До України повернулися четверо моряків із затонулого судна «Іван Голубець» – МЗС

Четверо українських моряків із затонулого влітку біля берегів Мавританії судна «Іван Голубець» повернулися додому. Про це повідомив у Twitter державний секретар МЗС Андрій Заяць.

"Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи", - написав Заяць.

Він також висловив подяку міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.

21 липня з’явилися перші повідомлення про те, що біля берегів Мавританії сталася пожежа на борту океанського траулера «Іван Голубець».

Також поширилася інформація, що на борту перебували кадети «Керченського державного морського технологічного університету», що в анексованому Криму.

Згідно з сайтом відомства, «Іван Голубець» належить державному підприємству «Сервіс», а фрахтувальником судна є компанія «Евіале Бізнес ЛП». Підпиємство експлуатує судно з лютого 2016 року, термін дії оренди – 10 років.

«Іван Голубець» був тимчасово зареєстрований у Міжнародному реєстрі флоту Грузії на термін чинності договору. Судно ходило під прапором Грузії та здійснювало промисел в територіальних водах Мавританії та Белізу.