціна електроенергії та повна готовність до зими ніяк не влаштовує «немонополіста», і вони вдаються до дедалі більш витончених способів, як вести свій бізнес», – заявив представник «Слуги народу».

Як у Донецьку реагують на Зеленського?

Президент України Володимир Зеленський назвав три кроки на шляху до миру на Донбасі. Перший – завершення гарячої фази війни. Другий – примирення людей. Третій – реінтеграція.

Цитати з промови Зеленського Донбас.Реалії показали жителям Донецька. Яка реакція донеччан на заяви президента, чи вважають вони себе сепаратистами і яким бачать майбутнє Донецька?​

«Розкрадання в оборонці»: Бровченко – під вартою, боєприпаси – в дефіциті

Українська «оборонка» – в центрі скандалу. Обладнання для виробництва снарядів калібру 152 міліметри, яке придбали за кордоном, до України не доїхало.

Скільки втратив український бюджет? Кого звинувачують? Чи є дефіцит цих снарядів в українській армії?​ Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Україну намагаються виштовхнути в «сіру зону» між Росією і демократичною Європою – Фюкс

Прихід до влади в Україні президента Володимира Зеленського в Німеччині породив надії на швидке завершення конфлікту на сході України, як тут називають російську агресію на Донбасі. У Берліні згадали про «формулу Штайнмаєра», свого президента, яку він запропонував ще на посаді міністра закордонних справ, і зраділи, що нове керівництво в Києві погодилося з нею. Від України очікують поступок і щодо політичного устрою окупованих територій перед тим, як відбудеться нова зустріч у «нормандському форматі», сподіваючись на те, що президенту Росії Володимиру Путіну буде важко не відповідати на позитивні кроки Києва.

Чи призведуть ці переговори до миру, якщо російська сторона виставляє все нові і нові вимоги? Чи дійсно Німеччина є на боці принципів, а не лише намагається будь-якою ціною відновити співпрацю з Росією? Про це поговорили з директором берлінського аналітичного центру Liberale Moderne, ветераном «зеленого» політичного руху Ральфом Фюксом.

Хроніка війни на Донбасі у книзі Олени Білозерської «Щоденник нелегального солдата»

Дати, імена, хронологічний опис подій, історії людей, смерть і фронтовий гумор, почуте, побачене, відчуте – у документальній книзі-свідченні Олени Білозерської «Щоденник нелегального солдата». Білозерська – журналістка, учасниця Революції гідності, доброволець ДУК «Правий сектор», а тепер командир вогневого взводу САУ Збройних сил України.

Її книга ставить багато запитань, але водночас руйнує міфи та упередження, дає можливість зрозуміти, чому почалася ця війна і як її можна завершити. Читайте більше про книгу тут.

МОЗ: в Україні підтверджено 21 діагноз «дифтерія»

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що станом на 4 листопада в Україні підтвердили 21 діагноз «дифтерія».

Водночас за попередні дев’ять років, із 2010 по 2018 рік, загалом було зареєстровано 56 випадків, повідомили у МОЗ.

За даними міністерства, інші випадки дифтерії, про які в ЗМІ шириться інформація, станом на сьогодні лабораторно не підтверджені.

МОЗ України наголошує, що вакцинація від дифтерії дозволяє захистити себе і близьких від тяжких наслідків хвороби.

Поляки зможуть подорожувати до США без віз із 11 листопада

Поляки зможуть відвідувати США з метою туризму та бізнесу без віз терміном до 90 днів від 11 листопада. Про це розповів журналістам 6 листопада президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє «Польське радіо».

Як зазначив Дуда, посол США у Варшаві Джорджет Мосбахер поінформувала його, що в середу у Вашингтоні буде оголошено офіційне повідомлення про вступ Польщі до безвізової програми та встановлення дати, з якої поляки зможуть їздити до США без віз.

Дуда подякував президенту США Дональду Трампу, який обіцяв, що Польщу приймуть до програми безвізового руху до кінця його першої каденції.

«Ми не здамося». Промова журналіста «Схем» Михайла Ткача у Раді

«В нашій країні не б’ють президента лише через те, що він президент», – із цих слів журналіст «Схем» (спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач розпочав свій виступ у Верховній Раді під час слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їхнього вирішення». Розслідувач розповів: попри те, що закон захищає журналістів і їхню професійну діяльність – в Україні їх постійно б’ють і залякують. І причина цього – не у недосконалості законодавства, а у відсутності прецедентів покарання тих, хто, погрожуючи, нападає на журналістів.

Відтак Михайло Ткач звернувся до представників влади з вимогою виконувати їхню роботу й гарантувати закон. «Тим, хто не хоче, щоб ми розповідали суспільству про підкилимні домовленості, таємні зустрічі, де державні питання часто вирішуються на користь приватних осіб, я хочу відповісти, перефразувавши відомого політика та журналіста Вінстона Черчилля. Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх у полях і на вулицях, ми будемо знімати на пагорбах. Ми будемо знімати. І ми ніколи не здамося», – підсумував журналіст «Схем».​

Читайте його промову повністю тут.

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