78 людських останків – жертв сталінських репресій – виявили у Дрогобичі

У Дрогобичі в колишньому тюремному саду на сьогодні знайшли 78 людських останків. Згідно з дослідженнями, це жертви сталінських репресій, які були вбиті після 1944 року. Експерти пошуково-ексгумаційного центру «Доля» завершили роботи на ділянці, де були дозволені розкопки. Ще залишилась невелика площа, на якій заборонений пошук через прокладені електромережі.

У 24 ямах віднайшли 78 людських останків. Із них, за попередніми дослідженнями, 8-9 належать жінкам молодого віку. Решта – чоловікам від 20 до 60 років. Згідно з антропологічною експертизою, у більшості останків є кульові отвори, постріли переважно здійснювали у потилицю, в одному випадку людину ще й добивали кастетом.

Експерти стверджують, що ці поховання були здійснені після 1944 року, коли вдруге на територію Західної України прийшла радянська влада. Людей могли закопати у саду у період з 1944-го до 1952 року, коли відбувались спеціальні операції МДБ СРСР проти українського підпілля. Підтверджують це і речі, які знайшли при людських останках. А це – ґудзики, чоботи, радянські застібки від ременів, залишки форми.

Загиблі були місцевими жителями

«Велика частина загиблих були членами українського підпілля – ОУН і УПА. На це вказують супровідні матеріали, які знайшли в ямах. Знайдено кулю у тазі, черепно-кульові отвори. Можна робити припущення, що людина загинула у бою й її взяли на впізнання в СІЗО НКВС на вулицю Стрийську у Дрогобичі. Або ж воїн УПА був поранений і його привезли у тюрму, катували і пострілом в голову вбили. Загиблі були місцевими жителями, пов’язані з підпіллям, люди, яким радянська влада висловила недовіру, і вони підпали під репресії. Кінцевий звіт покаже більш детальну картину», – зауважив Радіо Свобода керівник пошуково-ексгумаційного центру «Доля» Святослав Шеремета.

Пошуки на території колишньої тюрми у Дрогобичі почали минулого року, але активно їх відновили 15 жовтня цього року. Бо, за спогадами старожилів, у сад в’язниці ночами привозили тіла людей. На території колишньої тюрми НКВС, а потім – МДБ, КДБ, в одному місці були знайдені 486 останків ще на початку 1990-х. Це були закатовані і розстріляні люди у 1939-1941 роках, але більшість – наприкінці червня 1941 року, коли радянські окупанти втікали з Західної України перед приходом німецьких військ. Однак тоді не дослідили всю територію яблуневого саду. Хоча місцеві діячі звертались із проханням провести пошукові роботи на всій території колишньої дрогобицької катівні. Людські останки цього разу дістали з двометрової глибини.

Ми продовжимо подальші дослідження наступного року

«На превеликий жаль, всю територію ми не можемо зараз обстежити, тому що на певній частині, на якій можуть бути поховання, заборонили копати працівники районних електромереж, бо там проходить кабель, від якого отримує електропостачання частина Дрогобича. Це невеликий шматок території. Як показують результати досліджень, поховання були нижче від кабеля. Однак, можливо, у радянський період під час його прокладання були виявлені останки і таємно вивезені. Хоча поховальні ями, які ми віднайшли, знаходяться нижче від кабеля. Тому після того, як узгодимо всі технічні проблеми з електромережами, ми продовжимо подальші дослідження наступного року», – говорить Святослав Шеремета.

Третє масове захоронення виявили за останні 2 роки

За останні роки у Дрогобичі виявлено одне з масових захоронень жертв сталінських репресій. У 2017 році львівські пошуковці розкопали 110 людських останків, розстріляних 23 червня 1941 року у Луцькій тюрмі, у тому ж році у братській могилі в Івано-Франківську знайшли і ексгумували 134 жертви НКВС, які були вбиті і замордовані у період комуністичного терору в 1939–1941 роках.

Загиблих закопували поблизу приміщень НКВС, МДБ

«Дослідження у Дрогобичі показали, що після 1944 року каральна радянська машина не вибирала методи, яким чином замітати сліди своїх злочинів. Ми вважали, що після 1944 року нібито радянська влада прийшла надовго і мала час не закопувати людей поспіхом, а відвозили тіла за межі населених пунктів і такі місця ми виявляли. Але Дрогобич показує, що вони, як у червні 1941 року, не мали часу і загиблих закопували поруч приміщень НКВС, МДБ. А це дає підстави ретельно дослідити території колишніх відділень НКВС. Очевидно, ще багато вбитих знайдемо», – каже Святослав Шеремета.

Частина віднайдених останків у Дрогобичі – у жахливому стані. Є припущення, що у ями, в які кидали тіла, заливали хімічну рідину. Про це говорять старші дрогобичани, зокрема про каустичну соду. Кістки скерують на хімічну експертизу.

Поліція Дрогобицького району відкрила кримінальне провадження, щоб задокументувати докази злочину комуністичного режиму. Після ретельного обстеження останків фахівці зможуть розповісти, як та чи інша жертва виглядала, як харчувалась, чи до людей застосовували у в’язниці тортури.